Бали, Турция, Испания и Занзибар: где покупать недвижимость в 2026 году

В 2026 году инвестиции в курортную недвижимость вышли за пределы привычных сценариев. Вопрос сегодня состоит не в выборе одной страны, а в понимании инвестиционной логики каждого рынка. В этом тексте я рассматриваю Бали, Турцию, Испанию и Занзибар и объясняю, опираясь на собственный опыт, где целесообразно заходить уже сейчас, где работает стратегия входа на минимуме цикла, а где риск оправдан потенциалом роста.

Бали: рынок выбора, а не массового входа

Бали не является рынком дешевого входа. Остров небольшой, туристический поток растет, конкуренция между объектами усиливается, и это изменяет подход к инвестированию. В 2026 году решающим фактором становится качество проекта.

Турпоток на Бали ежегодно увеличивается примерно на миллион человек и в 2026 году может превысить 18 миллионов туристов. Для такого масштаба территории это серьезная нагрузка, поэтому государство делает ставку на контроль и стабильность. Рынок постепенно отходит от хаотической застройки и переходит к более структурированной модели.

Меняется и поведение инвесторов. Их интересуют завершенность проектов, качество строительства, соблюдение сроков и реальная доходность, а не финансовые презентации. Это сокращает количество случайных девелоперов и оставляет на рынке крупных локальных и международных игроков.

Спрос концентрируется в форматах с четкой концепцией. Эко-отели, апарт-отели с полной инфраструктурой, объекты для цифровых кочевников с коворкингами, велнес-зонами и сервисами здоровья. Именно в этот сегмент входят международные гостиничные сети Hilton, Radisson, Accor Group, преимущественно в формате управления. Для инвестора это означает стандарты, прогнозируемую эксплуатацию и более низкие операционные риски.

Дополнительную поддержку рынку оказывают инфраструктурные проекты. Строится платная трасса для разгрузки острова, развивается Восточное побережье с проектом Bali Gapura Marina, запускается туристический кластер Paramount Park, реконструируются национальные парки. Формируются новые точки концентрации спроса: север Чанга из Ekfin's Beach Club, район Табанан из Nuanu City, пригород Убуда после запуска Ubud Park.

Бали в 2026 году остается рынком выбора, а не массового входа. Рост показывают проекты с сильной концепцией, профессиональным управлением и длинным горизонтом инвестиций. Именно такие объекты уже продемонстрировали рост в два-три раза за период с 2018 года.

Турция: момент для покупки

Турция в 2026 году находится в нижней фазе рыночного цикла. Цены просели, спрос ослаб, инфляция остается высокой, но именно такое сочетание создает условия для входа. Рынок перешел в формат покупателя: объектов много, продавцы готовы к торгу, условия диктует покупающий.

Наиболее рациональная стратегия сегодня — готовая вторичная недвижимость в курортных комплексах у моря. Речь идет о проектах, введенных в эксплуатацию два-три года назад, часто с минимальным заселением. За бюджет до 100 тысяч евро на Анталийском побережье можно приобрести квартиру в комплексе с бассейнами, сауной, хамамом, спортзалом и видом на Средиземное море. Для сравнения, в Европе за эти же средства доступна только устаревшая вторичка с необходимостью реновации.

Турция остается одним из самых больших туристических рынков региона. Страну ежегодно посещают более 60 миллионов туристов, и этот поток растет. Вместе с ним стабильно держится и арендный спрос, особенно в прибрежных регионах. Отдельную позицию занимает Стамбул — мегаполис с населением более 20 миллионов, постоянным спросом со стороны туристов, студентов, экспатов и бизнеса.

Макроэкономическая ситуация сложная, но контролируемая. Инфляция в 2025 году превысила 30%, по прогнозам к концу 2026 она должна снизиться до 24%. Центробанк постепенно смягчает монетарную политику, что уже отражается в росте ипотечных сделок. МВФ повысил прогноз роста ВВП Турции на 2026 год до 3,7%.

Государство активно инвестирует в инфраструктуру: строится скоростная трасса между Анталией и Аланией, модернизируются аэропорты, запускаются энергетические проекты, в том числе атомная электростанция Акую. С 2026 года снова разрешено строительство квартир-студий, что снижает порог входа и оживляет курортный сегмент.

Турция неоднократно проходила через подобные циклы. За последние 10−15 лет рынок несколько раз падал и восстанавливался, каждый раз выходя на новый уровень цен. Объекты, десять лет назад стоившие 30 тысяч евро, сегодня продаются по 150 тысяч. Покупка в 2026 году — это инвестиция в восстановление и рост на длинной дистанции, а не попытка краткосрочного заработка.

