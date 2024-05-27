Доллар по 40 — уже факт: какой курс увидим в ближайшие дни

Конец мая на валютном рынке Украины пройдет очень динамично и жестко. Рост курса доллара и евро на прошлой неделе сильно напугал как клиентов на межбанке, так и граждан на наличном рынке. У регулятора остается две возможности: «заливать» рынок валютой, чтобы потушить девальвационные ожидания участников рынка. Или, наоборот, особо не вмешиваться в процесс проседания гривны и подыграть этим Минфину.

Кроме сугубо психологического (существенный рост котировок практически всю прошлую неделю и превышение порога в 40 гривен за доллар), факторов, которые серьезно повлияют на поведение курса нацвалюты в ближайшее время, несколько:

Заседание Правления НБУ и возможные изменения в денежно-кредитной политике регулятора. Уже 13 июня состоится очередное заседание Нацбанка по учетной ставке. Последние месседжи правительства и депутатов о предстоящем повышении цен на электроэнергию, акцизов и сборов, а также постепенный рост курса доллара и евро «ударят» по показателям официальной инфляции, которая пока остается на уже непривычно низком уровне — 3,2% в годовом измерении.

Нацбанк уже заложил в свои прогнозы на вторую половину 2024 года ускорение инфляции. Однако реальные показатели роста потребительских цен могут быть еще выше, с учетом того, что Минфину необходимо изыскать еще дополнительные $5 млрд (200 млрд гривен по текущему курсу) для финансирования бюджетного дефицита.

Ведь все повышения обязательных платежей будут сразу же заложены бизнесом в цены на товары и услуги. А значит, многие показатели ценников потребительской корзины могут неприятно «удивить» не только рядовых граждан, но и чиновников регулятора.

На этом фоне особо снижать учетную ставку Нацбанку сейчас не удастся, так как это автоматически привело бы к коррекции стоимости депсертификатов и очередной волне снижения доходности депозитов граждан, что, в свою очередь, может спровоцировать отток вкладов населения с выходом «горячей» гривны на валютный рынок.

Так что в этой ситуации чиновникам НБУ сейчас важно действовать по врачебному принципу — «не навредить». Банки ждут решения регулятора, чтобы спланировать дальнейшую процентную политику по кредитам и депозитам. Мой прогноз: НБУ не решится на радикальные снижения учетной ставки и сохранит ее на текущем уровне в 13,5% годовых, либо снизит максимум до 13% годовых.

В любом случае, текущее решение по учетной ставке серьезно повлияет на поведение валютного рынка. Ведь слишком уж много вопросов у инвесторов, которые пока не боятся вкладываться в гривневые инструменты и не держат свои активы в валюте, сейчас будут привязаны к «чистой» доходности их потенциальных гривневых вложений. А значит, и вопрос — «гривна или валюта» — будет для них все более актуален.

Уровень западной финансовой поддержки в среднесрочной перспективе, а также приближающийся дедлайн по решению вопроса о реструктуризации внешних долгов Украины. Успешное ведение переговоров с нашими западными кредиторами на фоне получения четко по графику всей обещанной международной помощи до конца 2024 года гарантирует сохранение высокого уровня ЗВР на ближайшее время.

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Минфину явно будет сложно убедить МВФ и других западных кредиторов списать нам часть долгов. Поэтому переговоры проходят ожидаемо сложно. Но наши чиновники на фоне мировой поддержки Украины в войне против российского агрессора надеются на успех или хотя бы компромисс.

Не нужно объяснять, что наличие высокого уровня ЗВР и успешная реструктуризация внешних долгов существенно повысят шансы гривны на стабильное прохождение 2024 года, а вот пробуксовка или негативное решение данного вопроса только усилят девальвационное давление на нацвалюту.

Мой прогноз: итогом переговоров станет договоренность об отсрочке платежей по обслуживанию долга на прежних условиях, а вот переговоры именно о списании нам части долга — затянутся надолго.

Конец месяца и традиционная активность клиентов по завершению своих валютных и гривневых расчетов с контрагентами на отчетную дату. Это увеличит статистику межбанковских торгов с 29 по 31 мая, так как заставит многих экспортеров более оперативно продавать валюту для обеспечения своих расчетов в гривне. Правда, и импортеры в эти даты будут максимально активны на межбанке по покупке валюты для закрытия своих контрактов.

