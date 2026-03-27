Доллар умирает вместе с другими фиатными деньгами? Три факта против этой теории

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 марта 2026, 19:00

Доллар умирает вместе с другими фиатными деньгами? Три факта против этой теории

Аргумент о крахе фиатных валют — один из самых эмоционально убедительных во всей финансовой аналитике. Он отражает законные опасения относительно чрезмерного вмешательства государства, ошибок в денежно-кредитной политике и долгосрочных последствий накапливания многомиллиардных государственных долгов. Джон Рубино (американский финансовый аналитик и публицист, известный своими пессимистичными прогнозами о фиатных валютах и глобальной финансовой системе) приводит эти аргументы и предупреждает, что основные мировые фиатные валюты входят в «смертельную спираль». Лэнс Робертс — главный инвестиционный стратег RIA Advisors и ведущий редактор Real Investment Report предлагает весомые контраргументы этому утверждению.

Доллар умирает вместе с другими фиатными деньгами? Три факта против этой теории
Фото: pixabay

Когда вы проверяете тезис о «спирали смерти» фиатных денег на соответствие реальным доказательствам, выявляются три фундаментальные проблемы, которые не просто ослабляют этот аргумент, а его разрушают. Давайте разберем каждую из них.

Основная проблема: все валюты мира уже являются фиатными

Прежде чем говорить о крахе фиатных валют, нам нужно учитывать главный контраргумент: нет никакой альтернативной денежной системы, готовой прийти на смену. Каждая валюта в обращении — доллар, евро, иена, юань, фунт, франк — является фиатной.

Вся глобальная инфраструктура торговых и финансовых расчетов — SWIFT, корреспондентские банки, рынки суверенных облигаций, валютные резервы, рынки производных финансовых инструментов — построена на фиатной архитектуре. Полностью. Аргумент о «спирали смерти» подразумевает наличие чего-то, к чему можно стремиться. Этого нет. Фиатные деньги не являются уязвимым элементом системы. Это и есть сама система.

«Когда Рубино предупреждает о том, что фиатные валюты умирают, логичным следующим вопросом — на который почти никогда не дают ответа — является: а что именно остается?»

Золото? Об этом мы поговорим чуть позже. Биткоин? Слишком волатилен и неликвиден в больших масштабах, чтобы служить опорой для мировой торговли. Возвращение к золотому стандарту? Ни одна крупная экономика не проявила политической воли к введению этих жестких монетарных ограничений.

Вердикт рынка: рекордный спрос на государственный долг США говорит об обратном

Если бы Рубино был прав, и действительно мы находились на пороге краха фиатной валюты, и если бы рынки действительно верили, что долларовые обязательства приближаются к кризису доверия, следовало бы ожидать одного конкретного сигнала: обвала спроса на государственные облигации США. Однако спрос на казначейские облигации США остается высоким. Иностранные центральные банки, суверенные фонды благосостояния и институциональные инвесторы продолжают поглощать новые предложения этих бумаг на сотни миллиардов долларов. Аукционы казначейских облигаций обычно завершаются с коэффициентом покрытия заявок, что свидетельствует о высоком спросе, стабильно превышающем 2,4x, даже несмотря на существенный рост объемов выпуска.

Это наиболее очевидное опровержение тезиса о «спирали смерти» фиатных денег.

«Рынки часто ошибаются. Но они являются более точным сигналом в режиме реального времени, чем априорные прогнозы экспертов. И прямо сейчас мировые рынки капитала голосуют триллионами — в пользу активов, номинированных в долларах».

Даже самые слабые недавние аукционы в феврале и марте 2026 года, проходившие на фоне войны на Ближнем Востоке и повышенной волатильности цен на нефть, завершились без сбоев. Сравните это с Аргентиной в 2001 году или Турцией в 2018 году. В оба периода наблюдался настоящий валютный кризис с недвусмысленными предупреждающими знаками: обвал спроса на облигации, резкий рост доходности, отток капитала и девальвация валюты. Ни одна из этих динамик сегодня не присутствует в долларе США.

