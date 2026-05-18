Встреча Трампа и Си в Китае: какие сигналы получили рынки и как отреагируют доллар и евро

На этой неделе мир будет «переваривать» результаты встречи первых лиц США и Китая. И хотя прорыва в решении ключевых вопросов между двумя супердержавами не произошло, рынки получили определенные сигналы, которые, конечно же, отразятся на валютных и товарных котировках. Расскажу об этом более подробно.

На курс доллара и евро в мире и в Украине существенно будут влиять следующие внешние факторы:

Первые оценки и реакции всех участников рынка на результаты переговоров США и Китая. После завершения визита в Пекин Дональда Трампа участники мирового финансового рынка будут корректировать свои планы и задачи, исходя из собственных трактовок результатов этого визита. Уже понятно, что встреча Трампа с главой КНР Си Цзиньпином не стала прорывом в непростых американо-китайских отношениях, но частично сгладила острые углы в следующих направлениях:

американские компании расширят доступ на очень зарегулированный и закрытый китайский рынок;

обе стороны «хотят» разблокировки Ормузского пролива и «не хотят» появления у Ирана ядерного оружия;

Китай закупит как минимум 200 самолетов у Боинга, что должно быть позитивно оценено американскими избирателями перед предстоящими в начале ноября выборами в Сенат и Конгресс. Это сыграет на руку Трампу и республиканцам. Но при этом подобные сделки, хочет того США или нет, расширяют доступ китайских компаний к высоким технологиям Штатов.

Остались открытыми вопрос Тайваня, войны рф против Украины, глубина сотрудничества между США и Китаем в военной области, а также вопрос «о чипах» и освоении космоса, где китайцы за последние годы сделали серьезный прорыв в технологиях.

И в итоге рынки получили некоторые очень расплывчатые, но все же ориентиры:

в части дальнейшего развития событий на Ближнем Востоке — Китай попробует надавить на Иран в части реальной и полной разблокировки Ормузского пролива и этим достигнуть снижения военной напряженности в ближневосточном регионе. Правда, делать это он будет только в тех пределах, которые будут выгодны именно ему.

дальнейший коридор цен на нефть, судя по всему, будет находиться на этой неделе в пределах от $98 до $120 за баррель;

разрастания глобальной торговой войны между США и Китаем удалось избежать. И это является хорошей новостью для всей мировой экономики. Косвенно это в перспективе отразится на поведении пары евро/доллар на мировых площадках. Ведь при возможном снижении цен на нефть после разблокировки Ормуза у евро есть шансы несколько укрепиться относительно доллара. Но поскольку процесс разблокировки Ормузского пролива явно затягивается, по моим прогнозам, коридор по паре евро/доллар на этой неделе будет в пределах от 1,161 до 1,184 доллара за евро;

перспективы реальных сроков окончания агрессии рф против Украины остаются очень туманными. Но, судя по всему, Китай все же попробует реально начать подталкивать руководство рф к завершению войны в Украине. Ведь такой сценарий выгоден как США (у Трампа скоро промежуточные выборы в Конгресс и Сенат, и образ миротворца ему нужен для своих избирателей), так и Китаю, чтобы поднять свой престиж, как реального геополитического игрока, способного решать вопросы войны и мира во всем мире.

Подобный сценарий выгоден и Европе, которой полыхающая у ее границ уже 4 года война точно не нужна. И естественно, в стабильном мире с реальными международными гарантиями безопасности заинтересована и Украина, о чем постоянно говорит Президент Украины Владимир Зеленский. Возможно, после своего скорого посещения Китая о реальном завершении войны задумается и путин, так как проблемы серьезного экономического кризиса внутри рф все больше давят и на руководство самой россии, а у Китая есть весомые аргументы «усилить» такие мысли у главы рф.

При этом глобального «чуда» не произошло, но американо-китайский диалог, в любом случае, будет продолжен, и это хорошая новость для мировой экономики.

Возможное урегулирование ближневосточного конфликта при посредничестве Китая и разблокировка Ормузского пролива. Даже если этот процесс займет еще достаточно долгое время, в итоге приведет к снижению логистических затрат практически для всего мира, проседанию цен на энергоносители, улучшит ситуацию с продовольствием в странах Азии и Африки, а также поправит пока проседающие показатели мировой торговли, где доля США и Китая одна из самых больших.

Передача полномочий главы ФРС США от Джерома Пауэлла Кевину Уоршу на фоне растущих показателей инфляции в США. Показатель инфляции в США в апреле 2026 года вырос до 3,8% в годовом выражении, по сравнению с 3,3% в марте, — это максимум с мая 2023 года. Основной причиной роста цен, по оценкам Федрезерва, является нефтяной шок, когда стоимость нефти уверенно закрепилась свыше психологического порога в $100 за баррель.

В этой ситуации новый глава ФРС Кевин Уорш вряд ли сможет сейчас пойти на продолжение цикла снижения процентных ставок, на чем так настаивал Дональд Трамп, учитывая, что Джером Пауэлл даже после ухода с поста руководителя ФРС США останется в совете управляющих до конца своих полномочий в 2028 году. Тем не менее, первые заявления и шаги Кевина Уорша на посту главы Федрезерва способны существенно «двигать» рынки — от сырьевого до фондового и валютного.

25 мая (в следующий понедельник) в США будут отмечать День поминовения и американские банки не будут работать. А значит, украинскому межбанку по доллару придется работать в формате ТОМ (расчеты в гривне этим днем, поставка доллара на следующий рабочий день), который непопулярен в Украине. Поэтому клиенты украинских банков постараются либо максимально активно поработать по доллару в четверг-пятницу на этой неделе, либо сразу перенесут свои расчеты по американской валюте на следующий вторник, 26 мая. Это увеличит объемы сделок межбанка на этой неделе 21−22 мая и, в любом случае, снизит статистику торгов 25 мая.

В итоге весь этот микс внешних факторов, по моим прогнозам, в период с 18 по 22 мая приведет к коридору по паре евро/доллар в пределах от 1,161 до 1,184 доллара за евро, стоимость нефти BRENT будет находиться в пределах от $98 до $120 за баррель, а цена золота на этой неделе будет в пределах от $4 500 до $4 720 за унцию.

При этом ежедневные колебания пары евро/доллар могут достигать до 0,3−1,1 цента на евро, колебания цены на нефть — до $3−14 за баррель за день, а стоимость золота в течение дня может изменяться до $35−130 на унции.

Среди внутренних факторов, которые будут существенно влиять на поведение курса доллара и евро в Украине на этой неделе, я бы выделил:

Период бюджетных платежей у клиентов и интервенции Нацбанка. С 18 по 20 мая клиенты банков будут рассчитываться с государством по налогам и сборам, что уменьшит возможности импортеров по покупке валюты и одновременно простимулирует более активную продажу валюты экспортерами для получения гривны и расчетов с бюджетом.

В итоге период бюджетных платежей сработает как подстраховка для курса нацвалюты на межбанке и облегчит задачу Нацбанку по сглаживанию курсовых колебаний доллара на торгах при проведении интервенций. Тренд по превышению спроса на валюту над ее предложением на межбанке сохранится. Однако, по моим прогнозам, в период с 18 по 22 мая Нацбанку для поддержки курса гривны на торгах придется потратить из резервов не более $640 млн-810 млн. Объемы сделок на межбанке, зарегистрированных по системе Блумберг, будут в пределах от $185 млн до $280 млн.

Спрос на валюту на наличном рынке. Относительная стабильность котировок межбанка, а также опосредованно и наличного рынка и далее будет поддерживать относительно низкие объемы ежедневного превышения покупки валюты населением над объемами ее продажи. Это сохранит тренд на снижение девальвационных настроений у людей, что можно рассматривать как позитив для нацвалюты.

По моим расчетам, граждане в день будут покупать валюты себе на карты, в обменниках финкомпаний и в кассах банков всего лишь на $6 млн — 38 млн больше, нежели сдавать. А это совсем некритичные суммы для отечественного валютного рынка. На фоне относительной стабильности курса доллара на межбанке и на наличном рынке главным «врагом» для гривны останется инфляция. Ускорение роста потребительских цен будет подталкивать граждан к покупке валюты, как средству сохранения своих сбережений.

Хотя в текущих условиях такое решение граждан уже не является реальным предохранителем от обесценения их сбережений. Гривневые инструменты сейчас действительно дают большую доходность, чем валютные накопления «под матрасом».

В целом украинский валютный рынок на этой неделе будет под полным контролем Нацбанка.

Прогноз курса доллара и евро на 18−22 мая

Межбанк

Прогнозный коридор по паре евро/доллар на мировом валютном рынке будет в пределах от 1,161 до 1,184 доллара за евро, коридор безналичного доллара на торгах —от 43,85 до 44,30 гривен. В этом случае, за счет активных действий НБУ по сглаживанию скачков курса доллара и опосредованно евро, по моему прогнозу, рабочий коридор по безналичному евро будет в пределах от 51,05 до 51,75 гривен.

Наличный рынок

Большинство обменников финкомпаний и банков на этой неделе проработают со спредом по доллару в пределах от 15 до 20 копеек, и по евро — в пределах от 20 до 30 копеек.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 43,55 до 44,40 гривен, а в обменниках финкомпаний — от 43,60 до 44,35 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 51 до 52 гривен, и в обменниках финкомпаний — в пределах от 51,05 до 51,95 гривен.