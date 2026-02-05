Как частному инвестору вложить деньги в возобновляемую энергетику

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 февраля 2026, 17:27 Читати українською

Как частному инвестору вложить деньги в возобновляемую энергетику

Украина укрепляет энергетику благодаря ВИЭ и установкам хранения электроэнергии. Расширение такой генерации требует дополнительных финансов, какие возможности получают благодаря этому частные инвесторы и сколько они могут заработать в колонке для ЭП рассказал соучредитель «Укринвестклуба» Дмитрий Карпиловский. «Минфин» выбрал главное.

Украина укрепляет энергетику благодаря ВИЭ и установкам хранения электроэнергии.

2026 год начался для украинцев с новых ударов по энергетической инфраструктуре. Однако сейчас мы встречаем их не так, как в первый год большой войны. Она ускорила трансформацию: энергетика стала более децентрализованной, менее уязвимой к точечным ударам, появилось больше резервных мощностей.

Немалую роль в укреплении энергетики играют возобновляемые источники и системы накопления энергии. В 2024 году объём электроэнергии, произведённой из ВИЭ (СЭС, ВЭС, био- и МГЭС), вырос по сравнению с 2023-м на 6,4% — до 11 млн МВт·ч. В июле 2025 года было 2 427 производителей электроэнергии из ВИЭ, более 85% из которых — СЭС.

Возобновляемая энергетика стала не просто «зелёной» опцией, а неотъемлемой частью энергетической стабильности. Отрасль демонстрирует устойчивость, активно привлекает инвестиции. Установки хранения электроэнергии (УХЭ) компенсируют недостатки возобновляемых источников и повышают их рентабельность для инвестора.

Возможности для частного сектора

Страны с развитыми экономиками вкладывают всё больше средств в возобновляемые источники энергии. Совокупные глобальные расходы на энергетический переход в мире в 2024 году достигли 1,77 трлн долл., что на 17% больше, чем в 2023 году.

В Украине эту отрасль активно поддерживают международные партнёры. Финансирование и гранты поступают от ЕИБ, Всемирного банка, программ Евросоюза, правительства Германии, фондов, которые опекают общины и бизнесы.

Учитывая международную поддержку, украинские инвесторы смелее выходят на этот рынок. По данным BDO, частный сектор совместно с международными партнёрами за последние годы вложил в Украине в проекты возобновляемой энергетики 10 млрд евро. Больше всего частный капитал интересуется солнечной и ветровой энергетикой.

Солнечная энергетика — ядро ВИЭ. Её доля составляет 55−75% от общего объёма возобновляемой генерации. Одна из сетей супермаркетов в 2025 году инвестировала в солнечные станции 150 млн грн. По её оценкам, инвестиции окупятся за два года, после чего компания сможет экономить 50 млн грн ежегодно.

Кроме того, инвестиции в солнечную генерацию дают возможность диверсифицировать доходы. Это и продажа излишков электроэнергии, и участие в рынке двусторонних договоров, и возможность заключать «зелёные» PPA-контракты (долгосрочные договоры купли-продажи электроэнергии между производителем и частным потребителем).

Главный минус СЭС — неравномерность и непредсказуемость генерации, ведь они зависят от погоды, времени года и времени суток. Именно поэтому всё больше «солнечных» проектов комплектуются системами накопления энергии (BESS/УХЭ), что превратилось в отдельный тренд и целое направление для инвестиций.

Ветровые станции тоже перспективны с точки зрения инвестиций. Украину поддерживает правительство Нидерландов, которое пообещало выделить 300 млн евро на реконструкцию и устойчивое восстановление. Некоторые крупные украинские компании активно вкладывают в ветровую энергетику собственный капитал и привлекают международные средства. Весной 2025 года мощность портфеля готовых к строительству ВЭС в Украине составляла 4 ГВт.

Если раньше инвестиции в солнечные и ветровые проекты были доступны лишь для крупных игроков, то сейчас ситуация постепенно меняется. Уже действуют платформы и инициативы, которые включают инвесторов «с маленьким чеком» в проекты ВИЭ, включая солнечную энергетику и частично — с перспективой для ветровой.

Рынок накопления энергии

Это направление тоже активно привлекает частные инвестиции. Рынок растёт из-за критической потребности в манёвренных мощностях. УХЭ способны мгновенно по команде регулятора отдать электроэнергию в сеть или забрать её излишек. Владельцы батарей получают вознаграждение за ожидание в резерве и выполнение команд.

Логика работы УХЭ основана на энергетическом арбитраже: они аккумулируют энергию тогда, когда она самая дешёвая (ночью или в дневные часы), и поставляют в сеть в пиковые часы (вечером). Это позволяет зарабатывать на разнице цен.

За последние два года стоимость батарей существенно снизилась, сформировалась благоприятная политика государства и появились возможности финансирования, что интересует инвесторов. Стремительное развитие солнечной и ветровой энергетики в Украине усиливает спрос на УХЭ, которые хорошо комбинируются с существующими бизнес-моделями.

СЭС с УХЭ более устойчивы к ценовым колебаниям, дают более высокую доходность инвестиций (22−27% годовых), позволяют получать более высокую цену за произведённую электроэнергию.

Форматы участия для частных инвесторов

Баланс генерации из возобновляемых источников в Украине будет становиться всё более «зелёным».

По оценкам Boston Consulting Group, к 2040 году доля ВИЭ в структуре генерации электроэнергии может вырасти вдвое. Однако успешное инвестирование в «зелёный» сектор зависит от готовности предпринимателей рассматривать разные форматы участия в процессе. В зависимости от глубины вовлечения капитала можно выделить три варианта.

Первый — партнёрские проекты. Бизнес и частные инвесторы могут софинансировать строительство станций, получая часть дохода от продажи электроэнергии.

Второй — совместное участие в энергетических решениях. В этом формате частные инвесторы чаще рассматривают возможности локальных энергетических сообществ и децентрализованных проектов. ОСМД, общины или бизнесы устанавливают солнечные панели с УХЭ, а инвесторы могут финансировать доли в таких проектах.

Третий — коллективные инвестиции в энергетические объекты: инвесторы объединяют средства, а управляющая компания проектирует, строит объект и управляет им. В Украине уже работают кооперативы, которые финансируют крупные УХЭ, привлекая частные инвестиции свыше 25 тыс. долл. Доходность таких вложений может превышать 20% годовых.

Автор:
Карпиловский Дмитрий
Сооснователь Карпиловский Дмитрий
Укринвестклуб
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами