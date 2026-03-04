Как изменятся ставки по депозитам в гривне в марте: прогноз банков

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 марта 2026, 15:18 Читати українською

Как изменятся ставки по депозитам в гривне в марте: прогноз банков

Небольшие банки продолжают резать ставки гривневых депозитов. При этом в основном «худеет» доходность вкладов на долгие сроки. В свежем обзоре «Минфин» объяснит логику банков, а также расскажет, как изменится доходность вкладов в марте, и сколько сейчас можно заработать, разместив свои средства в банке с депозитным портфелем до 2 млрд грн.

Депозитний оглядКаталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке! 16 Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный Ставка а Ставка а Ставка а Ставка а Ставка а Асвио банк 16,60% - 16,35% - 16,30% - 16,25% - - - Украинский капитал* 16,50% - 14,75% - 16,25% - 13,50% - 3% - Бизбанк 16,45% - - - 16,35% - 16,00% - 5% - Кристалбанк* 16,40% - 15,65% - 16,90% - 16,75% - 6,00% - Агропросперис 16,25% - 16,00% - 15,75% - 15,50% - - - Юнекс банк 16,25% - 15,25% - 15,25% - 17,00% - - - Международный Инвестиционный Банк 16,15% - 16,15% - 14,50% - 15,00% - 0,25% - Альтбанк 16,00% - 16,50% - 16,75% 0,25% - - 5% - Полтава-Банк 16,00% - 14,50% - 14,50% 1,00% - - 0,01% - Скай Банк 15,50% 15,00% - 14,50% - 14,25% - 5,00% - Поликомбанк 15,35% - 15,05% - 14,75% - 7,15% - - - Кредитвест Банк 15,25% 0,50% 15,50% 0,50% 15,50% 0,50% 15,75% 1,25% - - Грант 12,00% - 10,00% - 9,00% - - - - - Индустриалбанк - - 12,75% - 12,50% - 9,35% - - - Программа БОНУС к депозитамОформите вклад через «Минфин» в одном из этих банков:Глобус, Кредитвест Банк.

Как банки формируют депозитную политику сейчас

Начало марта для рынка гривневых депозитов проходит без резких движений. После январского решения НБУ снизить учетную ставку с 15,5 до 15% и коррекции ставки по трехмесячным депозитным сертификатам с 19 до 18,5% банки уже отреагировали.

«По состоянию на сегодняшний день средние ставки по гривневым вкладам держатся в пределах 13−14,5% годовых, в зависимости от срока размещения. В то же время отдельные банки используют точечные маркетинговые инструменты — бонусы до 0,5 п.п. сверх базовой ставки. Такие предложения носят краткосрочный характер и не формируют новый тренд, но поддерживают локальную конкурентную динамику», — отмечает Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка. В отдельных банках (прежде всего небольших) частные клиенты могут заработать на своих депозитах больше.

В этот раз финансисты начали резать заработки своих клиентов на депозитах почти одновременно с началом смягчения монетарной политики НБУ. Хотя раньше на подобные события банки реагировали с задержкой в несколько месяцев.

«Банки реагируют достаточно быстро на изменения, учитывая общий тренд на дальнейшие изменения в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Рынок заранее ожидал смягчения монетарной политики и риторика регулятора свидетельствует о дальнейшем намерении снижения ключевой ставки.

Поэтому соответствующие сценарии уже были заложены в модель управления ликвидностью банков еще до официального решения. Стоимость альтернативных инструментов размещения средств для банков (в частности, депозитных сертификатов НБУ) также снижается, что делает быструю корректировку ставок экономически обоснованной в существующем контексте", — объясняет логику финансистов Сергей Новошицкий, директор по розничному бизнесу и дистрибуции, член правления банка «Пивденный».

Впрочем, по мнению Сергея Кравченко, руководителя Управления продуктов накопления ПУМБ, говорить о массовой и оперативной корректировке депозитных ставок пока преждевременно.

«По нашему мнению, ключевые игроки депозитного рынка ожидают решения монетарного комитета НБУ 19 марта. Именно после этого заседания большинство банков будет определяться с дальнейшей процентной политикой», — считает он.

