Три вопроса, на которые должен ответить инвестор, прежде чем купить любой актив

Покупая активы, инвесторы в первую очередь думают о процентах потенциальных заработков. В то же время, как отмечает управляющий активами в компании группы ICU Владислав Свистунов, сразу следует держать в голове и их продажу. Как сделать этот процесс значительно более простым и избежать неприятных неожиданностей, он рассказал во время онлайн-конференции InvestFest 2025 .

«Многие успешные решения начинаются с того, что мы думаем о результате. К примеру, мы выбираем образование, думая, какая у нас будет карьера, кем мы хотим работать. Аналогично и с инвестициями — прежде чем их начинать, мы должны думать о конечном результате», — говорит Владислав Свистунов.

По его словам, если спросить трейдера, то он скажет, что одно из его золотых правил звучит так: «No Exit, No Entry». То есть если ты не спланировал, как сделка закроется, ты не имеешь права ее открывать. «Аналогично и в сфере инвестиций. Мы, конечно, можем сказать, что у нас позиция, как у Уоррена Баффета, и лучший инвестиционный горизонт — это вечность, и мы вообще не думаем выходить из инвестиций. Но для большинства это не так. Для того, чтобы верно начать инвестирование, мы должны видеть, как мы его завершим в будущем», — отмечает эксперт.

Понять основные моменты выхода из инвестиций можно, ответив на 3 базовых вопроса:

1) Почему мы выйдем из инвестиций? Главным критерием выхода из инвестиций должно быть достижение наших целей или изменение наших целей. Также возможен вариант, что мы ошибались, и с самого начала инвестиция была неверной — это тоже причина закрыть ее.

2) Кому мы продадим инвестицию? «Например, в Украине есть проекты p2p- и p2b-кредитования, когда мы можем дать кредит другому человеку или бизнесу. Но если даже есть возможность продажи этого кредита, то как много людей согласятся с мыслью дать займ той или иной компании, которой я дал деньги? Это сильно ограничивает круг потенциальных инвесторов, которым можно продать актив», — объясняет Владислав Свистунов.

Другой пример — токенизированная недвижимость. Это инновационный удобный способ инвестиций, но он неформализованный, нерегулируемый и не находится под наблюдением. Это дикое поле в сфере инвестиций, считает эксперт. Соответственно, круг людей, которые согласятся прийти в этот рынок, довольно ограничен, а значит, и продать на нем актив может оказаться довольно сложной задачей.

3) Как мы продадим инвестицию? «Здесь подразумевается, нет ли каких-либо преград или ограничительных механизмов, ухудшающих наше положение. То есть даже если у нас есть покупатель, но что-то мешает провести операцию. Яркий пример этого из практики украинских реалий — инвестиции в гостиничные номера. Вы купили номер, это ваша собственность, вы можете продать его. Но при продаже вы должны прикрепить к контракту управляющую компанию, и от нее вы никак не можете избавиться», — отмечает Свистунов.

По его словам, инвестор попадает в зависимость от управляющей компании — от эффективности ее работы зависит окончательное решение нового потенциального инвестора. Даже если она работает хорошо, покупателю может что-то не понравиться, и он решит не заключать сделку.

В целом же, если у нас есть ответы на эти вопросы в начале инвестиционного пути, то дальше будет уже значительно легче управлять активами.

Три вопроса на примере ОВГЗ

Вариант поиска ответов на вопрос выхода из инвестиций Владислав Свистунов рассмотрел на примере ОВГЗ. С самого начала он предлагает отвергнуть предостережения по поводу девальвации, которая отпугивает многих инвесторов от гривневых ценных бумаг. «Если мы посмотрим на историю, то за последние 10 лет было всего три года, когда девальвация превышала доходность годовых гривневых ОВГЗ. Если мы на протяжении 10 лет стабильно покупали ОВГЗ, то чистыми в долларах получали 5% годовых», — говорит эксперт.

Ответы же на вопросы о потенциале продаж ОВГЗ выглядят следующим образом:

1) Почему мы должны продать ОВГЗ. К примеру, мы собирали на покупку авто и теперь у нас есть нужная сумма. Другой вариант — облигации прекратят отвечать вашим требованиям, если, например, через несколько лет их доходность снизится, и вместе с тем уменьшится запас перед девальвацией. «В этой ситуации облигации уже не будут отвечать требованию защиты от обесценения гривны, а инвестор может решить найти актив, который больше будет подходить для этого», — объясняет Владислав Свистунов.

2) Кому продаем. Здесь все просто, — говорит эксперт. ОВГЗ — один из самых популярных инструментов, физлица держат в них более 100 млрд грн, а потому есть значительное количество новых потенциальных покупателей.

3) Как выйдем из инвестиции. Этот процесс упрощается благодаря большому количеству не только розничных инвесторов, но и брокеров, и банков, которые выкупают облигации как для себя, так и для перепродажи. Также в пользу ОВГЗ их мелкий номинал, который еще больше расширяет перечень потенциальных покупателей.