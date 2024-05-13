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13 мая 2024, 11:57 Читати українською

Украинцы стали больше покупать электрокары в Китае

В апреле украинцы приобрели почти 1,2 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из Китая, сообщает Укравтопром. Это в полтора раза больше по сравнению с апрелем 2023 года.

В апреле украинцы приобрели почти 1,2 тыс.

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Из этого количества: новых — 845 ед. (+66%); б/у — 317 ед. (+17%) ед. Автомобили китайского происхождения охватили 15% апрельского рынка новых легковушек.

В сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля «китайцев» составляла 1,6%. Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили — 77%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

  • Volkswagen ID.4 — 141 ед.;
  • Honda M-NV — 72 ед.;
  • Nissan Ariya — 68 ед.;
  • BYD Song Plus — 52 ед.;
  • Cherry Tiggo 4 Pro — 47 ед.

Самые популярные модели подержанных легковых автомобилей из Китая:

  • Volkswagen ID.4 — 68 ед.;
  • Nissan Ariya — 42 ед.;
  • Toyota BZ4X — 19 ед.;
  • Honda M-NV — 17 ед.;
  • Honda eNS1 — 15 ед.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
13 мая 2024, 12:52
#
Дешеве та смердюче, особливо пластмаса на сонці.
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