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13 мая 2024, 13:05 Читати українською

Украинские беженцы верят в победу над россией — опрос

80% украинских беженцев, ныне живущих в Германии, Польше и Чехии, верят, что в войне победит Украина. Об этом сообщает КМИС, который провел опрос в апреле.

80% украинских беженцев, ныне живущих в Германии, Польше и Чехии, верят, что в войне победит Украина.

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40% опрошенных считают, что, безусловно или скорее, в войне победит Украина, 5% думают, что скорее победит россия, в безусловную победу агрессора верят 1% опрошенных беженцев. Еще 14% сказали, что им затруднились ответить на этот вопрос.

Вместе с этим 51% украинских беженцев поддерживают вариант, когда Украина становится членом НАТО, но с гарантиями безопасности, которые распространяются только на контролируемые правительством территории. При этом освобождение ныне оккупированных территорий должно быть отложено на будущее. Не поддерживают такой вариант — 33%, не определились с мнением — 16%.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
potator
potator
13 мая 2024, 13:10
#
Здесь нормальным лучше промолчать
+
0
innapcholko
innapcholko
13 мая 2024, 13:27
#
Только их мало касаеться бусификация — покатали бы в бусике до ТЦК было бы другое мнение.
+
0
Сергей Панасенко
Сергей Панасенко
13 мая 2024, 13:19
#
Маниловщина.
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