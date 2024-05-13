Государственный «Ощадбанк» объявил о возможности получения украинским бизнесом, производящим беспилотные летательные аппараты (БПЛА), грантов через портал «Дия». Об этом сообщил глава правления банка Сергей Наумов.
«Ощадбанк» будет предоставлять гранты производителям дронов
►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Он отметил, что «Ощад» является эксклюзивным банковским партнером грантовой программы «еРабота», которая распространяется на производителей дронов.
Государство в лице банка может покрыть до 80% суммы гранта, то есть доля собственных средств заявителя составляет 20% и больше.
Предельная сумма гранта — 8 млн. грн., которые нужно освоить в течение 12 месяцев с момента получения.
На финансовую поддержку от государства могут подать производители дронов, которые являются как физическими, так и юридическими лицами или физическими лицами-предпринимателями (ФЛП).
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Комментарии