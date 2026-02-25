Глобальный евро по-тихому: что означает для Украины расширение кредитования мировых ЦБ в евро

ЕЦБ сделал еще один важный шаг для укрепления роли евро на международной арене. Европейский центральный банк расширил доступ к механизму EUREP (Eurosystem repo facility for central banks) — выдаче кредитов мировым ЦБ через операции РЕПО, следует из заявления регулятора. С третьего квартала 2026 года даже не входящие в Еврозону центральные банки смогут получить доступ к ликвидности в евро под залог высококачественных активов. Как это повлияет на расстановку сил на мировом валютном рынке и почему решение европейского регулятора важно для Украины, расскажу более подробно.

Зачем Европе новый канал поддержки евро

Геополитические потрясения и торговые войны уже стали привычным явлением с января 2025 года, когда в США к власти пришел Дональд Трамп. В обстановке жесткой смены экономических правил игры со стороны Соединенных Штатов Евросоюз, как их основной партнер, оказался в сложной ситуации. А война россии против Украины только добавила остроты проблемам, которые создает Европе политика американского президента Дональда Трампа.

С одной стороны, европейская экономика развивается крайне медленно. 1−2% в год — это ближе к статистическим погрешностям, чем к серьезному прогрессу. В то же время Дональд Трамп с его командой пока явно играют на ослабление доллара США в мировом масштабе, чтобы сделать американские товары более конкурентными. Проседание доллара с начальных уровней января 2025 года в пределах 1,02 доллара за евро к действующему сейчас коридору в 1,17−1,19, которое спровоцировало цепную реакцию по всему миру, — лучшее тому подтверждение.

Одновременно под патронатом Китая часть африканских, азиатских и латиноамериканских стран, которые ранее ориентировались на США и расчеты в американской валюте, стали быстро дрейфовать в сторону расчетов в китайских юанях. Или, как вариант, эти же группы стран всерьез обсуждают возможность проводить свои расчеты в привязке к национальным валютам, чтобы избежать платежной зависимости от США и от доллара.

Именно поэтому центральные банки значительного числа стран мира стали выходить из долларовых активов в своих резервах и делать ставку на золото. Отчасти, это также внесло свою лепту в рост котировок «желтого» металла к уровням около $5 000 за унцию и даже больше.

Параллельно с этим страны, которые по разным причинам делают ставку на экономику США, продолжают выкупать американские трежерис и этим обеспечивают финансирование растущего госдолга США. Но при этом страны, ориентирующиеся на Китай, продолжают избавляться от доллара.

В этой ситуации от глобального оттока капитала Штаты спасает большой фондовый рынок, который составляет около 60% от мирового. Американский фондовый рынок остается ликвидным во многом как за счет действий ФРС США, так и за счет возможности Америки пользоваться главным экономическим оружием — долларом, как основной мировой валютой с эмиссионным центром в самих Штатах.

С другой стороны, экономика ЕС остается третьей экономикой в мире после США и Китая. И Евросоюз, если хочет выжить как глобальная мировая структура, должен поддерживать свои позиции. По прогнозам аналитиков, в 2026 году удельный вес экономики ЕС составит около 15−18% мирового ВВП, что в номинальных цифрах составит около $19−22,5 трлн с умеренным ростом ВВП в пределах 1,3−1,4% в год.

При этом, если смотреть объективно, удельный вес экономики ЕС остается высоким, но имеет все шансы снизиться из-за более быстрого роста развивающихся рынков. Кроме того, всего 4 страны ЕС — Германия, Франция, Италия и Испания — обеспечивают около 60,5% номинального ВВП Евросоюза, что делает ЕС чрезвычайно зависимым от экономической ситуации именно в этих странах.

Война рф в Украине вблизи границ Евросоюза — явный дополнительный минус для развития ЕС. Хотя в совокупности с политикой США по сокращению американской доли финансирования обороны в НАТО, он и дает шанс усилить темпы роста экономики Европы за счет ВПК и плотного сотрудничества с Украиной в военной сфере.

Но пока темпы роста экономики Европы (1−2%) существенно отстают от темпов роста США (прогноз на 2026 год минимум 2,1−2,3%) и Китая (прогноз около 4,5−4,7%). И это не сулит ЕС ничего хорошего, если Евросоюз не будет предпринимать меры для стимуляции ускорения экономического роста.

На фоне все менее предсказуемого американского рынка ЕС вынужден искать более стабильные рынки сбыта своей продукции и новых торговых союзников. И это толкает Евросоюз к более плотному сотрудничеству со странами Азии, Африки, Южной Америки и т. д. Последние торговые соглашения с Канадой, Индией, более плотное партнерство с Австралией и дальнейшее углубление торгового сотрудничества с Китаем — и есть ответом США, на который рассчитывают европейские политики.

Для расширения торговли, продвижения европейских товаров по всему миру и одновременно снижения курсовых рисков, сохранения высокой ликвидности и усиления позиций евровалюты, как мирового средства торговых расчетов, Европе нужен инструмент поддержания ликвидности на рынках именно в евро.

Как это работает

Поэтому решение ЕЦБ по расширению доступа к механизму EUREP центральным банкам стран, не входящих в еврозону, для получения ликвидности в евро под залог высококачественных активов выглядит логичным и оправданным. Именно такой механизм позволит сохранить за евро статус одной из ведущих мировых валют для торговых расчетов и параллельно добавит стабильности по курсу евровалюты с этими странами-партнерами, в случае повышения волатильности рынков в мире.

Что означает этот финансовый инструмент:

гарантия постоянного доступа к ликвидности в евро для предотвращения массовой распродажи ценных бумаг, в случае проблем на фондовом рынке;

для предотвращения массовой распродажи ценных бумаг, в случае проблем на фондовом рынке; доступ получат большинство мировых центробанков , кроме тех стран мира, кто находится под международными санкциями и попал в черный список FATF;

, кроме тех стран мира, кто находится под международными санкциями и попал в черный список FATF; обеспечением этих линий ЕЦБ является залог надежных ценных бумаг , номинированных в евровалюте.

, номинированных в евровалюте. EUREP дополняет уже действующие своп-линии ЕЦБ (обмен валют по определенному курсу на определенный период с уплатой соответствующих процентов в каждой из валют по истечении оговоренного в договоре срока), которые остаются неизменными в обновленной структуре финансовых инструментов.

Подобный механизм позволит центральным банкам стран за пределами еврозоны оперативно реагировать на риски нехватки ликвидности в евро, сделает подобное финансирование более гибким, а также простимулирует интерес центральных банков многих стран к покупке еврооблигаций, которые и будут основным залогом, в случае необходимости получения такой дополнительной ликвидности центробанками.

EUREP — не новый механизм. Первые операции проводились еще в 2020 году, но теперь у ЕЦБ появились серьезные новые вводные. Вот, что об этом говорит сам регулятор (по тексту выделю самые важные сигналы): «Сейчас мировая экономика претерпела глубокие структурные сдвиги, связанные с геополитикой и изменениями в международной финансовой системе. Эти сдвиги изменили динамику глобальной торговли и финансовой интеграции, и предполагают, что макроэкономическая и финансовая среда останется неопределенной и потенциально более волатильной. Более частые финансовые сбои и возможные косвенные последствия для финансовых рынков еврозоны могут препятствовать плавной передаче монетарной политики».

То есть ЕЦБ откровенно опасается финансового кризиса, который может быть спровоцирован политикой США, и заранее запускает защитный механизм в дополнение к действующим СВОП-линиям.

Напомню, что после глобального финансового кризиса 2008−2009 годов ЕЦБ и другие крупные центробанки стали активно использовать своп- и репо-линии. ЕЦБ и сейчас является частью сети своповых линий, представляющей собой постоянные двусторонние соглашения с пятью другими крупными центральными банками: Банком Канады, Банком Японии, Швейцарским национальным банком, Банком Англии и ФРС США. СВОП-линии есть и с другими некоторыми странами, но указанные выше 5 — это все же основные.

Как это работает:

Соглашения о валютных свопах между двумя центральными банками представляют собой договоренности, в соответствии с которыми заимствующий центральный банк получает другую валюту в обмен на свою собственную, которая предоставляется в качестве залога. Оба центральных банка обязуются закрыть сделку и погасить заимствованную валюту, а также выплатить согласованную в договоре процентную ставку в указанную дату.

ЕЦБ предоставляет евро в обмен на иностранную валюту, которая принимается в качестве залога. В рамках взаимных своповых линий ЕЦБ также может получать иностранную валюту, предоставляя и евро в качестве залога.

Источник: ЕЦБ.

Многие из соглашений ЕЦБ о валютных свопах являются взаимными. Это означает, что ЕЦБ может предоставлять евро центральному банку, получая при этом иностранную валюту, в качестве залога, и/или получать иностранную валюту от центрального банка-эмитента, предоставляя евро, в качестве залога, в зависимости от того, какой из двух вариантов необходим в данных обстоятельствах.

Но есть и некоторые соглашения ЕЦБ о валютных свопах, которые предусматривают лишь предоставление евро другому центральному банку в обмен на иностранную валюту, выпущенную запрашивающим центральным банком и заложенную в качестве залога Европейскому Центральному банку.

Соглашения о выкупе (РЕПО-операции):

Соглашения РЕПО — это договоренности, в рамках которых заемщик-центральный банк получает иностранную валюту на определенный период в обмен на финансовые активы, которые служат залогом для кредитора-центрального банка. По истечении срока заемщик-центральный банк возвращает заемную валюту, плюс оговоренную в договоре процентную ставку.

По февральскому решению ЕЦБ теперь в рамках механизма РЕПО для центральных банков Евросистемы (EUREP) ЕЦБ будет предоставлять евро и центральным банкам стран, не входящих в еврозону, при условии получения в качестве залога высококачественных финансовых активов, номинированных в евро. Надо сказать, что частично так ЕЦБ делал и ранее, но не в таких объемах и не с таким потенциально широким кругом банков:

Источник: ЕЦБ

Таким образом, своп-линии и линии РЕПО ЕЦБ являются инструментами денежно-кредитной политики, сглаживают курсовую волатильность и глобальные риски, в случае очередных мировых экономических кризисов. Параллельно они позволяют активизировать торговые операции со странами вне еврозоны, что сейчас крайне важно для Европы.

