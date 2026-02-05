Как частному инвестору вложить деньги в возобновляемую энергетику

Украина укрепляет энергетику благодаря ВИЭ и установкам хранения электроэнергии. Расширение такой генерации требует дополнительных финансов, какие возможности получают благодаря этому частные инвесторы и сколько они могут заработать в колонке для ЭП рассказал соучредитель «Укринвестклуба» Дмитрий Карпиловский. «Минфин» выбрал главное.

2026 год начался для украинцев с новых ударов по энергетической инфраструктуре. Однако сейчас мы встречаем их не так, как в первый год большой войны. Она ускорила трансформацию: энергетика стала более децентрализованной, менее уязвимой к точечным ударам, появилось больше резервных мощностей.

Немалую роль в укреплении энергетики играют возобновляемые источники и системы накопления энергии. В 2024 году объём электроэнергии, произведённой из ВИЭ (СЭС, ВЭС, био- и МГЭС), вырос по сравнению с 2023-м на 6,4% — до 11 млн МВт·ч. В июле 2025 года было 2 427 производителей электроэнергии из ВИЭ, более 85% из которых — СЭС.

Возобновляемая энергетика стала не просто «зелёной» опцией, а неотъемлемой частью энергетической стабильности. Отрасль демонстрирует устойчивость, активно привлекает инвестиции. Установки хранения электроэнергии (УХЭ) компенсируют недостатки возобновляемых источников и повышают их рентабельность для инвестора.

Возможности для частного сектора

Страны с развитыми экономиками вкладывают всё больше средств в возобновляемые источники энергии. Совокупные глобальные расходы на энергетический переход в мире в 2024 году достигли 1,77 трлн долл., что на 17% больше, чем в 2023 году.

В Украине эту отрасль активно поддерживают международные партнёры. Финансирование и гранты поступают от ЕИБ, Всемирного банка, программ Евросоюза, правительства Германии, фондов, которые опекают общины и бизнесы.

Учитывая международную поддержку, украинские инвесторы смелее выходят на этот рынок. По данным BDO, частный сектор совместно с международными партнёрами за последние годы вложил в Украине в проекты возобновляемой энергетики 10 млрд евро. Больше всего частный капитал интересуется солнечной и ветровой энергетикой.

Солнечная энергетика — ядро ВИЭ. Её доля составляет 55−75% от общего объёма возобновляемой генерации. Одна из сетей супермаркетов в 2025 году инвестировала в солнечные станции 150 млн грн. По её оценкам, инвестиции окупятся за два года, после чего компания сможет экономить 50 млн грн ежегодно.

Кроме того, инвестиции в солнечную генерацию дают возможность диверсифицировать доходы. Это и продажа излишков электроэнергии, и участие в рынке двусторонних договоров, и возможность заключать «зелёные» PPA-контракты (долгосрочные договоры купли-продажи электроэнергии между производителем и частным потребителем).

Главный минус СЭС — неравномерность и непредсказуемость генерации, ведь они зависят от погоды, времени года и времени суток. Именно поэтому всё больше «солнечных» проектов комплектуются системами накопления энергии (BESS/УХЭ), что превратилось в отдельный тренд и целое направление для инвестиций.

Ветровые станции тоже перспективны с точки зрения инвестиций. Украину поддерживает правительство Нидерландов, которое пообещало выделить 300 млн евро на реконструкцию и устойчивое восстановление. Некоторые крупные украинские компании активно вкладывают в ветровую энергетику собственный капитал и привлекают международные средства. Весной 2025 года мощность портфеля готовых к строительству ВЭС в Украине составляла 4 ГВт.

Если раньше инвестиции в солнечные и ветровые проекты были доступны лишь для крупных игроков, то сейчас ситуация постепенно меняется. Уже действуют платформы и инициативы, которые включают инвесторов «с маленьким чеком» в проекты ВИЭ, включая солнечную энергетику и частично — с перспективой для ветровой.

Рынок накопления энергии

Это направление тоже активно привлекает частные инвестиции. Рынок растёт из-за критической потребности в манёвренных мощностях. УХЭ способны мгновенно по команде регулятора отдать электроэнергию в сеть или забрать её излишек. Владельцы батарей получают вознаграждение за ожидание в резерве и выполнение команд.

Логика работы УХЭ основана на энергетическом арбитраже: они аккумулируют энергию тогда, когда она самая дешёвая (ночью или в дневные часы), и поставляют в сеть в пиковые часы (вечером). Это позволяет зарабатывать на разнице цен.

За последние два года стоимость батарей существенно снизилась, сформировалась благоприятная политика государства и появились возможности финансирования, что интересует инвесторов. Стремительное развитие солнечной и ветровой энергетики в Украине усиливает спрос на УХЭ, которые хорошо комбинируются с существующими бизнес-моделями.

СЭС с УХЭ более устойчивы к ценовым колебаниям, дают более высокую доходность инвестиций (22−27% годовых), позволяют получать более высокую цену за произведённую электроэнергию.

Форматы участия для частных инвесторов

Баланс генерации из возобновляемых источников в Украине будет становиться всё более «зелёным».

По оценкам Boston Consulting Group, к 2040 году доля ВИЭ в структуре генерации электроэнергии может вырасти вдвое. Однако успешное инвестирование в «зелёный» сектор зависит от готовности предпринимателей рассматривать разные форматы участия в процессе. В зависимости от глубины вовлечения капитала можно выделить три варианта.

Первый — партнёрские проекты. Бизнес и частные инвесторы могут софинансировать строительство станций, получая часть дохода от продажи электроэнергии.

Второй — совместное участие в энергетических решениях. В этом формате частные инвесторы чаще рассматривают возможности локальных энергетических сообществ и децентрализованных проектов. ОСМД, общины или бизнесы устанавливают солнечные панели с УХЭ, а инвесторы могут финансировать доли в таких проектах.

Третий — коллективные инвестиции в энергетические объекты: инвесторы объединяют средства, а управляющая компания проектирует, строит объект и управляет им. В Украине уже работают кооперативы, которые финансируют крупные УХЭ, привлекая частные инвестиции свыше 25 тыс. долл. Доходность таких вложений может превышать 20% годовых.