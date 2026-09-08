Минус 25% валютной выручки: как обвал нашего агроэкспорта повлияет на курс доллара

По итогам августа, поставки ключевых культур на внешние рынки упали в разы: к примеру, кукурузы и ячменя — более чем в четыре раза. После блокировки черноморских портов возможностей для экспортных поставок у наших трейдеров не так много, а попытка задействовать альтернативные маршруты пока не сработала. Потери несут не только аграрии, но и наш валютный рынок. «Минфин» разбирался, какими курсовыми и экономическими последствиями чревата такая ситуация.

В стране «застряли» огромные объемы зерна, из-за чего уже назревает дефицит хранилищ, а закупочные цены упали в два раза. Аграрии жалуются, что вынуждены продавать урожай себе в убыток, и заявляют о сокращении площадей под осеннюю посевную. То есть появился еще и риск снижения будущего урожая в 2027 году.

Валютная выручка от агроэкспорта пока падает не так стремительно, как физические объемы поставок, — спасает рост мировых цен на продовольствие. Тем не менее, по итогам августа, доходы от сельскохозяйственного экспорта упали на четверть, и эксперты не исключают, что «минус» в торговле агротоварами может нарастать.

Эксперты говорят, что провал по валютным поступлениям от аграрного экспорта может стать ударом для всей экономики и валютного курса.

Зерно «застряло» в стране, рапс в ЕС взлетел

В августе на экспорт ушло всего около 2,15 млн тонн основных групп сельскохозяйственных товаров, что на 41,5% меньше, чем в июле. Этот результат стал худшим месячным показателем с начала года. Такие данные приводит Ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса».

Больше всего просели поставки зерновых культур. По итогам августа, удалось вывезти только 988 тысяч тонн, что в 2,7 раза меньше, чем в июле. В группе зерновых наихудшая ситуация с экспортом кукурузы и ячменя. Так, кукурузы на внешние рынки продали 305,7 тысяч тонн, это в 4,2 раза меньше, чем в июле. Ячменя экспортировали 68,7 тысяч тонн, или в 4,3 раза меньше, чем месяцем ранее. Поставки пшеницы обвалились на 73% и едва превысили миллион тонн.

В украинском агроэкспорте идет замещение зерновых масличными. Они более дорогие и поэтому выгодны для экспортеров. Плюс — по масличным нет таких ограничений в ЕС, как по зерну, которое, напомним, через некоторые европейские страны нельзя провозить даже транзитом.

В итоге в августе на экспорт ушло почти 330 тысяч тонн масличных, что в 3,7 раза больше, чем в июле. А поставки рапса и вовсе взлетели с 19,4 тысяч тонн в июле до 292,3 тысяч в августе — то есть более чем в 15 раз.

В то же время экспорт подсолнечного масла падает: в прошлом месяце он сократился на 14% — до 279,3 тысяч тонн. Провальный август существенно ухудшил годовые показатели украинского агроэкспорта.

«С начала года до 28 августа Украина поставила на внешние рынки порядка 3,5 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 12,3% меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самое большое сокращение по пшенице — ее экспорт упал на 38%, по сравнению с январем-сентябрем 2025 года.

Помимо закрытия морского коридора, удар по экспорту пшенице нанесло решение Турции закрыть импорт пшеницы, чтобы защитить местных фермеров. Поэтому нашим трейдерам пришлось резко переориентироваться на другие направления", — рассказал «Минфину» глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Рекордный обвал агроэкспорта в августе подтвердил худшие опасения экспертов о том, что альтернативные маршруты, которые поставщики пытаются задействовать с момента блокады черноморских портов, не справляются с нагрузкой.

Одной из причин стало, в частности, обмеление Дуная, что не позволяет отправлять в дунайские порты (прежде всего в румынскую Констанцу) нужные объемы продукции.

Но есть и другие сложности.

«Украина имеет необходимую инфраструктуру и флот, но фактические возможности дунайского коридора ограничиваются дефицитом квалифицированных членов экипажей. Частично нехватка кадров объясняется процедурными нюансами — специалисты, которым необходимо пройти переквалификацию, не могут сделать это оперативно.

