Акции CATL в Гонконге выросли на 16% после рекордного листинга

Китайский производитель аккумуляторов CATL провел наибольшее размещение акций 2025 года, привлекая 35,7 миллиарда гонконгских долларов ($4,6 миллиарда), а его акции на дебютных торгах в Гонконге подскочили более чем на 16%. Об этом пишет Financial Times.

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Масштаб листинга

Ожидается, что благодаря высокому спросу на вторичное размещение сумма привлеченных средств вырастет до 5,3 миллиарда долларов. Это одно из самых больших размещений в Гонконге для китайских компаний, которые уже котируются на материковой бирже в Шэньчжэне. Спрос обусловлен отказом инвесторов от американских активов, в том числе доллара США.

Планы компании

Основатель CATL Робин Цзэн 20 мая ударил в гонг на Гонконгской бирже, отмечая старт торгов. Он заявил, что компания не хочет быть только производителем аккумуляторов, а стремится стать «пионером» с нулевым выбросом углерода. Большинство привлеченных средств пойдет на экспансию в Европе, в том числе на завод в Венгрии стоимостью $7,3 миллиарда, для которого требуется неюаньское финансирование.

Достижения CATL

В прошлом году CATL из города Нинде (провинция Фуцзянь) зафиксировала продажи на $50 миллиардов и чистую прибыль в $7 миллиардов. Недавно компания представила батареи с запасом хода 1500 км, заряжающих 520 км за 5 минут.

Инвесторы и геополитика

Листинг поддержали американские банки, а ключевым инвестором стала американская компания по управлению активами, несмотря на геополитическую напряженность вокруг сделки.

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