В апреле украинцы приобрели почти 1,2 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из Китая, сообщает Укравтопром. Это в полтора раза больше по сравнению с апрелем 2023 года.
Украинцы стали больше покупать электрокары в Китае
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Из этого количества: новых — 845 ед. (+66%); б/у — 317 ед. (+17%) ед. Автомобили китайского происхождения охватили 15% апрельского рынка новых легковушек.
В сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля «китайцев» составляла 1,6%. Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили — 77%.
Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:
- Volkswagen ID.4 — 141 ед.;
- Honda M-NV — 72 ед.;
- Nissan Ariya — 68 ед.;
- BYD Song Plus — 52 ед.;
- Cherry Tiggo 4 Pro — 47 ед.
Самые популярные модели подержанных легковых автомобилей из Китая:
- Volkswagen ID.4 — 68 ед.;
- Nissan Ariya — 42 ед.;
- Toyota BZ4X — 19 ед.;
- Honda M-NV — 17 ед.;
- Honda eNS1 — 15 ед.
Источник: Минфин
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