В итоге судовладельцы, имея флот, не могут укомплектовать экипажи и выводить на рейсы дополнительные судна. Проблему можно решить, запустив переходной механизм получения квалификационных документов для специалистов речного флота. Это позволит увеличить объемы перевозок до 100 тысяч тонн в месяц", — рассказали в компании «Нибулон».

Там добавили, что они готовы дополнительно задействовать на Дунае 12 буксиров, но только если решиться вопрос переквалификации и оформления документов для специалистов. Глава Союза украинского крестьянства Иван Томич уточнил «Минфину», что альтернативные экспортные маршруты позволят вывезти всего треть имеющихся в Украине запасов зерна, тогда как 70% «застряли в стране».

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Обвал цен и угроза для урожая-2027

По словам Ивана Томича, зерновой рынок в Украине находится на пороге масштабного кризиса.

«Не чувствуется никакого движения. Закупки идут очень медленно, а цены, по сравнению с теми, что были на начало уборочных работ, упали в два раза. Трейдеры готовы покупать пшеницу с полей всего по 4 тысячи гривен за тонну. На элеватор можно сдать по 6 тысяч гривен за тонну — в этом ценнике уже учтен НДС. Но это все равно очень мало. Себестоимость тонны пшеницы, в зависимости от региона и хозяйства, в этом сезоне колеблется от 6 до 7 тысяч гривен. То есть продавать новый урожай сейчас можно только в минус», — рассказал «Минфину» Томич.

При этом многие хозяйства вынуждены отдавать зерно покупателям даже «за копейки», поскольку есть проблемы с его хранением, плюс — нужен оборотный капитал.

По данным министра сельского хозяйства Тараса Высоцкого, в Украине назревает дефицит хранилищ для зерна. Их может не хватить примерно для 11 тысяч тонн продукции. Пик дефицита площадей ожидается к ноябрю, когда нужно будет решать вопрос с хранением кукурузы (пока ее урожай не собрали). Профильное министерство предлагает решать проблему за счет временных хранилищ — так называемых «зерновых рукавов», которые можно размещать прямо в полях. Но таких конструкций в достаточном количестве тоже нет. С просьбой помочь с их поставками Украина уже обратилась в ЕС.

Томич говорит, что «зерновой кризис» может существенно испортить показатели осенней посевной. По срокам она уже стартовала, но многие хозяйства не спешат выводить технику в поля, поскольку не понимают, сколько озимых сеять, и посевные площади под озимыми могут сократиться на 20−30%.

Министр сельского хозяйства Тарас Высоцкий также говорит о сокращении посевов, больше всего могут уменьшиться площади под озимой пшеницей. В то же время площади под озимым рапсом аграрии, наоборот, могут расширить.

Но, в любом случае, тенденция сокращения посевных площадей — это тревожный звоночек для отрасли. Ведь, к примеру, основной урожай пшеницы закладывается именно осенью, поскольку весной яровыми сортами засеивают значительно меньше, чем озимыми.

Это значит, что есть риски сокращения урожая пшеницы в следующем году.

Томич говорит, что многие небольшие фермерские хозяйства могут вообще переориентироваться на овощи, ягоды и садоводство, поскольку такую продукцию можно продавать в больших объемах на внутреннем рынке.

Пока в деньгах теряем меньше, чем в объемах поставок

Экспорт агропродукции — это один из основных каналов поступления валютной выручки в страну. Поэтому снижение поставок на внешние рынки и риски по будущему урожаю — плохой знак для украинской экономики и прямая угроза стабильности валютного курса.

По словам Забловского, пока в деньгах Украина теряет на агроэкспорте меньше, чем в объемах. «Физический объем агроэкспорта сократился в августе почти в два раза. В то же время валютная выручка снизилась всего на четверть — с 1,42 млрд долларов до 1,06 млрд», — говорит эксперт.

