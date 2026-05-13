Встреча Трамп — Си: потепления не будет, что поможет мировой экономике

Первый за почти девять лет визит президента США в Пекин может стать важным сигналом для инвесторов даже без громких прорывов. После года обострения отношений между двумя крупнейшими экономиками мира сам факт дружеской встречи, сдержанного коммюнике и нескольких точечных договоренностей рынки могут воспринять как признак снижения напряженности. О том, чего ожидать от встречи, написал для Investing главный инвестиционный директор Syz Group Шарль-Анри Моншо. «Минфин» выбрал главное.

Визит Трампа в Китай

На этой неделе состоится первый за почти девять лет визит президента США в Пекин. И, хотя это звучит парадоксально, лучший сценарий для инвесторов — не громкое соглашение, не историческое коммюнике и не демонстративная «перезагрузка» отношений. Самым полезным результатом может стать нечто гораздо менее драматичное: дружеская фотосессия, осторожные формулировки, несколько точечных договоренностей и продолжение перемирия.

После года, в течение которого две крупнейшие экономики мира с совокупным ВВП в $53 трлн проверяли, как далеко могут зайти в конфронтации, даже контролируемая деэскалация уже будет выглядеть как положительный сигнал. Для рынков этого может быть достаточно.

Баланс сил уже не тот

По сравнению с последней встречей Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Пусане в октябре 2025 года стратегический контекст существенно изменился. Война на Ближнем Востоке, скачок цен на нефть, удары США и Израиля по Тегерану, напряженность вокруг Ормузского пролива — все это сделало переговорную позицию Китая более жесткой. Иран и Венесуэла остаются важными ресурсными направлениями для китайских инвестиций, поэтому Пекин не воспринимает действия Вашингтона как отдаленный геополитический фон.

Но еще более важным стало другое изменение. В центре экономического противостояния США и Китая теперь не только пошлины, которые традиционно были излюбленным инструментом Трампа. На первый план вышел контроль над критически важными минералами, редкоземельными металлами и цепочками поставок магнитов — то есть компонентами, без которых невозможны ни современные истребители, ни электромобили, ни часть высокотехнологичной промышленности.

Китай уже показывал, что готов использовать этот рычаг. И каждый раз Вашингтон был вынужден считаться с новой реальностью. Для Си это подтверждение старого тезиса: время и асимметрия работают в пользу Пекина.

Китай не всемогущ

У китайской стороны есть соблазн считать США «хромающим гигантом». Именно такой образ активно продвигают китайские официальные СМИ. Внутренняя позиция Трампа действительно выглядит менее сильной, чем несколько месяцев назад: инфляция давит на рейтинги, война зашла в тупик, а судебные решения ограничили возможности президента единолично использовать пошлины в качестве политического оружия.

Впрочем, у Китая также есть причины не переигрывать свою руку. Избыток недвижимости давит на балансы, внутренний спрос остается слабым, а экспорт в США сокращается. Китайская экономика как никогда зависит от внешнего спроса именно тогда, когда ее крупнейший клиент рассматривает новые ограничения.

Поэтому истинная логика саммита — не победа одной из сторон. Это попытка обоих игроков снизить риски, не признавая слабости.

Что реально может быть согласовано

Наиболее вероятный сценарий — продолжение торгового перемирия. Оно может сопровождаться символическими, но важными шагами: новыми китайскими закупками американской сои, говядины или крупным заказом самолетов Boeing. Для рынков именно потенциальный заказ Boeing может стать наиболее чувствительным сигналом.

Еще один возможный результат — создание двустороннего Торгового совета. Его значение не столько в формальных полномочиях, сколько в самом факте появления постоянного канала взаимодействия. Для администрации Трампа это особенно важно: после юридических ограничений в отношении пошлин ей нужна новая институциональная рамка для управления отношениями с Китаем.

Отдельное направление — Иран. Здесь интересы США и Китая неожиданно могут совпасть. Китай является крупнейшим импортером энергоносителей, Иран — важным поставщиком нефти, а напряженность в Ормузском проливе бьет по всем. Если Пекин сможет повлиять на Тегеран и способствовать деэскалации, Трамп получит политический результат, цены на нефть — шанс на снижение, а Си — пространство для торговых уступок.

Тайвань — главная «дикая карта»

Самый большой риск саммита — Тайвань. Именно здесь рынки должны внимательно читать не только официальные заявления, но и нюансы формулировок.

Пекин может попытаться добиться от Трампа изменения американской риторики: от «США не поддерживают независимость Тайваня» к более жесткому «США выступают против независимости Тайваня». Такой сдвиг, даже без формального изменения политики, имел бы значительный психологический эффект для региона.

Базовый сценарий — никаких существенных изменений. Но риск асимметричен: даже небольшой сдвиг в формулировках может оказать большое влияние на азиатский технологический сектор, TSMC и оборонные компании региона.

Чего точно не будет

Не стоит ждать крупного соглашения. Не будет решения проблемы экспортного контроля, технологического разрыва, Южно-Китайского моря или структурной зависимости Запада от китайских критически важных минералов. На создание альтернативных цепочек поставок уйдут годы, а возможно, и десятилетия.

Это не саммит прорыва. Это саммит стабилизации.

Именно поэтому инвесторам не стоит поддаваться эйфории из-за заголовков о «соглашении». Часть позитива уже заложена в цены, а фундаментальная конкуренция США и Китая никуда не исчезнет.

Что это означает для портфелей

Практический вывод прост: не ставить все на краткосрочное потепление, но и не игнорировать возможность деэскалации.

Экспозиция к критическим минералам, редкоземельным металлам, оборонному сектору, локализации производства полупроводников и энергетической безопасности остается актуальной. Саммит не решит ни одну из этих структурных проблем, а значит, они и в дальнейшем будут формировать инвестиционный ландшафт.

Энергетика — отдельная история. Вашингтон делает ставку на длительную роль углеводородов, тогда как Пекин воспринимает каждый нефтяной шок как дополнительный аргумент в пользу «зеленого» перехода, где Китай уже имеет промышленное преимущество. Обе ставки могут оказаться правильными.

Главное — не эта неделя, а календарь после нее

Настоящее значение встречи — в том, что она открывает серию последующих контактов: APEC в Шэньчжэне, G20 в Trump National Doral и потенциальный визит Си в Вашингтон накануне промежуточных выборов в США.

Политическая логика очевидна: Трампу нужен внешнеполитический и торговый результат до выборов. Си это понимает. Именно поэтому Пекин может не спешить с крупными уступками, но и не заинтересован в срыве диалога.

Ритм встреч Трампа и Си указывает не на настоящее потепление, а на управляемое равновесие. Оно не сделает американо-китайские отношения дружественными. Но может сделать мировую экономику менее нервной, чем она была весной.

В нынешних условиях этого уже достаточно.