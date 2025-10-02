Депозиты, ОВГЗ, золото: какие условия по ним предложат банки в октябре

Банковские депозиты и ОВГЗ остаются основными инвестиционными инструментами украинцев. А для сохранения накоплений от инфляции население активно вкладывается в валюту. Поэтому расскажу, какие условия по этим и другим популярным продуктам предложат банки в октябре.

Кредиты юрлицам в гривне

Годовая инфляция в сентябре замедлилась до 13,2%, но говорить о реальном снижении цен пока явно рано. Это заставляет НБУ быть осторожным: на предыдущем заседании регулятор оставил неизменной ключевую ставку и вряд ли решится снизить ее, или серьезно изменить правила на гривневом ресурсном рынке 23 октября, на очередном заседании Правления по этому вопросу.

Это значит, что ставки по депозитным сертификатам НБУ, ставка рефинансирования по кредитам и нормативы резервирования в октябре не изменятся.

В подобной ситуации, да еще и на фоне усиливающихся военных рисков и глобальной мировой неопределенности, банки не станут снижать свои ставки по гривневым кредитам. А повышать их не даст высокая конкуренция за платежеспособных клиентов.

По всем кредитным госпрограммам ставки останутся прежними. Тем более, что дают неплохой результат. Например, по данным Минэкономики, с января 2025 года только в рамках программы «Доступные кредиты 5−7−9%» бизнес привлек 20,5 тыс. займов на общую сумму 60,3 млрд грн. Именно эти кредиты сейчас существенно «разбавляют» общую статистику по ставкам и объемам банковского кредитования. Хотя в последние 3−4 месяца наблюдается активный рост собственных кредитных программ финучреждений.

Реальная ставка для заемщиков по госкредитам, с учетом выполнения всех требований банков (нотариальное оформление, страховка, оценка залогов и т. д. ), будет в пределах 11−14% годовых.

По наиболее платежеспособным клиентам с ликвидными залогами и обеспечением кредиты на срок от 1 месяца и более уровень гривневых кредитных ставок будет находиться в пределах 16−18% годовых, в зависимости от сроков и самих кредитных продуктов. А по ультракоротким 7−10-дневным займам для VIP-клиентов банки смогут выдавать кредиты под 14,5−16,5% годовых.

Малый и средний бизнес будет кредитоваться по ставкам в пределах 17,5−20% годовых, а по проектам с повышенными коммерческими рисками — и до 21−25% годовых. Главной причиной более высоких ставок для этой группы клиентов является отсутствие у них высоколиквидных, с точки зрения банкиров, залогов, небольшие объемы бизнеса и военные риски. При этом часть банков будет «взращивать» подобных клиентов за счет предоставления им кредитных средств для масштабирования их бизнеса, если он высокодоходный и малорискованный.

Вне зависимости от масштабов бизнеса, приоритетными для банков клиентами будут компании агросектора, оборонки, энергетики, логистики, оптовой и розничной торговли, IT-сектора и производство стройматериалов.

Для крупных и платежеспособных клиентов финансисты продолжат открывать возобновляемые кредитные линии на 1−3 года при наличии у них ликвидных залогов и надлежащего страхования рисков.

По потребительским кредитам населению в октябре сохранится существенный разброс ставок. Высокая конкуренция, в том числе с финкомпаниями, заставляет банки сдерживать свои аппетиты в части процентных ставок.

В зависимости от продукта, номинальные ставки по потребительским кредитам будут находиться пределах 20−36% годовых и выше, а реальные — в пределах 36−88% годовых и выше.

Среди населения растет популярность кредитных продуктов с погашением частями и так называемые кредиты до зарплаты. Но расширять подобные предложения банкиры не будут, поскольку им тяжело конкурировать на этом поле с финкомпаниями, которые готовы существенно снижать свои ставки по подобным продуктам, в отличие от банков. А многим банкам (особенно небольшим), из-за нацбанковских требований и необходимости формировать под подобные продукты значительные резервы, такие продукты становятся менее интересными.

Объемы ипотечного кредитования по банковской системе пока останутся невысокими — в пределах 3−7 млрд гривен в месяц. Правительство, конечно, обещает пересмотреть государственные программы и расширить круг их участников. Но это потребует серьезных финансовых вливаний, на которые сейчас в бюджете нет средств. Поэтому до окончания войны я бы особо не рассчитывал на значительные улучшения условий ипотечных программ.

По валютным кредитам юрлицам ситуация в октябре кардинально не изменится. Ограничения НБУ не позволяют особо кредитовать в валюте. Поэтому объемы таких кредитных операций банков в валютном эквиваленте особо не вырастут и ставки пока по ним не изменятся, даже с учетом снижения ставок Федрезервом США и закрепления ставок ЕЦБ на низком уровне.

