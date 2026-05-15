Bitget представляет единую AI-экосистему для трейдинга, преодолев отметку в 1 млн пользователей и $1,2 млрд объема торгов AI-агентов

Bitget , крупнейшая в мире Universal Exchange (UEX), представила Bitget AI — единую экосистему трейдинга на базе искусственного интеллекта для анализа рынка, исполнения стратегий и управления рисками. Платформа уже превысила отметку в 1 миллион пользователей и сгенерировала $1,2 млрд торгового объема через более чем 58 AI-инструментов.

Этот рубеж отражает переход Bitget к модели agent-native биржи, подчеркивая растущее внедрение среди розничных пользователей и способность платформы масштабировать AI-трейдинг.

Расширение также отражает более широкое архитектурное направление Bitget на фоне углубления автоматизации в торговых средах. Bitget AI объединила доступ ко всем интеллектуальным инструментам трейдинга для пользователей и разработчиков, создав единое пространство для разработки, развертывания и масштабирования стратегий на базе ИИ.

В основе экосистемы находятся GetClaw — AI-агент без установки для получения рыночной аналитики в реальном времени, и GetAgent — AI-ассистент Bitget для исполнения стратегий и автоматизированной торговли. Вместе с Agent Hub — платформой для разработчиков с API-доступом и интеграцией моделей — они формируют связанную систему, где аналитика, стратегия и исполнение бесшовно объединены.

Объединяя инструменты для трейдеров и разработчиков в одной среде, Bitget движется к созданию agent-native биржи — модели, в которой ИИ переходит от поддержки решений к активному участию в рынке. Это позволяет людям и автономным агентам работать параллельно, взаимодействуя с рынками в реальном времени.

В ближайшие месяцы также планируется запуск новых функций, включая AI Trading Playbooks (в настоящее время в бета-версии) — платформу полного цикла для создания AI-стратегий, где профессиональные трейдеры смогут разрабатывать, тестировать, запускать и публиковать стратегии на естественном языке. Платформа будет поддерживаться полноценной инфраструктурой, включая SDK для работы с данными, стандарты исполнения сделок и маркетплейс для распространения стратегий.

Генеральный директор Bitget Грейси Чен отметила: «Роль искусственного интеллекта в трейдинге начинает смещаться от диалоговых интерфейсов к исполнению. Речь уже идет не только о том, чтобы использовать ИИ для интерпретации рынков, но и о помощи пользователям в структурировании стратегий, автоматизации торговых процессов и более эффективном взаимодействии с рынком. Платформы должны эволюционировать в соответствии с этим поведением, и Bitget AI отражает наше видение развития торговой инфраструктуры».

В рамках модели Universal Exchange Bitget AI становится еще одним шагом к интеграции интеллектуальных систем непосредственно в торговую среду. По мере того как криптовалюты, токенизированные активы и AI-ориентированные рабочие процессы становятся все более взаимосвязанными, Bitget продолжает развивать концепцию agent-native биржи, предназначенной как для трейдеров, так и для их автономных агентов.

