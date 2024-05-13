Ежегодный пакет в размере 3 млрд евро, собранный из доходов от замороженных российских активов, почти не повлияет в контексте военных потребностей Украины. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюска, передает Politico.
Украина хочет получить все замороженные активы рф, а не только доходы от них — Минюст
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«Если мы говорим о потребностях Украины и потребностях войны, военной и невоенной, то 3 млрд евро — это почти ничто. Нам нужны сотни миллиардов, чтобы выиграть войну», — отметил он в комментарии изданию во время встречи министров юстиции стран «Большой семерки» в Венеции.
На этой неделе Евросоюз одобрил план использования доходов от замороженных в Европе активов россии для закупки оружия для Украины. В частности, речь идет о сумме от 2,5 до 3 млрд евро в год.
Впрочем, министр юстиции Малюска скептически оценил существенное влияние такой суммы. В то же время, назвал соответствующее решение ЕС «хорошим первым шагом».
«Украинское правительство хотело бы получить полную конфискацию российских активов и действительно верит, что это законно. И это единственный подход, который будет решающим по вопросу решения войны», — добавил он.
С начала полномасштабного вторжения россии
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По-перше, кожен євро, який витрачається на корупцію замість того, щоб витрачатися на спорядження солдатів, послаблює захист України від російської агресії», — пояснив німецький урядовець. По-друге, Україна має на меті колись стати членом Європейського Союзу, нагадав міністр. «Якщо Україна хоче прямувати до членства, вона повинна боротися з високим рівнем корупції», — сказав Бушман. «По-третє, йдеться про майбутнє, в якому, сподіваюся, в Україні знову буде мир. Без іноземної допомоги відбудови не буде», — додав він. За його словами, готовність потенційних країн-донорів допомогти буде меншою, якщо значну частину допомоги розкрадатимуть. Міністри юстиції країн G7 на зустрічі, яка проходить 9 і 10 травня у Венеції, хочуть обговорити боротьбу з корупцією, ситуацію в Україні та спільні зусилля у боротьбі з організованою злочинністю. Дводенна зустріч присвячена зміцненню демократичних інститутів України та запобіганню будь-яким формам неправомірного використання коштів, виділених на відбудову, зазначили в Італії.