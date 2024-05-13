«Ощадбанк» будет предоставлять гранты производителям дронов

Государственный « Ощадбанк » объявил о возможности получения украинским бизнесом, производящим беспилотные летательные аппараты (БПЛА), грантов через портал «Дия». Об этом сообщил глава правления банка Сергей Наумов.

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Он отметил, что «Ощад» является эксклюзивным банковским партнером грантовой программы «еРабота», которая распространяется на производителей дронов.

Государство в лице банка может покрыть до 80% суммы гранта, то есть доля собственных средств заявителя составляет 20% и больше.

Предельная сумма гранта — 8 млн. грн., которые нужно освоить в течение 12 месяцев с момента получения.

На финансовую поддержку от государства могут подать производители дронов, которые являются как физическими, так и юридическими лицами или физическими лицами-предпринимателями (ФЛП).