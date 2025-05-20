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20 мая 2025, 16:37 Читати українською

Великобритания ввела масштабные санкции против россии

Великобритания объявила о введении «широкомасштабных санкций» против россии. Об этом говорится на сайте британского правительства.

Великобритания объявила о введении «широкомасштабных санкций» против россии.
Фото: depositphotos

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Кого коснутся ограничения

Ограничения коснутся 100 санкционных целей в российских военных, энергетических, финансовых секторах и ведущих информационную войну путина против Украины.

Великобритания и партнеры также работают над усилением ограничения цен на нефть, что еще больше ограничивает критические доходы от нефти для военной машины Путина.

«Сегодняшние действия направлены против 46 финансовых учреждений, которые помогают россии обойти санкции, а также против Санкт-Петербургской валютной биржи и российского агентства по страхованию вкладов, которое страхует российские банки. Эти новые санкции еще больше изолируют российскую экономику и нарушат потоки доходов россии.

В конце концов Великобритания также введет санкции против еще 18 судов «теневого флота», перевозящих российскую нефть, а также против оборудования флота", — говорится в сообщении.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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KValera
KValera
20 мая 2025, 18:15
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