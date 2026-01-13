Multi от Минфин
13 января 2026, 13:39

Играть и зарабатывать: может ли Minecraft принести детям реальные деньги?

Когда подросток часами сидит в Minecraft, родители часто воспринимают это как потерянное время. Но иногда за экраном скрывается совсем другая история — о первых деньгах, первых проектах и первых решениях, которые больше похожи на бизнес, чем на игру. Но может ли такое увлечение принести что-то действительно ощутимое — скажем, дом, — или его ценность совсем в другом?

За последнее десятилетие игры превратились в платформы: с собственными экономиками, сообществами, рынками труда и даже карьерными траекториями. Пример украинского подростка Максима Гавриленко, новость об успехе которого в Minecraft облетела весь мир, лишь подтверждает это.

Несколько лет назад парень начал с малого: купил готовый сервер, разобрался, как он работает, постепенно собрал команду друзей и начал развивать проект. Добавлял игровые режимы, следил за порядком, работал с сообществом, обновлениями и рекламой. Со временем сервер вырос в полноценный онлайн-проект с постоянными игроками и стабильным доходом. Когда проект стал достаточно крупным, его продали. Полученных денег хватило не только на «карманные расходы», но и на реальный актив — парень планирует приобрести жильё для матери.

Совсем другой, но не менее показательный сюжет описывают западные медиа, исследующие поколение Z. Для многих подростков Minecraft стал не источником быстрого заработка, а первым «тренажёром» для будущей профессии. Кто-то начинал со строительства сложных карт, кто-то — с настройки серверов, кто-то — с модов и плагинов. Со временем эти навыки перерастали в программирование, геймдизайн, работу с 3D-пространством или даже полноценные технические специальности. Часть из них уже в 18−20 лет работает в IT или студиях разработки — и прямо говорит, что старт был именно с Minecraft.

Откуда в Minecraft деньги — и кто за них платит

Успешные истории легко создают иллюзию, будто в Minecraft существует отдельный формат заработка: достаточно просто много играть. На самом деле деньги здесь появляются лишь в одном случае — когда вокруг игры создаётся ценность, за которую готовы платить другие.

Самый распространённый путь — собственные серверы. По сути, это небольшие онлайн-проекты с собственными правилами, экономикой и сообществом. Подростки создают или покупают сервер, настраивают игровые режимы, следят за порядком, организуют ивенты и привлекают игроков. Деньги появляются в виде добровольных донатов, платных подписок или косметических возможностей — не за «победу», а за комфорт и участие в сообществе. Именно так работали и украинские кейсы, которые со временем переросли в продажу серверов как готовых цифровых активов.

Второй путь — контент вокруг Minecraft. YouTube, TikTok и стриминговые платформы стали для подростков полноценными площадками самовыражения. Кто-то снимает обзоры модов, кто-то — туториалы, кто-то — короткие развлекательные видео. Поначалу это почти всегда бесплатно, но с появлением аудитории приходят рекламные выплаты, донаты и партнёрства. В большинстве случаев суммы невелики, но сам процесс учит работе с контентом, регулярностью и вниманием зрителя.

Есть и менее заметное, но более стабильное направление — продажа цифровых работ. Карты, декор, скины, сценарии для мини-игр или технические настройки серверов часто заказывают другие игроки или администраторы. Для подростков это выглядит как первый фриланс: есть задача, дедлайны и оплата за конкретный результат.

Отдельная категория — технические навыки. Часть подростков идёт дальше и начинает работать с модами, плагинами и скриптами. Сначала — для собственных серверов или «для друзей», позже — как платные заказы или основа для обучения других. Именно здесь Minecraft часто перестаёт быть целью и становится инструментом входа в программирование.

Во всех этих сценариях есть общее: Minecraft не является источником денег сам по себе. Он работает как среда, в которой подростки учатся создавать ценность — и лишь затем конвертируют её в доход.

Сколько на самом деле зарабатывают игроки — и почему большие суммы встречаются редко

В большинстве случаев заработок в Minecraft начинается с микроплатежей. На небольших серверах донаты обычно выглядят как пакеты или ранги в диапазоне $5-$30 за покупку — именно из таких сумм и складывается первый доход. Даже сервер с живой аудиторией часто поначалу зарабатывает немного: в типичных сценариях суммарные донаты колеблются на уровне $150-$750 в месяц — и это без учёта расходов, которые могут «съесть» значительную часть заработка.