Рынок ожидает сохранения учетной ставки на уровне 15%. Альтернативный сценарий предполагает продолжение снижения ставки еще на 0,5−1 п.п. — до 14,5−14%. Такой вариант возможен при дальнейшем замедлении инфляции и постепенном восстановлении экономической активности. Но, учитывая последние события на мировых рынках из-за войны в Иране, регулятор вряд ли отважится снижать ставку. Ведь резкий скачок цен на энергоносители сильно увеличивает риск ускорения инфляции.

«Важно, что даже при таком развитии событий коррекция (депозитных ставок — ред.) будет происходить поэтапно. Банки будут принимать решения, учитывая собственную потребность в ресурсах и уровень конкуренции на рынке, поэтому снижение не будет синхронным и одномоментным», — уточняет Дмитрий Замотаев.

Как изменятся ставки по гривневым депозитам в марте

Сейчас банкиры делают прогнозы очень осторожно: более четкую картину относительно дальнейшей динамики депозитных ставок они смогут представить после заседания НБУ.

«Рассматриваем 2 сценария. При сохранении текущей динамики, на начало апреля средние рыночные ставки по гривневым депозитам могут снизиться еще на 0,5−1,0 п.п. от текущих уровней. Самые большие изменения, вероятно, произойдут в сегменте коротких депозитов (3−6 месяцев), ведь именно они быстрее всего переоцениваются, поскольку в большей степени привязаны к текущей стоимости денег и конкурируют с альтернативными краткосрочными инструментами.

В случае неблагоприятной ситуации на мировых рынках в марте и постепенной девальвации гривны, высокая вероятность сохранения учетной ставки на текущем уровне для поддержания привлекательности гривневых вкладов. В этом случае, вероятно, ставки по депозитам сохранятся без существенных изменений", — комментирует Сергей Новошицкий из банка «Пивденный».

Аналогично оценивают ситуацию и в ПУМБ.

«Если 19 марта НБУ снизит учетную ставку и ставку по депозитным сертификатам, это создаст предпосылки для постепенного снижения доходности срочных гривневых депозитов ориентировочно на 0,5%. Самые чувствительные к таким изменениям обычно депозиты сроком 3−12 месяцев, поскольку именно этот сегмент теснее всего коррелирует с монетарной политикой регулятора», — считает Сергей Кравченко.

В то же время все опрошенные «Минфином» банкиры считают, что даже при дальнейшей коррекции ставок гривневые депозиты будут оставаться для населения интересным инструментом сохранения средств.

«Даже в случае постепенного уменьшения ставок гривневые депозиты сохранят инвестиционную привлекательность для населения. Уровень 13−14,5% годовых остается конкурентным в части альтернативных способов сохранения средств, а предложения на уровне 15−15,5% позволяют зафиксировать доходность, превышающую инфляционные ожидания.

Итак, первая половина марта — это период балансировки и ожидания нового монетарного сигнала. До 19 марта рынок будет работать в режиме стабильности. Дальнейший вектор изменений будет определять решение регулятора: при дополнительном снижении учетной ставки на 0,5−1 п.п. депозитные ставки могут постепенно скорректироваться на 0,5−0,7 п.п. Пока же система сохраняет равновесие, удерживая привлекательность гривневых сбережений", — подытоживает Дмитрий Замотаев.

Как за 2 недели изменились депозитные предложения для частных клиентов в небольших банках

Альтбанк снизил ставку по депозитам в гривне на 6 месяцев на 0,25 п.п. и теперь платит по ним 16,75% годовых.

Полтава-Банк также уменьшил заработки своих клиентов на 6-месячных депозитах в нацвалюте: ставка по ним «срезана» сразу на 1 п.п. — до 14,5% годовых.

Кредитвест Банк пересмотрел ставки по всей линейке депозитов в гривне. Доходность вкладов на 12, 9 и 6 месяцев «похудела» на 0,5 п.п. Теперь на вкладах на 12 месяцев здесь можно заработать 15,25% годовых, на депозитах на 9 и 6 месяцев — 15,50% годовых. Ставка по 3-месячным депозитам уменьшена на 1,25 п.п. — до 15,75% годовых.

Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

Максимальные ставки по гривневым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Асвио банк 16,60% - 16,35% - 16,30% - 16,25% - - -
Украинский капитал* 16,50% - 14,75% - 16,25% - 13,50% - 3,00% -
Бизбанк 16,45% - - - 16,35% - 16,00% - 5,00% -
Кристалбанк* 16,40% - 15,65% - 16,90% - 16,75% - 6,00% -
Агропросперис 16,25% - 16,00% - 15,75% - 15,50% - - -
Юнекс банк 16,25% - 15,25% - 15,25% - 17,00% - - -
Международный Инвестиционный Банк
 16,15% - 16,15% - 14,50% - 15,00% - 0,25% -
Альтбанк 16,00% - 16,50% - 16,75% 0,25% - - 5,00% -
Полтава-Банк 16,00% - 14,50% - 14,50% 1,00% - - 0,01% -
Скай Банк* 15,50% 15,00% - 14,50% - 14,25% - 5,00% -
Поликомбанк 15,35% - 15,05% - 14,75% - 7,15% - - -
Кредитвест Банк 15,25% 0,50% 15,50% 0,50% 15,50% 0,50% 15,75% 1,25% - -
Грант 12,00% - 10,00% - 9,00% - - - - -
Индустриалбанк - - 12,75% - 12,50% - 9,35% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 17.02.2026−02.03.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Скай Банк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366−370 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Доллар США

Программа БОНУС к депозитам

Оформите вклад через «Минфин» в одном из этих банков:

Глобус, Кредитвест Банк.

Выберите банк и получите бонус!

Максимальные ставки по долларовым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Асвио банк 2,55% - 2,35% - 2,25% - 2,00% - - -
Бизбанк 2,50% - - - 2,45% - 1,85% - - -
Кредитвест Банк 2,10% - 2,00% - 2,00% - 1,6% - - -
Кристалбанк* 2,00% - - - 1,80% - 1,60% - 0,05% -
Украинский капитал*
 2,00% - 2,00% - 2,00% - 1,50% - 0,01% -
Юнекс банк 2,00% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - - -
Скай Банк* 2,00% 1,50% 1,35% 1,00% 0,05%
Международный Инвестиционный Банк
 1,90% - 1,90% - 1,25% - 0,75% - 0,01% -
Поликомбанк 1,80% - 1,70% - 1,50% - 0,10% - - -
Альтбанк 1,75% - 1,50% - 1,25% - - - 0,10% -
Агропросперис 1,50% - 1,50% - 1,25% - 0,30% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Грант 0,70% - - - 0,50% - - - - -
Индустриалбанк - - 0,35% - 0,25% - 0,01% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 17.02.2026−02.03.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Скай Банк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366−370 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Украинский капитал*
 2,00% - 1,75% - 1,50% - 1,00% - 0,01% -
Поликомбанк 1,80% - 1,70% - 1,50% - 0,10% - - -
Асвио банк 1,75% - 1,60% - 1,50% - 2,25% - - -
Бизбанк 1,35% - - - 1,25% - 1,15% - - -
Кристалбанк* 1,35% - - - 1,15% - 1,00% - 0,05% -
Кредитвест Банк 1,10% - 0,85% - 0,60% - 0,60% - - -
Юнекс банк 1,00% - 0,75% - 0,60% - 0,50% - - -
Скай Банк* 1,00% 0,50% 0,25% 0,25% 0,05%
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Альтбанк 0,75% - 0,50% - 0,30% - - - 0,01% -
Международный Инвестиционный Банк
 0,30% - 0,30% - - - 0,10% - 0,01% -
Агропросперис 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Индустриалбанк - - 0,20% - 0,20% - 0,01% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 17.02.2026−02.03.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Скай Банк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366−370 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться здесь

Автор:
Ирина Рыбницкая
Журналист Ирина Рыбницкая
Пишет на темы: Налоги, инвестиции, бизнес, финансы, банки
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами