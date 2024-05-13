«Новая почта» открыла первые отделения в Британии

Великобритания стала 13-й европейской страной, в которой компания «Новая почта» открыла два отделения. Срок доставки из Украины — от 5 дней, говорится в пресс-релизе компании.

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Вместе с открытием отделений компания запустила курьерскую доставку. В ближайшее время планируется предоставить возможность отправлять и получать посылки через сеть почтоматов партнера InPost.

В Лондоне компания открыла два отделения: почтовое до 30 кг и грузовое до 1000 кг.

Стоимость доставки из Украины в Великобританию в отделение: документы до 1 кг — 900 грн, посылки до 2 кг — 950 грн, посылки до 10 кг — 1500 грн, посылки до 30 кг — 2500 грн

Также клиенты могут заказывать доставку посылок до 100 кг курьером в Англии, Шотландии, Северной Ирландии и Уэльсе.

За отправку до 30 кг нужно будет дополнительно оплатить +100 грн., а за каждые 100 кг посылки +250 грн.