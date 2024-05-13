Южная Корея планирует инвестировать $7 млрд в производство собственных микросхем

Южная Корея готовит пакет поддержки инвестиций и исследований в области микросхем на сумму более 10 триллионов вон (7,30 млрд долларов). Об этом пишет Reuters.

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Министр финансов Чхве Санг-Мок заявил, что правительство вскоре объявит детали пакета мер, нацеленных на производителей чипов, оборудования и компании, работающих без производства по всей цепочке поставок полупроводников.

Программа может включать в себя предложения кредитов и создание нового фонда, финансируемого государственными и частными финансовыми учреждениями, заявил Чой на встрече с руководителями отечественных производителей оборудования для производства микросхем.

Южная Корея также строит мегакластер по производству микросхем к югу от своей столицы Сеула, который она позиционирует как крупнейший в мире высокотехнологичный комплекс.

Президент Юн Сок Йол пообещал направить все возможные ресурсы на победу в войне за чипы, пообещав налоговые льготы для инвестиций.