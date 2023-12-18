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18 декабря 2023, 14:30 Читати українською

Акции и облигации США отпраздновали прошедшую неделю вместе: почему в 2024 году их интересы разойдутся

Американский фондовый рынок закрыл ростом уже 7-ю неделю подряд — последовательность, которой не было уже несколько лет. Основным днем роста была среда, когда ФРС объявил итоги очередного заседания и обновил прогнозы. В этот день акции прибавили почти 1,5%, долгосрочные облигации — 2%. О главных событиях минувшей недели на американском фондовом рынке «Минфина» рассказал Николай Григорьев, главный аналитик HUG'S.

Американский фондовый рынок закрыл ростом уже 7-ю неделю подряд – последовательность, которой не было уже несколько лет.

Что праздновали рынки

Неделя ожидаемо была полной рядом важных новостей и событий, главным из которых стало заседание ФРС. Кроме этого, были опубликованы данные по инфляции, потребительским расходам, но обо всем по порядку.

Начнем с объявления решения по ставке ФРС и пресс-конференции главы ведомства Джерома Пауэлла. Ставки остались без изменений — на уровне 5,33%, однако, это было предсказуемо и ожидаемо. Тем не менее, в момент объявления решения и облигации, и акции буквально взорвались ростом. Причина не в решении по ставкам, а в публикации обновленных макропрогнозов. Чиновники ФРС 1 раз в квартал дают прогнозы по основным экономическим показателям США: реальному ВВП, уровню безработицы, инфляции и уровню ставок. Что же такого положительного там было, по сравнению с прогнозами, которые давали в сентябре?

Более активное, чем ожидалось ранее, развитие экономики: прогноз по ВВП повысили с 1,4% до 1,5% на 2024-й год;

Рынок труда: прогноз по безработице без изменений — 4,1% на 2024-й год;

Стоимость потребительской корзины американцев: инфляция РСЕ — повысили с 2,4% до 2,5%, что коррелирует с повышением прогнозов ВВП, то есть более сильная экономика будет способствовать более устойчивой инфляции спроса;

Самое главное — прогноз по ставкам: медианный уровень ставок на 2024 год определен как 4,6%, по сравнению с 5,1% в сентябре (текущий уровень — 5,33%). Это означает официальное подтверждение завершения цикла ставок и указывает на более мягкую политику ФРС. Если в сентябре допускалось только 1 снижение (базовый шаг — 0,25%), то теперь ожидается, минимум, 3 снижения.

Именно это было причиной роста: выросли в цене облигации (а доходность упала), за ними подтянулись и акции. По факту, это тот самый долгожданный Fed Pivot — разворот политики ФРС, когда завершается цикл монетарного усиления, и вскоре начинается смягчение.

Что может пойти не так

Однако, здесь есть и нюансы. Рынок очень оптимистично оценивает темпы снижения ставок: позиционирование облигаций и фьючерсов указывают, по меньшей мере, на 6 снижений ставок, суммарно на 1,5%, тогда как ФРС допускает в два раза меньше — всего на 0,75%. Самый вероятный сценарий, по которому будет происходить последовательное снижение ставок, — это экономический спад и снижение рецессии, чего сейчас нет ни в фактической статистике, ни в прогнозах.

Инфляция все еще остается выше цели ФРС — 3,1% против 2%, и именно на это указал Пауэлл на пресс-конференции: что инфляционный риск остается, и может быть так, что ФРС придется снова повышать ставки в ответ на ускорение темпов роста цен. Однако, рынок этого не хочет слышать.

А зря. Свежий отчет по потребительской инфляции, опубликованный накануне во вторник, показал силу услуг и потребительского спроса. Данные подтвердили ожидания: за год общая инфляция замедлилась до 3,1%, базовая, за исключением топлива и продуктов, — на 4%. Но снижение цен на энергетику и топливо было компенсировано ростом цен на транспортные услуги, медицину и б/у авто.

Рост цен в этих категориях свидетельствует о сильном спросе потребителей, что подтвердила и статистика по розничным продажам в четверг: продажи за месяц выросли на 0,3%, тогда как инфляция — всего на 0,1%, то есть произошел реальный прирост потребления, а не только рост затрат из-за увеличения цен.