В итоге, за счет более прогнозируемой ситуации с ликвидностью в евро для центробанков вне еврозоны и обеспечения финансовой и курсовой стабильности, эти инструменты укрепляют роль евро и повышают эффективность передачи монетарной политики ЕЦБ.

Нюансы СВОП-операций ЕЦБ и операций РЕПО:

Своповые линии доступны странам с самой высокой кредитоспособностью и системной значимостью, с точки зрения еврозоны, а также странам, с которыми установлены взаимные соглашения (т.е. механизм обеспечения ликвидности в иностранной валюте для банков еврозоны).

Некоторые соглашения ЕЦБ о валютных свопах являются бессрочными и не имеют конечной даты, но любая из сторон может расторгнуть их в любое время. Другие же соглашения имеют заранее определенную дату окончания, но могут быть продлены по взаимному соглашению.

В рамках соглашения EUREP кредитные линии РЕПО обычно предоставляются на единых условиях. Эти условия включают в себя систему контроля рисков и ценообразование, но могут корректироваться руководством ЕЦБ, в соответствии с соображениями денежно-кредитной политики. Система контроля рисков определяет требования к приемлемости залоговых активов, применимые дисконты по оценке и максимальную сумму заимствования, специфичную для каждого центрального банка.

Все линии РЕПО имеют заранее определенную дату окончания, но могут быть продлены по взаимному соглашению. Создание и продление линий РЕПО основано на оценке перспективности денежно-кредитной политики. Такая перспектива считается более убедительной в отношении стран, имеющих прочные экономические и финансовые связи с еврозоной, а также в контексте глобального или регионального кризиса, или повышенного риска его возникновения. Данный механизм с 3 квартала 2026 года позволит центробанкам занимать до 50 миллиардов евро под залог высококачественных активов.

Интересно, что ЕЦБ также недавно изменил подход к прозрачности: вместо публикации информации о конкретных центральных банках-получателях, ЕЦБ показывает только общие недельные объемы привлечения ликвидности. Это говорит о том, что Евросоюз в определенные моменты не будет «подсказывать» США и Китаю, с кем в данный момент он активно финансово «дружит» и в каких объемах. То есть степень мирового взаимного недоверия только растет.

Временные линии ЕЦБ, созданные в контексте глобального или регионального кризиса, или повышенного риска его возникновения, прекращаются после нормализации ситуации.

Таким образом, доступ к евролиниям ликвидности будет различаться в обычных условиях и в периоды стресса на финансовых рынках (или повышенного риска его возникновения), когда может потребоваться создание линий ликвидности с более широким кругом стран. Именно это, по факту, сейчас и происходит, когда в условиях своего мандата в феврале 2026 года ЕЦБ расширил перечень стран вне еврозоны, которые через свои центральные банки смогут скоро получать дополнительную ликвидность евро в моменты кризиса или при его угрозе. Причем руководство ЕЦБ будет рассматривать все запросы на предоставление ликвидных средств в индивидуальном порядке.

Что все это означает для Украины

Вот несколько важных моментов:

у нашей страны при определенных условиях и наличии ликвидных бумаг в евро появляется возможность через РЕПО-операции НБУ-ЕЦБ привлекать потенциально до 50 млрд евро. А значит, в некоторые моменты держать часть своих резервов не только в американских ценных бумагах, но и в еврооблигациях при необходимости оперативного получения ресурсов в евро от ЕЦБ.

Если новые шаги ЕЦБ, с финансовой точки зрения, «взлетят» и будут активно работать с третьего квартала 2026 года, это обеспечит большую стабильность евро на мировых площадках, что важно для всех инвесторов, в том числе и из Украины.

Чем больше работающих инструментов по обеспечению валютной ликвидности у Нацбанка Украины в разных валютах, тем лучше и для гривны, так как, являясь маркетмейкером на валютном рынке, наш регулятор сможет в итоге более активно сглаживать валютные колебания на украинских торгах как по доллару, так и по евро. А также периодически хеджировать и свои курсовые риски по структуре ЗВР Украины.

Более стабильная ситуация по курсу евро на межбанке, с учетом того, что ЕС сейчас самый большой торговый партнер Украины, позволит НБУ опосредованно влиять не только на поведение наличного рынка, но и максимально снижать риски роста цен за счет фактора именно скачков евровалюты.

И последнее: пока рано говорить о реальной эффективности принятого решения ЕЦБ о расширении операций EUREP, так как все зависит от реальных объемов операций по данному механизму. Так что обещаю вернуться к этому вопросу в отдельной статье, когда можно будет объективно оценить первые результаты этого нововведения ЕЦБ.

Но то, что подобный шаг Европейского Центрального банка говорит о том, что Европа начинает экономически оживать и наконец-то защищать свои интересы, это позитивный знак для Украины, которая стремится в ЕС уже в ближайшее время.