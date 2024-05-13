Украина хочет получить все замороженные активы рф, а не только доходы от них — Минюст

Ежегодный пакет в размере 3 млрд евро , собранный из доходов от замороженных российских активов, почти не повлияет в контексте военных потребностей Украины. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюска, передает Politico.

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«Если мы говорим о потребностях Украины и потребностях войны, военной и невоенной, то 3 млрд евро — это почти ничто. Нам нужны сотни миллиардов, чтобы выиграть войну», — отметил он в комментарии изданию во время встречи министров юстиции стран «Большой семерки» в Венеции.

На этой неделе Евросоюз одобрил план использования доходов от замороженных в Европе активов россии для закупки оружия для Украины. В частности, речь идет о сумме от 2,5 до 3 млрд евро в год.

Впрочем, министр юстиции Малюска скептически оценил существенное влияние такой суммы. В то же время, назвал соответствующее решение ЕС «хорошим первым шагом».

«Украинское правительство хотело бы получить полную конфискацию российских активов и действительно верит, что это законно. И это единственный подход, который будет решающим по вопросу решения войны», — добавил он.