Депозиты и вклады в гривне

Банковская система в октябре сохранит свою платежеспособность и ликвидность. Банки дальше будут вкладываться в депсертификаты НБУ, но объемы таких вложений уже до конца года вряд ли будут превышать 380−430 млрд гривен.

Объемы операций НБУ по регулированию ликвидности банков

Дело в том, что ресурсы, за счет которых ранее банки активно наращивали такие вложения, сейчас сократятся. На фоне высокой инфляции граждане стали активнее тратить свои сбережения и скупать валюту. Рост цен бьет и по бизнесу, который также активно тратит свои гривневые ресурсы на покупку подорожавших импортных товаров.

Поэтому для стабильного формирования базы фондирования банки вынуждены держать свои процентные ставки по срочным вкладам на привлекательном для клиентов уровне. С другой стороны, переликвидность в крупных банках сохраняется, и особо повышать ставки по депозитам и вкладам этой категории банков смысла нет.

Поэтому более оперативно на все изменения на ресурсном рынке реагируют мелкие и средние банки. Часть из них в октябре повысят свои ставки в гривне на 0,25−1% годовых. Крупные же госбанки, «дочки» иностранных банков и самые большие банки с отечественным капиталом для поддержания существующей базы фондирования ограничатся разовыми акциями.

По моему прогнозу, уровень ставок по гривневым депозитам физлиц в октябре в банках с отечественным капиталом будет в пределах:

3 месяца — до 14,0−17% годовых,

6 месяцев — до 14,5−16,5% годовых,

9 месяцев — до 15,7−17% годовых,

12 месяцев — до 15,5−17% годовых.

С учетом налогов, чистая доходность по гривневым вкладам составит:

3 месяца — до 10,78−13,09% годовых,

6 месяцев — до 11,17−12,71% годовых,

9 месяцев — до 12,09−13,09% годовых,

12 месяцев — до 11,94−13,09% годовых.

Госбанки и «дочки» иностранцев по каждому из указанных выше сроков будут давать на 1−2,5% годовых меньше.

По депозитам юрлиц разброс ставок в октябре останется достаточно широким. По моему прогнозу, это будет:

до 8−12% годовых по месячным ресурсам от 1 млн гривен,

до 9−14,5% годовых — на сроки до 4 месяцев,

до 12−15,5% годовых — на срок от 5 до 9 месяцев,

до 13−16% годовых — по вкладам на год.

Банки с отечественным капиталом останутся более гибкими в части договоренности с компаниями по депозитным процентным ставкам.

По валютным депозитам для юрлиц и физлиц ставки будут постепенно снижаться, с учетом начала цикла смягчения монетарной политики ФРС США и низких ставок ЕЦБ. По моему прогнозу, ставки по валютным депозитам и вкладам в октябре будут в пределах от 0,1% до 1,3−1,5% годовых в евро, и от 0,1% до 1,7% годовых — в долларе.

Работа банков с ОВГЗ

После увеличения расходов на оборону в бюджете 2025 года снижения доходности по гривневым ОВГЗ в октябре этого года не будет. Минфину придется активно продавать гривневые ОВГЗ для закрытия финансирования бюджетного дефицита.

Уровень инфляции плюс 1−2% годовых — вот та минимальная доходность облигаций, которая будет интересна инвесторам. Правда, Нацбанк продолжит стимулировать банки к покупке новых порций бенчмарк-ОВГЗ. Это сформирует в октябре, по моим прогнозам, чистый переток средств банков из депсертификатов НБУ в облигации еще на 12−20 млрд гривен. При этом главными покупателями данных бумаг традиционно останутся госбанки.

Остальные объемы необходимого финансирования через первичных дилеров в пределах 10−15 млрд грн минимум Минфин будет активно предлагать бизнесу и гражданам.

Наиболее опасными для нашего бюджета остаются кассовые разрывы 2026−2027 годов. Поэтому Минфин продолжит активно размещать облигации именно с этими сроками обращения или на чуть больший период, чтобы перекрыть эти гэпы.

Действующие ставки по ОВГЗ

Я прогнозирую, что в октябре объем ОВГЗ, которые находятся в портфеле бизнеса, вырастет на 1,9−3,5 млрд гривен, физлиц — на 1,5−3,5 млрд гривен в эквиваленте. Банки будут активно зарабатывать на ОВГЗ, продавая их из своего портфеля населению и бизнесу и заменяя их на новые бумаги, которые будут наиболее интересны финансистам, в зависимости от их индивидуальных задач.