Испания: рост на дефиците, а не на ожиданиях

Испанский рынок недвижимости в 2026 году работает в условиях стойкого дефицита. Предложение ограничено, возможностей для торга почти нет, спрос стабильно превышает возможности рынка. Эта ситуация сформировалась в результате длительного дисбаланса между строительством и ростом населения.

Дефицит жилья превышает 500 000 объектов. Новое строительство не успевает за спросом, в частности, из-за активной миграции из стран Латинской Америки. В результате за ликвидные объекты сохраняется конкуренция как в покупке, так и в аренде, что поддерживает рост цен.

В 2025 году Испания вышла на исторический максимум стоимости жилья. При этом, рынок не показывает признаков насыщения. Рост опирается на реальный спрос, стабильную банковскую систему и прогнозируемую экономику. Пока дефицит сохраняется, цены продолжают движение вверх.

Арендный сегмент подтверждает эту тенденцию. Новых объектов мало, спрос высок, в популярных регионах арендаторы часто стоят в очередях. На Коста-Бланке доходность жилой недвижимости держится в диапазоне 5−9% в зависимости от объекта, и даже более слабые по ликвидности варианты не простаивают.

Тема незаонного заселения остается чувствительной, но за последние годы подход государства постепенно меняется. Процессы двигаются медленно, однако разница с ситуацией пятилетней давности ощутима. Для инвестора это вопрос управления рисками и правильной структуры владения, а не основание исключать рынок из рассмотрения.

Импульс получает отельная недвижимость. В ближайшие три года в стране запланировано более 800 гостиничных проектов и около 76 тысяч новых номеров. Наиболее активный рост приходится на юг, где туристический спрос стабильно увеличивается.

Макроэкономический фон остается благоприятным. В 2026 г. ожидается рост ВВП на уровне 1,9%, инфляция снижается, рынок труда остается сильным. Туризм приближается к 94 миллионам посетителей в год, а инфраструктурные и культурные проекты поддерживают долгосрочный спрос на жилье.

Испания в данной модели остается рынком для консервативного инвестора. Рост здесь не резкий, но последовательный и подкрепленный фундаментальными факторами, с горизонтом по меньшей мере до 2030 года.

Занзибар: цены еще не оторвались от реальности

Занзибар в 2026 году находится на ранней стадии развития рынка. Предложение ограничено, цены еще не оторвались от реальности, что создает условия для входа на старт цикла. Именно в этой фазе формируется потенциал дальнейшего роста.

Каждый год на острове появляется около 600−800 жилых объектов. Для глобальных курортных рынков это незначительные объемы, но для Занзибара они означают контролируемое наращивание предложения на растущем спросе.

Себестоимость остается одним из ключевых факторов. Дешевая рабочая сила позволяет удерживать затраты на строительство на низком уровне, а инвесторам заходить в проекты с меньшим чеком. Официальный статус английского упрощает работу с международными командами и снижает барьеры для иностранного капитала.

Туристический спрос смещается в сторону опытного туризма. Остров привлекает природой, сафари и форматом продолжительного пребывания. Признание Занзибара лучшим туристическим направлением мира в 2025 году усилило интерес как со стороны туристов, так и инвесторов. Отдельный сегмент формируют цифровые кочевники, которым растет спрос на апартаменты с инфраструктурой для проживания на несколько месяцев.

Государство инвестирует в базовую инфраструктуру. Стратегия развития до 2030 года включает дороги, энергетику, водоснабжение, жилье и туризм. К реализации проектов привлечены международные финансовые институты и крупные подрядчики, в том числе из Китая. Это формирует фундамент для долгосрочного развития рынка.

Макроэкономические прогнозы дополняют эту картину. Ожидаемый рост ВВП на уровне 6,7% в 2028 году и умеренная инфляция создают благоприятный фон для рынка недвижимости. Занзибар остается направлением с повышенным риском, но ранняя стадия развития и формирует потенциал значительного роста на длинной дистанции.

Логика решений в новом цикле

2026 изменяет подход к инвестициям в недвижимость. Рынок требует понимания процессов, точного тайминга и ответственности за решение.

Наибольший риск сегодня — действовать без контекста. Недвижимость работает тогда, когда инвестор осознает момент входа, горизонт и сценарий выхода, а не полагается на общие советы.

В этом смысле решающим становится не география, а стратегическое мышление. Именно оно позволяет оценивать риски без эмоций и принимать решения, сохраняющие логику на длинной дистанции и создающие реальную ценность.