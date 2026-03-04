Как изменятся ставки по депозитам в гривне в марте: прогноз банков

Небольшие банки продолжают резать ставки гривневых депозитов. При этом в основном «худеет» доходность вкладов на долгие сроки. В свежем обзоре «Минфин» объяснит логику банков, а также расскажет, как изменится доходность вкладов в марте, и сколько сейчас можно заработать, разместив свои средства в банке с депозитным портфелем до 2 млрд грн.

Как банки формируют депозитную политику сейчас

Начало марта для рынка гривневых депозитов проходит без резких движений. После январского решения НБУ снизить учетную ставку с 15,5 до 15% и коррекции ставки по трехмесячным депозитным сертификатам с 19 до 18,5% банки уже отреагировали.

«По состоянию на сегодняшний день средние ставки по гривневым вкладам держатся в пределах 13−14,5% годовых, в зависимости от срока размещения. В то же время отдельные банки используют точечные маркетинговые инструменты — бонусы до 0,5 п.п. сверх базовой ставки. Такие предложения носят краткосрочный характер и не формируют новый тренд, но поддерживают локальную конкурентную динамику», — отмечает Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка. В отдельных банках (прежде всего небольших) частные клиенты могут заработать на своих депозитах больше.

В этот раз финансисты начали резать заработки своих клиентов на депозитах почти одновременно с началом смягчения монетарной политики НБУ. Хотя раньше на подобные события банки реагировали с задержкой в несколько месяцев.

«Банки реагируют достаточно быстро на изменения, учитывая общий тренд на дальнейшие изменения в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Рынок заранее ожидал смягчения монетарной политики и риторика регулятора свидетельствует о дальнейшем намерении снижения ключевой ставки.

Поэтому соответствующие сценарии уже были заложены в модель управления ликвидностью банков еще до официального решения. Стоимость альтернативных инструментов размещения средств для банков (в частности, депозитных сертификатов НБУ) также снижается, что делает быструю корректировку ставок экономически обоснованной в существующем контексте", — объясняет логику финансистов Сергей Новошицкий, директор по розничному бизнесу и дистрибуции, член правления банка «Пивденный».

Впрочем, по мнению Сергея Кравченко, руководителя Управления продуктов накопления ПУМБ, говорить о массовой и оперативной корректировке депозитных ставок пока преждевременно.

«По нашему мнению, ключевые игроки депозитного рынка ожидают решения монетарного комитета НБУ 19 марта. Именно после этого заседания большинство банков будет определяться с дальнейшей процентной политикой», — считает он.

Рынок ожидает сохранения учетной ставки на уровне 15%. Альтернативный сценарий предполагает продолжение снижения ставки еще на 0,5−1 п.п. — до 14,5−14%. Такой вариант возможен при дальнейшем замедлении инфляции и постепенном восстановлении экономической активности. Но, учитывая последние события на мировых рынках из-за войны в Иране, регулятор вряд ли отважится снижать ставку. Ведь резкий скачок цен на энергоносители сильно увеличивает риск ускорения инфляции.

«Важно, что даже при таком развитии событий коррекция (депозитных ставок — ред.) будет происходить поэтапно. Банки будут принимать решения, учитывая собственную потребность в ресурсах и уровень конкуренции на рынке, поэтому снижение не будет синхронным и одномоментным», — уточняет Дмитрий Замотаев.

Как изменятся ставки по гривневым депозитам в марте

Сейчас банкиры делают прогнозы очень осторожно: более четкую картину относительно дальнейшей динамики депозитных ставок они смогут представить после заседания НБУ.

«Рассматриваем 2 сценария. При сохранении текущей динамики, на начало апреля средние рыночные ставки по гривневым депозитам могут снизиться еще на 0,5−1,0 п.п. от текущих уровней. Самые большие изменения, вероятно, произойдут в сегменте коротких депозитов (3−6 месяцев), ведь именно они быстрее всего переоцениваются, поскольку в большей степени привязаны к текущей стоимости денег и конкурируют с альтернативными краткосрочными инструментами.

В случае неблагоприятной ситуации на мировых рынках в марте и постепенной девальвации гривны, высокая вероятность сохранения учетной ставки на текущем уровне для поддержания привлекательности гривневых вкладов. В этом случае, вероятно, ставки по депозитам сохранятся без существенных изменений", — комментирует Сергей Новошицкий из банка «Пивденный».

Аналогично оценивают ситуацию и в ПУМБ.

«Если 19 марта НБУ снизит учетную ставку и ставку по депозитным сертификатам, это создаст предпосылки для постепенного снижения доходности срочных гривневых депозитов ориентировочно на 0,5%. Самые чувствительные к таким изменениям обычно депозиты сроком 3−12 месяцев, поскольку именно этот сегмент теснее всего коррелирует с монетарной политикой регулятора», — считает Сергей Кравченко.

В то же время все опрошенные «Минфином» банкиры считают, что даже при дальнейшей коррекции ставок гривневые депозиты будут оставаться для населения интересным инструментом сохранения средств.

«Даже в случае постепенного уменьшения ставок гривневые депозиты сохранят инвестиционную привлекательность для населения. Уровень 13−14,5% годовых остается конкурентным в части альтернативных способов сохранения средств, а предложения на уровне 15−15,5% позволяют зафиксировать доходность, превышающую инфляционные ожидания.

Итак, первая половина марта — это период балансировки и ожидания нового монетарного сигнала. До 19 марта рынок будет работать в режиме стабильности. Дальнейший вектор изменений будет определять решение регулятора: при дополнительном снижении учетной ставки на 0,5−1 п.п. депозитные ставки могут постепенно скорректироваться на 0,5−0,7 п.п. Пока же система сохраняет равновесие, удерживая привлекательность гривневых сбережений", — подытоживает Дмитрий Замотаев.

Как за 2 недели изменились депозитные предложения для частных клиентов в небольших банках

Альтбанк снизил ставку по депозитам в гривне на 6 месяцев на 0,25 п.п. и теперь платит по ним 16,75% годовых.

Полтава-Банк также уменьшил заработки своих клиентов на 6-месячных депозитах в нацвалюте: ставка по ним «срезана» сразу на 1 п.п. — до 14,5% годовых.

Кредитвест Банк пересмотрел ставки по всей линейке депозитов в гривне. Доходность вкладов на 12, 9 и 6 месяцев «похудела» на 0,5 п.п. Теперь на вкладах на 12 месяцев здесь можно заработать 15,25% годовых, на депозитах на 9 и 6 месяцев — 15,50% годовых. Ставка по 3-месячным депозитам уменьшена на 1,25 п.п. — до 15,75% годовых.

Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 17.02.2026−02.03.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Скай Банк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366−370 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 17.02.2026−02.03.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Скай Банк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366−370 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 17.02.2026−02.03.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Скай Банк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366−370 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться здесь