По моим прогнозам, ставки доходности в октябре по размещаемым Минфином валютным ОВГЗ в евро будут находиться в пределах до 2,9−3,19% годовых, в долларе — до 3,7−4,16% годовых, а в гривне — от 14,9% годовых до 17,8% годовых, в зависимости от сроков размещения ОВГЗ.

Таким образом, на вторичном рынке граждане и бизнес смогут иметь по ним доходность в пределах на 0,25−1,25% годовых ниже, чем на первичке. В октябре валютные облигации банки на вторичке продавать особо не будут и, как и ранее, предпочтут их оставить в своем портфеле.

Валюта

Валютные колебания в мире на фоне глобальной геополитической неопределенности и войны в Украине позволят банкам и в октябре активно зарабатывать как на безналичной, так и на наличной валюте.

За счет интервенций Нацбанка по доллару ситуация останется под полным контролем регулятора, а все мировые перипетии пары евро/доллар будут в Украине отражаться в основном на курсе евро относительно гривны.

Поэтому евро и в октябре останется главным инструментом для спекуляций как в мире, так и на украинском рынке. Это очень хорошо видно по поведению даже официального курса евро.

Динамика официального курса гривны к доллару США и евро

Сохранение стабильного спроса на евро со стороны бизнеса для расчетов клиентов со своими европейскими партнерами и активные покупки евровалюты гражданами позволят банкам активно зарабатывать на валютообмене практически весь октябрь.

Размер комиссий банков при клиентской покупке/продаже валюты на межбанке составит 0,25−1% от суммы операции. При этом крупные и постоянные VIP-продавцы валюты могут рассчитывать и на более низкие размеры комиссий вплоть до нулевых, так как сейчас у банков сохраняется нехватка клиентов-продавцов валютной выручки.

Продолжится и активный завоз наличной валюты банками — в пределах эквивалента от $600 млн до $1 млрд в месяц. Причем доля завоза наличного евро и дальше будет расти — до 35−50% от суммы разового завоза.

Одной из самых высокоприбыльных валютных операций для банков будет покупка ими валюты у НБУ себе на валютную позицию и ее дальнейшая продажа на карты клиентам в пределах нацбанковских ежемесячных лимитов до 50 тысяч гривен в эквиваленте и до 200 тысяч гривен в эквиваленте на валютные депозиты сроком от 3-х месяцев.

На наличном рынке спред по доллару и евро в относительно спокойные на валютном межбанке дни октября в кассах банков будет в пределах 20−25 копеек. В дни повышенной волатильности курса евро на мировых рынках и на украинском межбанке спред по наличному евро будет расширяться до 30−70 копеек, а по доллару — до 30−40 копеек.

Карточный бизнес и драгметаллы

В октябре банки продолжат наращивать статистику активных карт клиентов за счет разнообразных кредитных потребительских программ, подвязанных под «пластик» или виртуальные карты граждан. Финучреждения вновь зафиксируют увеличение среднего чека при торговых оплатах по картам клиентов за счет продолжения роста цен на товары и услуги.

Против статистики роста числа активных карт продолжит работать усиление финмониторинга и валютного контроля по картам клиентов. Также сдерживающим фактором роста оборотов по картам будут ограничения в 100 тыс. гривен в месяц по картам физлиц. О таких ограничениях договорились банки в совместном меморандуме. Банки таким образом часть потенциального роста операций по картам переводят в формат роста перечисления средств гражданами через IBAN.

Драгоценные металлы. Стремительный рост стоимости золота (до уровней свыше $3 860 за унцию) и серебра (до $46−47 за унцию) в мире, и как отголосок — значительный скачок цен на эти драгметаллы в Украине в гривне, привел к повышенному спросу населения на золотые и серебряные слитки, памятные и инвестиционные монеты.

График золота

График серебра

Банки, имеющие лицензию НБУ на работу с драгметаллами, в октябре будут на этом очень активно зарабатывать. Как минимум это будет покупка-продажа золотых и серебряных слитков в формате «с оборота». Наиболее популярными будут штампованные и литые золотые слитки весом 10, 20, 50 и 100 грамм и 1 унция, а также золотые монеты весом пол-унции и унция. А среди серебряных слитков — это 50, 100, 250, 500-граммовые и килограммовые слитки, а также 1-унцовые слитки и памятные и инвестиционные монеты Украины.

Из-за повышенного спроса на драгоценные металлы банки продолжат делать существенную наценку, в пределах 15−20% к мировой цене золота и серебра при продаже, и давать на 10−15% ниже текущей мировой цены при приеме у клиентов. Поэтому обязательно стоит промониторить перед подобными операциями как минимум три-четыре предложения, чтобы выбрать наиболее выгодное.