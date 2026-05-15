НБУ установил курс валют на понедельник: доллар подорожал, евро — подешевел

Национальный банк определил курс валют на понедельник, 18 мая. Доллар подорожал на 11 копеек, а евро подешевело на 18 копеек. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В понедельник НБУ установил такой курс доллара: 44,07 грн. Это на 11 копеек больше, чем в пятницу (43,96 грн).

Исторический максимум доллара: 44,16 грн (13.03.26).

В то же время, курс евро на понедельник установлен на отметке — 51,26 грн, что на 18 копеек меньше, чем в пятницу (51,44 грн).

Исторический максимум евро: 51,91 грн (22.04.26).

Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту