Минфин размещает ОВГЗ за 1 000 грн, а банк продает за 1 050 грн. Это значит, что банк наживается?

ОВГЗ продолжают быть популярными среди граждан, которые уже вложили в этот инструмент 105,5 млрд грн; год назад эта сумма была почти на 30 млрд меньше. В то же время у многих остаются вопросы, как определить справедливую цену по ОВГЗ и понять, что банки или брокеры ее не завышают. «Минфин» решил разобраться в этом вопросе.

Идея для этой статьи возникла из-за комментария одного из наших читателей к предыдущей публикации. «Банки где можно купить ОВГЗ: продают ОВГЗ с комиссиями + выше номинала, то есть ОВГЗ номинально 1000 грн, но покупаешь ты ее за условно 1087 грн, ну и в разрезе 1к грн ты уже на номинале и комиссиях банка теряешь „прибыльность“, тоже самое касается универа», — написал наш читатель.

По его мнению, «на бумаге, ОВГЗ выглядят „очень интересно“ и „прибыльно“, но если считать реальные доходности, то может получиться, что с учетом покупки не ровно по номиналу (потому что ровно по номиналу вам никто продавать не станет) вы получаете по ОВГЗ столько же, сколько по депозиту».

Этот комментарий получил много лайков (в нашем случае плюсов) от других читателей, которые, очевидно, разделяют такую позицию. Но действительно ли продажа банком облигаций выше номинала означает, что покупатель теряет деньги? Здесь следует разобраться.

Два вида облигаций

Для того, чтобы лучше понять, как формируется цена на ОВГЗ, начать нужно с того, какие они в целом бывают. Есть два вида облигаций: дисконтные и купонные.

Дисконтные — продаются по цене ниже номинала, но погашаются по номинальной стоимости. Здесь разница цен — это и есть доход инвестора. Это краткосрочные облигации и выплата процентов (или более правильно сказать — купонов) по ним не предусматривается, вместо этого есть только разовая выплата при погашении бумаги.

Как это работает на практике. Допустим, вы покупаете дисконтную облигацию за 900 грн. Через год за нее государство выплачивает вам 1 000 грн. Соответственно, 100 грн, или 11,1% годовых, — ваша доходность.

В последнее время Министерство финансов не размещает краткосрочные облигации, сосредотачиваясь на среднесрочных. Поэтому, если политика привлечения денег не изменится, вряд ли вы встретите такие бумаги у брокеров.

Купонные — размещаются по стоимости 1 000 грн и затем на них начисляются проценты (купонные выплаты). Также в момент погашения владельцу возвращают номинальную стоимость — 1 000 грн.

Именно через такие бумаги правительство сейчас и обеспечивает привлечение средств. Поэтому мы сосредоточимся именно на них.

Почему не тысяча?

Если вы покупаете ОВГЗ через «Дію», приложение своего банка или брокера — значит, вы покупаете облигации на вторичном рынке. То есть финкомпания купила бумаги у Минфина и теперь перепродает, возможно, облигация уже даже неоднократно меняла своего собственника.

При этом сейчас вы не сможете купить ценную бумагу именно за 1 000 грн, она будет стоить дороже. Но это не обязательно из-за попытки продавца заработать.

Для лучшего понимания того, как формируется цена на ценные бумаги, рассмотрим это на упрощенном примере.

Предположим, вы купили одну ОВГЗ за 1 000 грн на аукционе Минфина. Доходность составляет 10%, а погашение произойдет через год. То есть в конце концов вы должны получить 1 100 грн. Вы подержали эту бумагу в портфеле полгода, и вдруг вам срочно понадобились деньги. Вернуть облигацию министерству вы, конечно, не можете. Его обязательства возникают в определенное время и выплатит деньги оно тому, кто тогда будет владеть облигацией.

Потому вы идете на вторичный рынок и ищете покупателя. Конечно, вы можете предложить ему купить ОВГЗ по цене номинала — 1 000 грн. Но в таком случае он через 6 месяцев получит 100 грн заработка, что будет означать 20% годовых. Выглядит несправедливо. Поэтому вы устанавливаете цену 1 050 грн. Благодаря этому вы за полгода получите 10% годовых и покупатель после выплаты министерства — примерно столько же (на самом деле из-за более высокой суммы инвестиций его доходность будет около 9,5% годовых, но здесь для наглядности мы упрощаем). Такая операция выглядит вполне справедливой для обеих сторон.

«Справедливая» цена зависит от срока, остающегося до погашения бумаги. Например, если бы в примере выше вы совсем чуть-чуть держали бы ОВГЗ, то продав ее, допустим, за 1 002 грн, и себе, и покупателю могли бы обеспечить доходность по 10%. Или, наоборот, если выплаты будут уже в скором времени, то «справедливо» продать бумагу, например, за 1 095 грн.

Конечно, вы можете установить любую цену, а не высчитывать «справедливую». Если спрос на облигации высокий — можно оставить более высокую доходность, а покупателю — снизить. И, наоборот, когда покупателя найти трудно, придется урезать собственный заработок, чтобы обеспечить более привлекательные условия покупки.

На что обращать внимание

Из-за приближения времени купонных выплат или погашения ценных бумаг, их цена не статичная, а пересматривается каждый день. Поэтому ориентироваться на нее нет смысла, разве что благодаря ей вы планируете самостоятельно высчитывать заработок.

При этом для того, чтобы понять, сколько реально принесут те или иные бумаги, можно смотреть на их доходность. Все банки и брокеры обязательно ее указывают.

«Минфин» самостоятельно пересчитал доходность у нескольких популярных продавцов и она получилась такой же, как заявляли финкомпании. Поэтому можно не бояться, что здесь они пытаются обмануть. Если указано 17% годовых — вы получите 17% годовых, а цена бумаги 1 001 грн, 1 050 или даже 1 090 грн, в этом случае не будет иметь никакого значения.

Но и здесь есть нюанс. Формула, согласно которой должна определяться доходность облигаций на вторичном рынке, прописана в законодательстве и учитывает потенциальный заработок от реинвестиций всех купонных выплат до погашения бумаг.

Зарабатывают ли банки и брокеры?

Конечно. Выше мы приводили пример расчета «справедливой» цены облигаций на вторичном рынке. Продавцы же устанавливают ее, исходя из того, чтобы не забыть и о собственном заработке. Собственно, в противном случае для них не было бы никакого смысла торговать ценными бумагами.

Однако определить, сколько именно они пытаются положить себе в карман, исходя из цены, крайне сложно. Поэтому более целесообразно сравнивать доходность у брокера или банка с предложениями конкурентов и процентами, которые установило государство. Если существенных отличий нет и проценты вас устраивают — можете смело брать ОВГЗ у этого продавца.