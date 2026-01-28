Collar: как зафиксировать правила игры в инвестиционном портфеле

В последнее время инвесторы все чаще прибегают к использованию опционной конструкции Collar, однако нередко возникает вопрос: зачем она нужна в портфеле. Чтобы избежать фрагментарных объяснений, целесообразно один раз разобрать логику этой стратегии и уже при необходимости дополнять ее индивидуальными примерами. Что такое опционная стратегия Collar, как она работает на практике и в каких случаях целесообразна — расскажет инвестиционный эксперт Андрей Гвоздь.

Что такое Collar и почему его используют инвесторы

Collar — это защитная опционная конструкция, которая сочетает владение базовым активом в виде акций, покупку put-опциона для защиты от падения цены и продажу call-опциона для частичного или полного финансирования этой защиты.

В результате инвестор ограничивает потенциальные убытки снизу и прибыль сверху, превращая рисковую позицию в контролируемую. Именно эта управляемость делает Collar эффективным инструментом хеджирования средне- и долгосрочных инвестиций.

Обобщая, Collar следует рассматривать не как способ повышения доходности, а как механизм фиксации правил, по которым инвестор готов оставаться в рынке.

Механика стратегии: как формируется «ценовой коридор»

Collar формируется следующим образом: инвестор удерживает акции, покупает out-of-the-money put ниже текущей рыночной цены и одновременно продает out-of-the-money call выше текущей цены. Премия, полученная от продажи call, часто частично или полностью компенсирует стоимость put, делая стратегию почти «нулевой» по затратам.

В результате вокруг цены акции формируется четко определенный диапазон возможных результатов — «ценовой коридор», своеобразный «воротник», в пределах которого инвестор заранее знает как максимально допустимый убыток, так и предельный уровень прибыли.

Какую пользу Collar дает портфелю

Для уже открытых позиций стратегия Collar выполняет роль страхования, ограничивает влияние глубоких просадок, позволяет сохранять акции в портфеле, фиксирует ранее полученную, но еще не реализованную прибыль и одновременно снижает общую волатильность портфеля.

Преимущества стратегии для портфеля: для новых позиций Collar выступает как встроенный инструмент риск-менеджмента, уменьшает риск входа в неопределенный или перегретый рынок и сразу определяет худший и лучший сценарий развития событий.

Пример 1. Открытие Collar на акциях Netflix (NFLX)

По состоянию на 22.01.2026 принимается решение открыть позицию в акциях Netflix (NFLX). Компания выглядит привлекательно с инвестиционной точки зрения, однако уровень риска ограничивается рамками индивидуального риск-профиля.

Для реализации стратегии:

Покупается 100 акций по цене $85,36 с общей балансовой стоимостью $8536. Покупается put-опцион NFLX.15JAN2027.P83 со страйком $83 и экспирацией 15.01.2027 по премии $10, что составляет $1000. Продается call-опцион NFLX.15JAN2027.C98 со страйком $98 и той же датой экспирации за премию $9, что приносит $900.

Стоимость всей стратегии составляет $100 — это разница между $1000, потраченными на put, и $900, полученными от продажи call.

Эти $100 являются стоимостью страховки сроком на один год. Купленный put защищает позицию от падения цены ниже $83, тогда как продажа call частично финансирует эту страховку. Без продажи call защитный put стоил бы $1000, что соответствует 11,7% от размера позиции. Collar снижает эту стоимость до 1,17%, ограничивая максимальный риск в $336.

Соотношение риска и прибыли на практике

Ключевые показатели PnL-модели для Netflix

Источник: Optionstrat

Модель показывает, что стоимость стратегии составляет $100, или 1,17% от позиции. Точка безубыточности расположена на уровне $86,36. Максимальная прибыль равна $1164, что соответствует +13,1% при цене $98. Максимальный убыток ограничен $336, или -3,9% при падении цены ниже $83.

Таким образом, стратегия формирует четкие границы финансового результата с привлекательным соотношением риска и прибыли 1:3,5.

Риски и сценарии

Максимальный риск ограничен суммой $336. Если цена акций Netflix опускается ниже $83, срабатывает put-опцион, и акции продаются по цене $83.

Максимальный доход фиксируется при росте цены выше $98. В этом случае срабатывает call-опцион, позиция закрывается по $98, и инвестор фиксирует прибыль в размере $1164, которая рассчитывается как $12,64×100 (акций) — $100 (расходы на страхование).

В диапазоне цен от $83 до $98 оба опциона не срабатывают и сгорают при экспирации. Прибыль или убыток в этом случае линейно зависят исключительно от изменения цены акций за вычетом $100 расходов на страховку.

Пример 2. Дополнение Collar к прибыльной позиции в портфеле

В портфелях инвесторов часто присутствуют позиции со значительной нереализованной прибылью. При условии долгосрочной веры в компанию инвестор может не хотеть фиксировать позицию сейчас, но в то же время не быть готовым потерять уже заработанное в случае коррекции рынка или негативных новостей. Именно в этом случае стратегия Collar позволяет трансформировать бумажную прибыль в защищенную, не выходя из позиции.

