15 мая 2026, 17:53 Читати українською

Фейковые повестки-вызовы на допрос: СБУ предупреждает о всплеске мошенничества

В Украине зафиксирован стремительный рост количества мошеннических схем, в которых злоумышленники выдают себя сотрудниками Службы безопасности Украины и других правоохранительных органов. Главной целью злоумышленников является психологическое давление на граждан для завладения их деньгами. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как работает мошенническая схема

Злоумышленники выходят на связь с жертвой и обвиняют ее в вымышленных тяжких преступлениях — например, в государственной измене, финансировании страны-агрессора России или покупке запрещенных товаров.

Для усиления эмоционального давления аферисты посылают в мессенджеры поддельные повестки-вызовы на допрос или фальшивые бланки государственных структур.

После устрашения жертве предлагают «решить вопрос» и избежать уголовной ответственности. Для этого требуют срочно перечислить средства на специальные счета «для проверки» или передать наличные.

Три главных правила безопасности от СБУ

Чтобы не стать жертвой кибермошенников, правоохранители призывают граждан соблюдать базовые правила финансовой и информационной гигиены:

  • Фиксируйте данные лиц, вышедших с вами на контакт. Запишите номер телефона, с которого пришел вызов, сохраните скриншоты сообщений.
  • Не передавайте конфиденциальные данные своих банковских карт и не производите срочных денежных переводов.
  • Проверяйте всю имеющуюся информацию. Используйте только официальные источники (сайт СБУ — ssu.gov.ua, верифицированные страницы в соцсетях).
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 1

matroskin
15 мая 2026, 19:46
«Фіксуйте дані осіб, які вийшли з вами на контакт. Запишіть номер телефону, з якого надійшов дзвінок, збережіть скриншоти повідомлень.«
Гарна 1 порада, ну не дописали головного, ну зафіксував і що далі ? Комусь це цікаво буде-НІ. Хтось цим буде займатися-НІ.