Главная причина — рост цен на продовольствие на мировых биржах. На Чикагской бирже тонна пшеницы стоит уже почти 290 долларов, а на европейских площадках котировки на нее составляют порядка 240 евро.

Для сравнения: в начале осени 2025 года котировки не превышали 225−235 долларов за тонну. Но, если Украина и дальше будет снижать объемы экспорта агропродукции, валютная выручка будет падать, несмотря на рост мировых цен.

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Как это может повлиять на курс доллара?

Активные обстрелы россией логистических объектов и уничтожение товарных запасов многих крупных экспортеров создаст дополнительное давление на курс уже в ближайшее время.

Снижение поступления валютной выручки (даже частично компенсированное ростом мировых цен на продукцию аграриев) в сочетании с ростом спроса на валюту со стороны импортеров (а это и есть в значительной части пострадавшие сейчас от российских обстрелов крупные торговые сети) добавит, по моим расчетам, в совокупности до $0,8 млрд-1,2 млрд ежемесячного спроса на валюту — как минимум в сентябре-ноябре этого года.

И закрывать этот дефицит придется Нацбанку. Ключевым фактором, который сейчас формирует межбанковский курс в Украине, является проведение интервенций регулятора по продаже доллара для поддержки гривны. Учитывая общие макроэкономические показатели Украины, а также негативную инфляционную динамику (а ценовая стабильность — это один из мандатов регулятора, который входит в зону его ответственности), НБУ придется сейчас еще больше вмешиваться в торги, чтобы не допустить значительного роста курса.

Поэтому, я ожидаю, с одной стороны, дальнейшего роста объемов интервенций Нацбанка — еженедельно в пределах $1,1 млрд-1,5 млрд c выходом на объем интервенций в сентябре-ноябре 2026 года на цифры около $5,5 млрд-6,8 млрд ежемесячно.

Валютные интервенции НБУ

Параллельно с этим НБУ все же будет вынужден и дальше постепенно девальвировать гривну к доллару к уровням, близким к заложенным в бюджет 2026 года (средний расчетный курс доллара на уровне 45,7 грн/долл.), а вероятнее всего — к реальному уровню около 46−46,4 грн/долл. к концу года.

По моим прогнозам, из этой величины роста курса «вклад» именно текущей ситуации с блокировкой портов, разрушенной логистической инфраструктурой, потерями аграриев и ритейлеров составит дополнительные 25−35 копеек на долларе. Кроме того, динамика курса доллара будет еще сильнее зависеть от своевременного и полного поступления внешней финансовой помощи Украине от наших западных партнеров.

Не исключаю, что Нацбанку, который не так давно прогнозировал рост золотовалютных резервов Украины до уровней около $70 млрд к концу года, теперь придется пересмотреть это прогноз до более реальных $58 млрд-61 млрд на конец года.

Кроме того, последнее решение Нацбанка, которое вступило в силу с 26 августа этого года, о временном увеличении со 120 до до 150 дней предельных сроков расчетов по экспорту аграрной продукции изменит объемы поступающей валютной выручки в Украину. Ведь объективно из-за обстрелов объектов портовой инфраструктуры и гражданских суден в июле 2026 года возникли проблемы с морской логистикой, и действовавший ранее предельный срок расчетов (120 дней) стал явно недостаточным для экспорта аграрной продукции.

По факту, НБУ, увеличив предельные сроки завода в страну валютной выручки от агросектора со 120 до 150 дней, убрал с аграриев риски получения штрафов за несоблюдение валютного законодательства в части своевременного возврата валютной выручки.

Это позитивный момент для аграриев. Хотя стоит учесть, что данное решение добавит в дальнейшем работы самому НБУ по подстраховке гривны на межбанке в эти дополнительные 30 дней (на которые увеличен срок завода выручки). Так как разрыв подобных поступлений валюты от аграриев вынудит Нацбанк увеличить интервенции в этот период, по моим расчетам, на $1,1 млрд-1,9 млрд уже в ноябре-декабре этого года, а также и в январе 2027 года.