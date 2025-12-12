Multi от Минфин
українська
12 декабря 2025, 13:38

Почему индикатор Баффета больше не отражает реальное состояние рынка

В современных условиях, особенно после 2020 года, индикатор Баффета все чаще формирует ложные сигналы. На сентябрь 2025 года показатель превышал 200% для рынка США, что в классической интерпретации указывает на переоцененность. В то же время рынок продолжает демонстрировать устойчивый рост. Почему так происходит — объясняет инвестиционный эксперт Евгений Пилипец.

В современных условиях, особенно после 2020 года, индикатор Баффета все чаще формирует ложные сигналы.

Что на самом деле измеряет индикатор Баффета

Индикатор Баффета — это соотношение рыночной капитализации всех публичных компаний к ВВП страны. Индикатор, предложенный Уорреном Баффетом в 2001 году, долгое время был базовым инструментом оценки рынка.

Он сравнивает общую стоимость акций компаний, котирующихся на бирже, с валовым внутренним продуктом страны. Значение более 100% считалось сигналом переоцененности, а 70−80% — недооцененности. Исторически индикатор действительно предсказывал ключевые рыночные перегревы — кризис доткомов в 2000 году и финансовый кризис 2008 года.

Проблема № 1. Глобализация разрушила связь между рынком и ВВП

Индикатор основан на сравнении рыночной капитализации с национальным ВВП, тогда как современные компании работают на глобальных рынках. Американские корпорации получают значительную часть доходов за пределами США — Apple, Microsoft и другие увеличивают свою капитализацию благодаря международной экспансии, которая не отражается в ВВП США. В результате индикатор формирует иллюзию перегрева.

Похожая ситуация наблюдается и на других рынках. Например, высокий показатель для Индии не учитывает разницу между уровнем зрелости рынка США (где 58% домохозяйств инвестируют в акции) и развивающимися рынками (такими как Индия, где только 17% населения инвестирует), — с естественно более низким уровнем вовлеченности.

Глобализация снижает точность индикатора, поскольку границы бизнеса уже давно не совпадают с границами национальной экономики.

Проблема № 2. Монетарная политика радикально искажает оценки.

Индикатор Баффета не учитывает влияние монетарных решений, которые после 2008 года стали ключевым драйвером фондовых рынков. Длительная политика низких ставок и количественного смягчения (QE) повысила привлекательность акций по сравнению с облигациями и увеличила рыночные мультипликаторы — с исторических 15х до примерно 20х.

В 2020—2022 годах ФРС ввела в систему около $5 трлн, что создало избыточную ликвидность и существенно подтолкнуло рынок, в то время как ВВП рос лишь умеренно. Когда ликвидность увеличивается быстрее, чем экономика, индикатор автоматически сигнализирует о «перегреве», хотя рост капитализации обусловлен монетарными стимулами, а не фундаментальными факторами.

Проблема № 3. Массовые выкупы акций значительно повышают оценки

Индикатор также не учитывает эффект от масштабных программ выкупа акций (share buybacks), которые меняют структуру рынка. Механика buyback уменьшает количество акций в обращении, повышает EPS и поддерживает рост котировок даже без заметного улучшения финансовых результатов.

По данным Goldman Sachs, в 2020—2023 годах компании S&P 500 направили на выкуп акций около $2,5 трлн. В 2025 году объемы остаются высокими, особенно в технологическом секторе, где такие компании, как Apple, регулярно тратят десятки миллиардов долларов ежегодно. Индикатор не учитывает этот фактор, что дополнительно снижает его релевантность.

Что этот сигнал означает для инвесторов сегодня

Индикатор Баффета остается полезным ориентиром, однако в современной структуре рынка его интерпретация значительно усложнилась. Глобализация бизнеса, активная роль центробанков, изменения в структуре ликвидности, buyback-программы и технологические трансформации поддерживают высокие рыночные оценки даже при значениях индикатора более 200%.

Несмотря на это, рынок в 2025 году продолжает расти и игнорирует классические предупреждающие сигналы — подтверждая слова Баффета о долгосрочной тенденции рынка двигаться вверх, несмотря на циклические коррекции.

Автор:
Пилипец Евгений
Инвестиционный эксперт Пилипец Евгений