Золотое противоречие: актив, номинированный в долларе, не может заменить доллар

Аргумент Рубино о «спирали смерти» фиатных денег почти всегда сопровождается сопутствующим тезисом: золото дорожает, потому что «умные деньги» бегут от фиатной валюты. На первый взгляд, это кажется подтверждающим доказательством. Но если копнуть глубже, то обнаруживается глубокое внутреннее противоречие.

Цена золота указывается в долларах. Когда кто-то говорит, что золото взлетело до рекордных максимумов, он измеряет этот рост в той самой валюте, которая якобы «умирает». Если бы доллар действительно рушился, рост цены золота в долларах был бы аналитически бессмысленным. Однако, поскольку золото торгуется в долларах и служит глобальным средством сохранения стоимости, обратная корреляция между золотом и долларом логична.

«Золото не является денежным преемником доллара. Это средство сохранения стоимости, выраженное в долларах, — барометр настроений и защита от инфляции. Это полезные вещи. Но они не то же самое, что функционирующая денежная система».

Это тот момент, который упускают из виду Рубино и многие другие.

У золота нет платежных каналов. Оно не может использоваться для расчетов в международной торговле или финансирования заработной платы государственных служащих. Но есть еще более важный момент, почему золото не является жизнеспособной заменой «деньгам». Общий объем запасов золота составляет приблизительно 14−15 триллионов долларов по текущим ценам, а общий объем глобальных финансовых активов превышает 250 триллионов долларов. Невозможно перевести даже часть институционального капитала в золото, не подтолкнув цену до уровней, которые сами по себе дестабилизируют эту концепцию.

Наконец, покупки золота центральными банками, часто приводимые в качестве подтверждения теории «смертельной спирали», лучше понимать как форму диверсификации резервов. Каждый центральный банк, покупающий золото, по-прежнему работает в рамках фиатной системы, отчитывается перед ней и погашает обязательства через нее. Они покупают золото за доллары и евро, а не отказываются от них.

Япония: 30-летний естественный эксперимент, опровергающий существующую модель

А что насчет долга? Если бы чрезмерный долг по отношению к ВВП был достаточным основанием для запуска «спирали смерти» фиатных валют, Япония должна была бы перестать функционировать как экономика примерно в 2005 году. Соотношение долга к ВВП в Японии превышает 200% уже более десяти лет — сейчас оно составляет более 260%. По всем показателям, которые приводит аргумент о «спирали смерти», Япония должна была бы стать экспонатом номер один в музее глобального валютного краха. Вместо этого иена остается одной из самых торгуемых валют в мире. Правительство Японии продолжает функционировать, рынки облигаций не восстали, и гиперинфляция так и не материализовалась.

Предсказание не сбывалось на протяжении пятидесяти лет

На протяжении более полувека аналитики предупреждали о неизбежности краха доллара. Всплеск инфляции в 1970-х годах, казалось, подтвердил их опасения — а затем Пол Волкер сломил инфляцию. В 1980-х годах дефицит бюджета при Рейгане должен был уничтожить доллар. В 2000-х — пузырь на рынке недвижимости и двойной дефицит. После 2008 года расширение баланса ФРС до 4 триллионов долларов должно было спровоцировать гиперинфляцию в стиле Веймарской республики. После COVID-19 расширение до 9 триллионов долларов, несомненно, привело бы к этому.

Прогноз, который на протяжении пяти десятилетий неизменно оказывался неверным, заслуживает анализа, а не повторного утверждения. Аналитики, которые приводят этот аргумент, как, например, Рубино, систематически недооценивают адаптивные возможности современных денежных институтов и структурный спрос на активы, номинированные в долларах.

Система фиатных валют не рушится. Это единственная существующая денежная система. Мировой капитал продолжает поступать в активы, номинированные в долларах, на рекордных уровнях. Золото, какими бы ни были его достоинства как средства защиты от инфляции, само по себе является порождением долларовой системы. Оно не является ее заменой. И список стран, которые имели чрезвычайно высокие долговые нагрузки, не вызвав при этом валютного краха, очень длинный.

Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами