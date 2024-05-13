Украинские беженцы верят в победу над россией — опрос

80% украинских беженцев, ныне живущих в Германии, Польше и Чехии, верят, что в войне победит Украина. Об этом сообщает КМИС, который провел опрос в апреле.

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40% опрошенных считают, что, безусловно или скорее, в войне победит Украина, 5% думают, что скорее победит россия, в безусловную победу агрессора верят 1% опрошенных беженцев. Еще 14% сказали, что им затруднились ответить на этот вопрос.

Вместе с этим 51% украинских беженцев поддерживают вариант, когда Украина становится членом НАТО, но с гарантиями безопасности, которые распространяются только на контролируемые правительством территории. При этом освобождение ныне оккупированных территорий должно быть отложено на будущее. Не поддерживают такой вариант — 33%, не определились с мнением — 16%.