Базовый хостинг может стоить около $5-$15 в месяц, а по мере роста сервера счёт легко переходит в $30-$50 и выше.

На уровне $100-$300 в месяц появляется ощущение регулярности, но вместе с ним — и обязательства: постоянные обновления, модерация, работа с аудиторией, дедлайны. Именно на этом этапе многие останавливаются. Хобби перестаёт быть лёгким, а до полноценного бизнеса ещё далеко.

Когда доходы выходят за рамки «подростковой подработки», почти всегда меняется и природа проекта. Для серверов с заметным сообществом в обсуждениях администраторов в качестве «среднего» ориентира часто фигурируют оценки порядка $800-$1,500 в месяц — но это уже история про стабильный онлайн, менеджмент и расходы, а не просто про игру. А в верхнем сегменте рынка, где сервер продают как актив, можно встретить и цифры около ~$10,000 в месяц, но это скорее исключение, которое и становится новостью.

Математика создания контента для Minecraft тоже довольно приземлённая и напоминает мелкие подработки в цифровом мире. Кому-то нужна небольшая постройка, кому-то — фрагмент карты, который не хочется делать самому. За такие простые задачи оплата обычно стартует от $10, а типичные небольшие заказы часто укладываются в диапазон $15-$30.

Дальше всё зависит от уровня и репутации. Когда заказчик просит создать полноценную локацию, выдержать стиль сервера или выполнить комплексную работу под конкретный проект, бюджеты становятся ощутимее. В таких случаях суммы могут вырастать до $75-$125 и выше — но это уже история про портфолио, дедлайны и ожидания качества, а не про разовую помощь знакомым.

На платформе Planet Minecraft тысячи скинов распространяются бесплатно, а цены начинаются от $5-$15 за простой скин (по данным сообществ и фриланс-платформ).

С продажей цифрового контента работает та же логика «небольших чеков». Большинство покупок здесь тоже мелкие: типичные ценники часто держатся в пределах $5-$30. В официальной экосистеме Minecraft всё ещё проще: пользователи покупают внутреннюю валюту и тратят её на контент. Для понимания масштаба: пакет из 1,020 Minecoins обычно стоит около $8-$10 в зависимости от платформы и региона.

На платформах вроде BuiltByBit готовые карты и миры продаются за $10-$30 (простые варианты) и до $50+ за комплексные RPG-карты с проработанными деталями.

Есть ещё одна практическая деталь, которую в красивых историях часто опускают: даже если зарабатывает подросток, получают эти деньги почти всегда взрослые. Платёжные сервисы и рекламные программы обычно требуют совершеннолетия: например, для PayPal и Google AdSense минимальный возраст — 18 лет. Если автор младше, аккаунт и выплаты оформляют на родителей или опекунов. Добавляются и технические нюансы — комиссии сервисов, возможная конвертация валют, возвраты платежей и налоговые обязательства. Поэтому при ощутимом или регулярном доходе Minecraft почти неизбежно становится семейным проектом: ребёнок создаёт продукт, а взрослые легально принимают деньги и отвечают за финансовую часть.

Не заработок, а навык создавать ценность

После таких расчётов легко прийти к неверному выводу: либо «это несерьёзно», либо «это золотая жила». Реалистичная картина выглядит так: для большинства Minecraft — это способ получить первые деньги, первый опыт и первое понимание того, как работает цифровая экономика. Для единиц — основа бизнеса или старт профессиональной траектории. Именно эти единицы и становятся героями новостей, за которыми стоит большое количество менее заметных, но не менее важных попыток.

И в этом, в конечном счёте, главная ценность. В современном мире почти любое увлечение можно превратить в обучение — если посмотреть на него под правильным углом. За более чем пятнадцать лет Minecraft доказал, что может быть не только игрой, но и полноценной образовательной платформой. Существуют даже школы и курсы, где обучение выстроено вокруг Minecraft — как среды, в которой сложные вещи становятся понятными через практику.

Поэтому вопрос уже не в том, можно ли заработать на Minecraft. Гораздо важнее другое: помогает ли он сформировать мышление и навыки, которые работают и за пределами игры. И здесь ответ всё чаще оказывается положительным.

Автор:
Киевская Мира
Киевская Мира
Комментарии

