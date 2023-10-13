ФРС не отпускает поводья: три причины, почему она может снова повысить ключевую ставку

Еще недавно аналитики почти на 100% были уверены, что Федрезерв больше не будет повышать ключевую ставку. Следовательно, выводы они делали соответствующие — рынки будут расти. Но три причины перевернули эти ожидания с ног на голову. Какие это причины — рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Ничего не поделаешь — вынуждены повторяться, то и дело обсуждая монетарную стратегию ФРС под названием «Higher for longer». Она, как вы уже, наверное, прекрасно знаете, заключается в том, что стоимость денег, устанавливаемая центральным банком США, будет оставаться высокой еще достаточно долго.

Никакого «разворота» в сторону либерализации, о которой все мечтали в начале этого года, не предполагается, и уже достаточно уверенно можно сказать, что снижать ставку в этом году ФРС не собирается.

Более того, вероятность еще одного повышения на 25 б.п. на декабрьском заседании Комитета по монетарной политике остается достаточно высокой, на уровне 28,2%, и если в следующие недели мы будем получать данные о состоянии экономики, похожие на те, которые получили в течение прошлых дней, то повышения точно не избежать.

Что происходит с инфляцией

Лейтмотивом этой недели были данные об инфляции в сентябре, которые, думаю, огорчили руководителей ФРС, заставили «быков» немного остыть, и подарили надежду «медведям».

Фактические значения PPI и CPI (оптовой и розничной инфляции) оказались выше, чем ожидалось. То же самое касается и базовых значений инфляции, которые не учитывают более изменчивые цены на топливо и продукты питания. Очевидно, что текущая инфляция, которая существенно превышает целевой показатель центрального банка в 2%, только добавит аргументов той части руководства ФРС, которая выступает за дальнейшее повышение ставки.

«Голоса» за дальнейшее повышение есть, об этом свидетельствуют обнародованные в среду протоколы последнего заседания ФРС, но, скорее всего, спешить никто не будет — вероятность того, что повышение произойдет в ноябре, остается невысокой.

Пока работу ФРС успешно выполняет рынок государственных облигаций: рост их доходности продолжается — деньги становятся дороже, тормозя экономику и успокаивая рост цен. Но далеко не факт, что настойчивость ФРС в борьбе с инфляцией, даже при поддержке рынка долговых обязательств, как в последние недели, принесет быстрые успехи. Одни факторы помогают, другие — мешают.

Война и нефть становятся камнями преткновения

Например, цены на нефть, которые еще в середине сентября вплотную приблизились к психологически важному рубежу в $100 за баррель, а затем существенно откатились, снова начали расти.

Очевидно, что война на Ближнем Востоке добавила неопределенности, ведь сейчас никто не знает, каким будет ее продолжение, и не возникнут ли дополнительные препятствия для поставки нефти.

Главной проблемой рынка нефти остаются ограниченные объемы поставок со стороны россии и Саудовской Аравии, которые являются крупнейшими производителями нефти в мире.

Саудиты не спешат помогать США снизить цены сейчас, надеясь выторговать немалые политические преференции чуть позже, перед выборами в США, когда вопрос дешевого топлива станет для Президента Байдена ключевым в предвыборной борьбе.

Россияне же в четверг получили еще один пакет «нефтяных» санкций от США. Теперь они направлены против танкерного флота, который перевозит российскую нефть, проданную дороже установленного G7 лимита в $60 за баррель.

Также в четверг ОРЕС обнародовала прогноз, который предусматривает «рост мирового спроса на нефть, благодаря устойчивости мировой экономики и ожидаемого роста спроса в Китае — крупнейшем в мире импортере нефти».

Что касается предложения, то ОРЕС ожидает, что запасы сырой нефти сократятся на 3 миллиона баррелей в день в текущем квартале, даже при условии, что «не будет дальнейших перебоев в поставках, вызванных войной между Израилем и ХАМАСом».

В итоге, учитывая соотношение стабильного/растущего спроса и ограниченного предложения, в пятницу утром цены на нефть взлетели на $3 за баррель, опять же укрепляя веру финансовых рынков в «Higher for longer».

Выдержат ли напор ФРС американские банки

Какой-то ответ на этот важный вопрос рынки ожидали в пятницу, когда отчитывались американские финансовые гиганты: JPMorgan Chase, Wells Fargo и Citigroup.

JPMorgan Chase превзошел все ожидания, продемонстрировав рост выручки на 21%, а чистой прибыли — на 35%. СЕО банка Джейми Даймон в пресс-релизе заявил, что потребители и компании США «в целом, остаются в хорошем состоянии», но отметил ряд экономических рисков, включая возможность того, что инфляция останется высокой, а процентные ставки продолжат расти.

«Войны в Украине и Израиле, — добавил он, — также могут повлиять на энергетику, продовольственные рынки, мировую торговлю и геополитические отношения. Возможно, это самое опасное время, которое видел мир за последние десятилетия».

Wells Fargo и Citigroup также превзошли ожидания аналитиков, продемонстрировав рост и выручки, и чистой прибыли.

Честно говоря, ничего удивительного, что все крупные банки, которые отчитывались на этой неделе, обнародовали хорошие результаты, ведь, как известно, главный риск для банковской системы США заключается не в банках-гигантах, а в региональных финансовых учреждениях, которые обслуживают огромное количество граждан и компаний, малых и средних, у которых чрезвычайно большое значение для стабильного функционирования экономики и которые находятся в зоне риска из-за специфики монетарной политики «Higher for longer», которая, как замечательно выразился известный экономист Кеннетт Рогофф, «будет продолжаться дольше, чем глаза видят».

Те из региональных банков, которые не восприняли весенний кризис серьезно и не «почистили» свои балансы, в ожидании новых испытаний, вероятнее всего, могут их просто не пережить.

Следовательно, остается только предсказать, кто переживет «Higher for longer», а кто — нет. Кто угадает, тот заработает!