Гривна, доллар и евро: какой курс увидим в обменниках на выходных

Уже какая по счету неделя на мировом валютном рынке проходит под влиянием событий на Ближнем Востоке. Но несмотря на сложную геополитическую ситуацю гривна сумела даже укрепится. Благодаря чему ей это удалось и что будет с курсом в ближайшие дни, рассказывает «Минфин».

Уже какая по счету неделя на мировом валютном рынке проходит под влиянием событий на Ближнем Востоке. Новые переговоры США и Ирана вместо какой-то конкретики продолжают пугать мировых инвесторов своей непредсказуемостью и сейчас находятся в определенной мере патовой ситуации. Обе стороны обвиняют друг друга в несговорчивости и несоблюдении условий итак хрупкого перемирия. Как итог ситуации можно сказать несколько тезисов.

Ормузский пролив пока так и остался по факту практически непроходимым для большинства судов.

Американские войска сконцентрированы около территории Ирана, который грозит им всеми «муками ада» в случае наземного вторжения.

Цены на нефть остаются на высоком уровне в пределах $94−102 за баррель, а периодически и выше, что просто «топит» мировую экономику и грозит глобальной рецессией.

Как реакция на все происходящее — рост волатильности пары евро/доллар, интрига вокруг предстоящего решения ФРС США (29 апреля) и ЕЦБ (30 апреля) по процентным ставкам и неоднозначная ситуация на рынке золота, как защитного актива.

В этой сложной мировой ситуации НБУ приходится несладко. Но он справляется, пытаясь максимально сгладить все международные валютные колебания пары евро/доллар за счет периодических интервенций по продаже доллара и поддержки гривны на межбанке. Напрямую — по доллару, и опосредованно — по евро.

Именно за счет активных действий регулятора после ещё недавнего взлета на межбанке котировок продажи безналичного евро свыше 52,15 гривен и доллара свыше 44,22 гривен — на этой неделе все же произошел некоторый откат котировок по доллару к уровням 44,01/44,06 гривен, а евро к отметке в 51,5225/51,5722. Наличный рынок также среагировал некоторым понижением ценников продажи как американской валюты, так и евро. И если еще недавно доллар продавали даже по 44,30−44,40 гривен и евро по 52,20−52,40 гривен, то вечером в эту пятницу обменники финкомпаний продавали наличный доллар уже по 43,85−44,15, а евро по 51,70−52 гривны.

Из несомненного позитива для украинского валютного рынка стоит отметить подписанный 17 апреля Меморандум между Минфином и уполномоченными представителями правительств государств-кредиторов: США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Канады, Японии, Нидерландов и Южной Кореи. Согласно подписанному документу все платежи по госдолгу Украины, которые она должна начать обслуживать с февраля 2026 года официально отсрочены до конца февраля 2030 года. Эти сроки согласованы и с МВФ. А погашение отложенных обязательств начнется только после завершения льготного периода, выплаты будут производиться равными траншами каждые полгода в течение 2035−2039 годов.

Несмотря на условие в Меморандуме о капитализации процентов по этим долгам, при которой неуплаченные Украиной в течение льготного периода проценты будут добавляться в общую основную сумму долга, на которую впоследствии будут начисляться новые проценты — в целом, сейчас подобная отсрочка разгрузит украинский бюджет на суммы выплат внешних долгов, которые предстояли нашей стране в период до 2030 года. И позволит правительству продолжать финансировать социалку и военные расходы в безэмиссионном формате, а Нацбанку — в конечном итоге удерживать гривну на валютном рынке от более значительной девальвации, нежели заложенный в бюджет среднегодовой курс доллара в пределах 45,6−45,7 грн/$.

Кроме этого, несомненным позитивом стоит считать и нестандартную ситуацию для нашего наличного рынка — в период с 20-го по 21-е апреля включительно население даже продало банкам и обменникам валюты больше, нежели покупало. Обычно тенденция обратная.

В итоге, несмотря на сложность геополитической, военной и экономической обстановки в мире и в Украине — эту неделю можно считать для нацвалюты достаточно удачной.

В такой ситуации, владельцы обменников на этих выходных предпочтут работать в формате «с оборота», хотя и без сужения спреда как по доллару, так и по евро. Спред по доллару в большинстве обменников будет в пределах 20−30 копеек, а по евро 20−60 копеек.

Оптовые обменники проработают со спредом по обеим валютам в пределах 15−20 копеек, но станут часто менять свои котировки в течении субботы и воскресенья в зависимости от поведения доллара и евро на международных рынках, геополитических и военных новостей, а также от объемов спроса на наличную валюту в своем регионе.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 25−26 апреля

Курс наличного доллара в большинстве обменников финкомпаний, а также касс банков, работающих в эти выходные, будет находиться в пределах коридора: прием от 43,50 до 43,75 и продажа от 43,85 до 44,30 гривен.

А курс наличного евро в эти субботу и воскресенье будет в пределах коридора: прием от 51,20 до 51,45 и продажа от 51,55 до 51,90 гривен.

Некоторые обменники в силу своих индивидуальных задач и ситуации с конкуренцией в своем регионе, рассчитанные мною выше ценники по доллару и евро могут еще скорректировать на «плюс-минус» 5−10 копеек, но глобальных сюрпризов от наличного курса в эти субботу и воскресенье ожидать не стоит.