Это опять же, только усилит на этой неделе роль интервенций Нацбанка, их оперативности и ценников в курсообразовании. У НБУ снова будет прекрасная возможность полностью «управлять» своими действиями как межбанковским, так и официальным курсом доллара.

Неплохие результаты текущих аукционов Минфина по размещению ОВГЗ, рост портфеля ОВГЗ населения в сочетании с активной стерилизацией излишней гривневой ликвидности через депозитные сертификаты. Все это снижает давление гривневого навеса на межбанке и, опосредованно, на наличном рынке.

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Позитивным сигналом для рынка тут может служить активная скупка инвесторами долгосрочных (более доходных) ОВГЗ. При этом Минфин постепенно снижает стоимость их обслуживания за счет ограничения объемов предложения таких бумаг.

Например, на последнем аукционе 21 мая он разместил облигаций на 10,515 млрд гривен:

При объемах предложения каждого вида облигаций по 3 млрд гривен, сумма поданных инвесторами заявок на срок 665 дней составила 9,657 млрд гривен — более чем в 3,2 раза больше объема предложения Минфина.

На срок 1190 дней спрос составил 14,373 млрд гривен, то есть в 4,79 раза превышал объем предложения облигаций. Это хороший посыл всему рынку. Кроме того, растут объемы облигаций, покупаемых гражданами и бизнесом, что тоже добавляет подстраховку гривне на всех сегментах финансового рынка.

ОВГЗ, которые находятся в обращении по номинально-амортизационной стоимости

Портфель ОВГЗ населения уже превысил 61,76 млрд грн в эквиваленте и продолжает расти. Высокими остаются также объемы вложений банков в депсертификаты НБУ, что стерилизует часть излишней гривневой ликвидности на рынке.

Объем операций НБУ по регулированию ликвидности банков

28 мая Минфин планирует размещать облигации со сроками до погашения 371, 658 и 1183 дня с ограничениями по сумме предложения в 3 млрд гривен по каждому выпуску. Эти облигации достаточно востребованы инвесторами, что даст возможность чиновникам снова не только максимально привлечь средства в бюджет (мой прогноз до 7,1−8,4 млрд гривен), но и продолжить плавное снижение доходности по ним за счет высокой конкуренции между потенциальными покупателями.

Кроме всего перечисленного, на поведение валютного рынка и настроения его участников влияние окажут:

обстановка на фронтах,

заявления украинских и международных чиновников по финансовым, политическим и военным вопросам,

поведение пары евро/доллар на внешних площадках, что отразится на курсе евро относительно гривны.

В целом обстановка на валютном рынке в последнюю неделю мая останется напряженной.

Прогноз курса доллара и евро на 27 — 31 мая

Межбанк

НБУ вынужден будет практически ежедневно выходить на торги с интервенциями по продаже доллара. От его оперативности и объемов интервенций во многом будет зависеть курсовой тренд на межбанке.

По моим прогнозам, за 27−31 мая Нацбанк потратит на поддержание гривны не менее $440 млн — $680 млн. Объемы ежедневных операций по системе Блумберг не превысят $130−290 млн. Наибольшая активность на торгах будет наблюдаться в период 29−31 мая, когда основная часть клиентов станет закрывать свои операции в валюте и в гривне на отчетную дату.

Паре евро/доллар будет в пределах коридора от 1,077 до 1,089 доллара за евро.

Поэтому, если на межбанке котировки доллара будут в пределах коридора 39,80 — 40,45 гривен, то через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна, курс безналичного евро в этот период будет в пределах коридора от 42,86 до 44,05 грн.

Наличный рынок

Учитывая достаточно высокие уровни колебаний межбанка и выросшие валютные риски, большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред в пределах от 20−35 копеек по доллару, а по евро — в пределах от 20 до 40 копеек. Часть сетей обменников продолжит придерживаться тактики широких спредов в пределах до 70 копеек — 1 гривны как по доллару, так и по евро. Курс наличного евро останется главным инструментом для спекулятивного заработка на этой неделе.

Коридор ценников покупки и продажи по наличному доллару в банках будет в пределах от 39,50 до 40,85 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 39,70 до 40,85 гривен.

Котировки по наличному евро в банках будут в пределах коридора покупок и продаж от 42,40 до 44,30 грн. А в пунктах обмена валюты финкомпаний этот коридор ценников будет в пределах от 43,20 до 44,25 грн.

Из-за «разогрева» наличного валютного рынка значительный разброс курсов в кассах банков и в обменниках финкомпаний будет отличительной особенностью этой недели.