Исходные условия предполагают наличие 100 акций компании GOOGL в портфеле с ценой входа $290 и текущей рыночной ценой $331,77, что формирует нереализованную прибыль в размере $4177.

Шаги доработки стратегии:

покупается put-опцион GOOGL.18JUN2026.P320 со страйком $320 и экспирацией 18.06.2026 с премией $21,8, что составляет $2180. Этот опцион гарантирует минимальную цену продажи акций на уровне $320 и защищает позицию от рыночных рисков, фиксирует большую часть уже заработанной прибыли. Продается call-опцион GOOGL.28JUN2026.C375 со страйком $375 и той же датой экспирации с премией $14,5, что приносит $1450. Это ограничивает апсайд выше $374, премия от call-опциона частично финансирует put-опцион, снижает стоимость страховки.

Фиксация результата без выхода из рынка

Ключевые показатели PnL-модели для GOOGL

Источник: Optionstrat

Стоимость стратегии составляет $630, или 1,9% от размера позиции. Максимальная прибыль составляет $7870 (+13%) при цене $375, тогда как минимальная прибыль составляет $2370 в случае, если цена акций находится на уровне $320 или ниже.

Что получает инвестор:

минимальную зафиксированную цену выхода $320,

гарантированную прибыль $2370,

потенциал роста до $375,

защиту от резких падений и рыночной волатильности,

отсутствие необходимости продавать акции и платить налоги сейчас.

Сценарии развития событий

В случае снижения цены ниже $320 срабатывает put-опцион и позиция закрывается по $320, а инвестор фиксирует прибыль в размере $2370.

При росте цены выше $375 активируется call-опцион, позиция закрывается по $375 и фиксируется максимальный финансовый результат в сумме $7870.

В диапазоне между $320 и $375 оба опциона сгорают, а акции остаются в портфеле.

Влияние на портфель: достройка Collar позволяет защитить нереализованную прибыль без выхода из рынка, снизить общую волатильность портфеля, перевести позицию из «рисковой» в управляемую и действовать в соответствии с собственным риск-профилем, а не эмоциями.

Когда Collar становится элементом стратегии, а не отдельной сделкой

Стратегия Collar — это не попытка угадать рынок и не отказ от потенциальной прибыли, а инструмент осознанного управления риском. Она позволяет заранее определить худший и лучший сценарии развития событий, превращая рыночную неопределенность в четко структурированный финансовый результат и снижая влияние эмоций во время резких ценовых движений.

Использование Collar особенно актуально для инвесторов, которые уже имеют позиции с нереализованной прибылью, а также для тех, кто планирует вход в рынок в периоды повышенной волатильности. Стратегия способствует сохранению капитала, защите накопленного результата и одновременно позволяет оставаться в рынке в пределах заранее определенного риск-профиля.

Сначала риск — потом прибыль

В профессиональном инвестировании ключевой вопрос заключается не в максимизации потенциальной прибыли, а в контроле допустимого уровня потерь. Collar дает ответ на этот вопрос еще на этапе формирования позиции, что и отличает системный подход к управлению портфелем от ситуативных и эмоциональных решений.

Учитывая это, стратегию Collar целесообразно рассматривать не как отдельное тактическое соглашение, а как инструмент долгосрочного риск-менеджмента и составляющую построения стабильного, сбалансированного инвестиционного портфеля.

Опционы как инструмент управления портфелем

Опционные стратегии все чаще используются инвесторами как инструмент управления риском, доходностью и волатильностью портфеля. Для тех, кто уже работает с акциями и применяет технический и фундаментальный анализ, опционы позволяют лучше контролировать поведение позиций в периоды рыночной нестабильности, повышать эффективность уже открытых инвестиций и заранее определять возможные сценарии развития событий.

Практическое понимание механики опционов, принципов расчета стратегий и построения опционных конструкций в реальных рыночных условиях можно получить на курсе «Практикум по торговле опционами на акции» от Биржевого университета. Обучение ориентировано на работу с конкретными примерами и применение опционных инструментов в практике инвестора.

Для инвесторов, которые планируют интегрировать опционы в средне- и долгосрочную портфельную стратегию, доступен курс «Опционы для портфельного инвестора». В рамках курса рассматриваются подходы к защите портфеля от ценовых колебаний, повышению доходности уже имеющихся позиций и использованию опционных стратегий для работы с рыночной волатильностью как в фазах роста, так и в периоды относительной стабильности.

*Помните: любые инвестиционные решения должны основываться на вашем собственном анализе, понимании рисков и финансовых целях. Этот материал носит исключительно образовательный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Перед принятием любых инвестиционных решений обязательно проконсультируйтесь с финансовым консультантом и самостоятельно проанализируйте все возможные риски.