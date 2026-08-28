Ловушка квадратных метров: где в Азии, ОАЭ и Европе действительно защищены деньги инвестора

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 августа 2026, 14:23 Читати українською

Ловушка квадратных метров: где в Азии, ОАЭ и Европе действительно защищены деньги инвестора

Украинские инвесторы часто выбирают инвестиции за рубежом в надежде на рост местных рынков и высокие прибыли. В то же время, далеко не все обращают внимание на особенности права собственности в этих странах и защиту денег. О юридических нюансах, которые следует проанализировать перед приобретением «метров», во время выступления на онлайн-конференции InvestFest 2026 рассказал инвестор в недвижимость, владелец группы компаний в ОАЭ Александр Логачев.

Украинские инвесторы часто выбирают инвестиции за рубежом в надежде на рост местных рынков и высокие прибыли.

«Главное, что нужно понимать: любая юрисдикция — это категория вероятностей. Если регион считается максимально защищенным, это не дает 100% гарантии. Это означает лишь высокую вероятность того, что правовая система этой страны позволит инвестору решить его вопрос в течение определенного времени», — отметил эксперт.

По его словам, вся аналитика инвестиций в регион строится на нескольких основных категориях:

  • география
  • уровень безопасности и юридическая практика
  • региональные особенности.

Понятие права собственности: Freehold против Leasehold

«Право собственности как юридическая категория включает три элемента: право владеть, пользоваться и распоряжаться (отчуждать, дарить, перестраивать или уничтожать). В некоторых странах право распоряжения для иностранцев полностью отсутствует — доступно лишь право пользования, которое и передается по наследству», — предупреждает Александр Логачев. Поэтому он подчеркивает необходимость проверить, какие механизмы действуют в конкретной стране.

Freehold (полное право собственности). Оно характерно для большинства стран ЕС, Турции и Грузии. Иностранец получает полное право владеть, распоряжаться, продавать, сдавать в аренду или реконструировать имущество.

Leasehold (долгосрочная аренда / право пользования). Эта система распространена в азиатском регионе. Это ограниченное право использования без права полноценного распоряжения.

«С точки зрения практики, покупка объекта на условиях Leasehold сроком на несколько десятков лет напоминает банковский депозит: вы просто постепенно возвращаете собственные деньги в надежде покрыть расходы за счет процентов», — объясняет эксперт.

Четыре фактора оценки юрисдикции

По словам специалиста, независимо от выбранной страны, её нужно изучить в четырёх плоскостях.

Экономическая история и циклы рынка. Каждый рынок недвижимости проходит циклы: рост, стагнация, падение, дно и новый рост. В Украине до полномасштабной войны этот цикл длился около 4 лет, в Европе — 10−12 лет (например, 12 лет роста и 4 года падения). Инвестору важно понимать, в какой фазе находится рынок и есть ли потенциал для дальнейшего роста.

Юридическая защищенность. «Законы — это теория. На практике даже в самых регулируемых юрисдикциях (таких как ОАЭ) случаются задержки или проблемы с объектами. Однако вероятность их возникновения там существенно ниже, чем во многих азиатских странах», — отмечает Александр Логачев.

Геополитическая история. Наличие территориальных споров или внешних рисков. Например, рынок Грузии демонстрирует высокие ценовые показатели за квадратный метр, однако геополитический риск страны никуда не исчез, что может быть критично для инвестиций.

История и практика региона. Предпосылки формирования рынка и местные судебные прецеденты.

Европейские юрисдикции: механизмы защиты капитала

Во время выступления эксперт рассказал об особенностях защиты инвесторов и правилах приобретения недвижимости иностранцами в разных странах.

Испания. Действует государственный контроль, банковские гарантии и страхование первого взноса. Застройщик не получает средств до момента ввода объекта в эксплуатацию (аналог эскроу-счетов).

Германия. Оплата осуществляется по графику (payment plan), привязанному к проценту готовности строительства. Если дом не строится — застройщик не получает денег.

Польша. Действуют фонды финансирования строительства, гарантийные фонды и эскроу-счета, обеспечивающие высокий уровень защиты имущества иностранцев.

Кипр (ЕС). Принципиально отличается от Испании или Германии. Если страны Континентальной Европы защищают именно деньги инвестора (средства аккумулируются на гарантийных счетах и не выдаются застройщику до завершения работ), то на Кипре инвестору сразу гарантируют право собственности, но не контролируют целевое использование средств на счетах застройщика.

Азиатский регион и Африка: Специфика Leasehold

В Азии иностранцы чаще всего имеют доступ только к аренде (Leasehold). Полное право собственности (Freehold) является исключением. В таких странах, как Индонезия, Таиланд, Вьетнам и Камбоджа, регулирование осложняется особенностями владения земельными участками местными семьями.

«На практике иностранный инвестор в Азии практически не защищен — местная практика и суды почти всегда встают на сторону местного населения, независимо от условий договора», — предупреждает Александр Логачев.

Также стоит помнить, что Leasehold сроком в десятки лет не является полноценной инвестицией. В агрессивном тропическом климате износ изнашивает объект за 3−5 лет, а через 10 лет имущество требует капитального ремонта, что влечет за собой повторные вложения еще до окупаемости первоначальных инвестиций.

Во Вьетнаме стандартный срок аренды составляет около 50 лет. В Занзибаре применяется длительный срок аренды до 99 лет. В Камбодже иностранцы не могут владеть землей и помещениями на первом этаже. Покупка разрешена со второго этажа и выше.

Турция и ОАЭ: практические риски и регулирование

Турция — одна из первых стран, введших выдачу свидетельства о праве собственности на недостроенный объект сразу после первого взноса. Однако на практике существуют риски, когда застройщики, получив оплату в криптовалюте, сворачивали строительство и покидали страну.

В ОАЭ модель похожа на турецкую, но государственные институты работают более строго. Наличие строительного забора означает полное прохождение всех разрешительных этапов. Эскроу-счета гарантируют целевое использование средств исключительно на строительство объекта с регистрацией прав с первого взноса. «В то же время это не дает 100% гарантии соблюдения сроков. Из-за наличия схем и оптимизаций со стороны отдельных девелоперов мы отсеиваем до 90% объектов на рынке Эмиратов», — отмечает Александр Логачев.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами