Bitcoin упал ниже $77 тысяч

В понедельник Bitcoin опустился ниже $77 000, продолжив снижение выходного дня: рост мировых доходностей облигаций и цен на нефть на фоне обострения ситуации вокруг Ирана подавил интерес инвесторов к рисковым активам. Об этом пишет Іnvesting.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Крупнейшая в мире криптовалюта торговалась с понижением на 1,5% — на уровне $76 946,6 по состоянию на 07:54, что стало минимальным значением с 1 мая.

На прошлой неделе Bitcoin ненадолго поднимался выше $80 000, однако удержать импульс не удалось.

Доходности облигаций растут

Инвесторы сокращали вложения в спекулятивные активы на фоне усиливающихся опасений, что рост цен на энергоносители может разогнать мировую инфляцию и удержать процентные ставки на высоком уровне дольше, чем ожидалось.

В понедельник нефть поднялась выше $110 за баррель после сообщений об инцидентах с беспилотниками в ОАЭ и срыва дипломатических переговоров по Ирану.

Рост цен на энергоносители спровоцировал масштабную распродажу государственных облигаций: доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США достигла максимума с начала 2025 года.

Трейдеры существенно снизили ожидания по снижению ставок Федеральной резервной системы и теперь прогнозируют, что ставки останутся практически неизменными на протяжении большей части 2026 года, тогда как фьючерсные рынки начали закладывать в цены растущую вероятность повышения ставки в текущем году.

Рост доходностей снизил привлекательность криптовалют и других высокорисковых активов роста, повысив конкурентоспособность более надёжных инструментов с фиксированным доходом.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье предупредил, что «время истекает» для Ирана, чтобы достичь соглашения с Вашингтоном, что усилило опасения относительно углубления регионального конфликта и продолжения перебоев в мировых маршрутах поставок нефти.

Bitcoin по-прежнему не может закрепиться выше отметки $80 000, несмотря на сохраняющийся институциональный интерес и приток средств в спотовые Bitcoin ETF.

Инвесторы также проявляли осторожность в преддверии публикации финансовых результатов Nvidia на этой неделе, которые могут повлиять на общие настроения на финансовых рынках.

Альткоины снижаются на фоне ухода от риска

Большинство альткоинов также упали в понедельник, следуя за общим настроением на уход от риска.