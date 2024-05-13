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13 мая 2024, 14:15 Читати українською

«Новая почта» открыла первые отделения в Британии

Великобритания стала 13-й европейской страной, в которой компания «Новая почта» открыла два отделения. Срок доставки из Украины — от 5 дней, говорится в пресс-релизе компании.

Великобритания стала 13-й европейской страной, в которой компания «Новая почта» открыла два отделения.

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Вместе с открытием отделений компания запустила курьерскую доставку. В ближайшее время планируется предоставить возможность отправлять и получать посылки через сеть почтоматов партнера InPost.

В Лондоне компания открыла два отделения: почтовое до 30 кг и грузовое до 1000 кг.

Стоимость доставки из Украины в Великобританию в отделение: документы до 1 кг — 900 грн, посылки до 2 кг — 950 грн, посылки до 10 кг — 1500 грн, посылки до 30 кг — 2500 грн

Также клиенты могут заказывать доставку посылок до 100 кг курьером в Англии, Шотландии, Северной Ирландии и Уэльсе.

За отправку до 30 кг нужно будет дополнительно оплатить +100 грн., а за каждые 100 кг посылки +250 грн.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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torn
torn
13 мая 2024, 14:18
#
З початку квітня компанія Нова Пошта (NovaPay) примусово та безальтернативно переводить всіх бізнес клієнтів (ФОП, юр.осіб) на свою послугу, де за переказ кожного безготівкового платежу з оплати товару бере комісію 3,65%+20грн. Звертаюся до представників НБУ, Антимонопольного комітету, Кабінету міністрів, депутатів із закликом розглянути ситуацію, в якій користуючись монопольним становищем на ринку приватна компанія встановлює завищену майже у 3 рази комісію за переказ безготівкової оплати, та вплинути з метою зменшення комісії до середньоринкової. За аналогічні послуги еквайрингу в Україні провідні банки зараз беруть комісію 1,3%, поточна узгоджена АМКУ та НБУ комісія interchange 0,7% на період воєнного стану. Вважаю, що вказана завищена комісія відчутно підвищує рівень цін для споживачів, а також негативно впливає на діяльність та розвиток малих і середніх підприємців, особливо під час війни, запобігає зростанню легальної електронної комерції в Україні та впровадженню безготівкових розрахунків.
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0
torn
torn
13 мая 2024, 14:39
#
Сумарна комісія за переказ безготівкової оплати в 500 грн складає 7,7%, 5,6% за 1000 грн., 4,7% за 2000 грн. Тобто якщо інтернет-магазин торгує товарами післяплатою цінового діапазону 500−1000 грн, то Нова пошта отримує з ОБОРОТУ цього магазину близько 6,6% коміссії тільки за перекази коштів. А крім цього звісно оплачуються самі послуги доставки. В Європі, чи навіть в світі, десь є хоч близько подібні комісії за перекази?
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Qwerty1999
Qwerty1999
13 мая 2024, 16:05
#
Torn

Вам ніхто не забороняє купувати у ФОП та юр.осіб товар та сплачувати за нього згідно
рахунку-фактури повну вартісь авансовим переказом на IBAN-рахунок без додаткових комісій.

Також вам ніхто не забороняє укласти договір з НП та сплачувати за всі відправлені або отримані
товари згідно рахунку-фактури від НП за попередній місяць одним платежем без додаткових комісій.

Було б тільки бажання оптимізувати витрати…
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0
torn
torn
13 мая 2024, 16:43
#
В Україні в інтернет-магазинах клієнти купують товари з післяплатою в 90−95% випадків, це наслідок засилля шахрайських схем під час покупки товарів в інтернеті та недостатність зусиль правоохоронних органів та законодавства в боротьбі з ними. Тобто якщо продавці не будуть відправляти післяплатою, то у них не будуть купувати. Договір з Новою поштою в жодному разі не звільняє від комісій за перекази післяплат на рахунок продавця.
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