Другим риском является ситуация на Ближнем Востоке, а именно — в Красном море. Поддерживаемые Ираном хуситы Йемена представляют угрозу безопасности мореплавания в этом регионе. На фоне хаотических и бессистемных обстрелов Баб-эль-Мандебского пролива хуситами ведущие контейнерные компании (такие как Maersk) уже приостановили движение через Красное море. Это важно, ведь только через Красное море можно добраться до Суэцкого канала — кратчайшего водного торгового маршрута из стран Ближнего Востока и Азии в Европу.

Альтернативы — более дорогие и более затратные, что неизбежно спровоцирует рост фрахтовых ставок. Увеличение логистических затрат, соответственно, приведет к раскрутке инфляции, поскольку свои расходы производители и продавцы будут переводить на потребителей.

То есть чем более устойчивой будет экономика в 2024-м, тем более высокими останутся ставки в долларе, ведь устойчивость потребительского спроса поддержит инфляцию. И наоборот: ухудшение экономики приведет к снижению ставок. В первом сценарии будут выигрывать акции, поскольку бизнес получит больше доходов; во втором — конечно, облигации.

Взлеты и падения недели

Несмотря на сильную неделю для акций, нашлись и аутсайдеры:

Компания

Тикер

Результат за неделю

Oracle

ORCL

-9,49%

Pfizer

PFE

-7,47%

Eli Lilly

LLY

-4,35%

Enphase

ENPH

+20,3%

Broadcom

AVGO

+19,64%

Vertex

VRTX

+17,29%

Акции Oracle потеряли более 9% капитализации после слабого отчета. Компания указала на замедление темпов роста доходов от «облачных» технологий. Однако, Oracle отметила высокий неудовлетворенный спрос, и планирует построить еще 100 новых центров обработки данных.

Акции Pfizer упали после снижения прогнозов на 2024 год. Компания теперь ожидает:

  • прибыль на акцию $2,05−2,25, ожидали $3,16;
  • выручку $58,5−61,5 млрд, при прогнозе $62,66 млрд.

В Pfizer отметили, что ожидают экономию от программы реорганизации расходов не менее $4 млрд.

Акции Eli Lilly упали на 2,3%. До этого компания росла на фоне ожиданий по запуску ряда препаратов для похудения. Однако, данные, опубликованные в Журнале Американской медицинской ассоциации, показали, что пациенты, которые перестали принимать препарат компании для похудения Zepbound и перешли на плацебо, за год восстановили 14% своего веса.

Аналитики Jefferies объявили о начале анализа акций альтернативной энергетики. Они рекомендуют покупать First Solar (FSLR), Enphase Energy (ENPH) и SunRun (RUN). Катализаторами для сектора следующего года является большая ясность в отношении положений Закона о сокращении инфляции и стабилизации процентных ставок. Это способствовало росту акций ENPH более чем на 20% за прошедшую неделю.

Citi возобновил оценку акций Broadcom (AVGO) с рейтингом «Покупать» и ценовым таргетом $1 100. Аналитики отметили сильные стороны основного бизнеса компании и увеличение прибыли от приобретения VMware. Это способствовало росту капитализации почти на 20% за последнюю неделю, что позволило AVGO войти в топ-10 крупнейших компаний S&P 500.

Акции Vertex выросли на 17% после публикации данных по экспериментальному обезболивающему препарату компании VX-548. Препарат показал статистически и клинически значимое снижение интенсивности боли у людей с повреждением нервов в результате диабета.

Главные события недели

Эта неделя, по сути, является последней полноценной рабочей неделей в 2023-м году. Позади — большая квартальная экспирация, которая прошла довольно спокойно, и период больших ребалансов пассивных фондов, который проходит в основном в день экспирации. Так что на рынках будет царить праздничное настроение.

На следующей неделе, в понедельник, рынки будут закрыты по случаю Рождества. Еще через неделю, на понедельник приходится 1 января, также выходной по случаю празднования Нового года. Такие короткие недели обычно характеризуются низким объемом торгов. На этой же неделе в фокусе будет следующая статистика:

  • Вторник: разрешение на строительство.
  • Среда: потребительские настроения от Conference Board. Продажа вторичного жилья.
  • Четверг: ВВП. Первичные заявки по безработице.
  • Пятница: индекс цен на личное потребление (PCE). Потребительские настроения Мичиганского университета. Продажа новых домов.

Также увидим несколько важных корпоративных отчетов: FedEx (19 декабря, после закрытия рынка), Nike (21 декабря, после закрытия рынка).

Автор:
Григорьев Николай
Главный аналитик Григорьев Николай
HUG’S
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