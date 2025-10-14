Multi от Минфин
українська
14 октября 2025, 10:00 Читати українською

Список 7 лучших криптобирж в Украине с выводом в гривне на 2025 год

Лучшие биржи криптовалют в 2025 году для украинца — это инструмент сохранения ликвидности, официального учета операций и быстрого входа и выхода в гривне. Рынок за последние годы прошёл фазу легитимации: частичное регулирование, появление локальных пар и интеграция с платёжными каналами сделали работу с гривной удобнее.

Лучшие биржи криптовалют в 2025 году для украинца — это инструмент сохранения ликвидности, официального учета операций и быстрого входа и выхода в гривне.

В обзоре — лучшие биржи криптовалют в Украине и платформы с парами в гривне в 2025 году.

Какие есть криптобиржи в 2025 году для Украины

Рынок 2025 — гибридная экосистема: глобальные площадки подключают локальные каналы, такие как P2P, карты и платёжные шлюзы. Локальные площадки для трейдинга концентрируют гривневые пары и поддержку банковских карт. Тренды, определяющие выбор:

  • регуляторы и KYC. После принятия закона «О виртуальных активах» и запуска лицензирования появились зарегистрированные биржи; это снизило проблемы с блокировкой карт и повысило доверие.

  • удобство P2P-интеграций. Несмотря на официальные каналы, спрос на P2P остался: причина простая — минимальные комиссии и возможность работать без полной верификации.

  • банковские карты и шлюзы для UAH. Крупные банки запустили совместные сервисы с криптоброкерами через P2P или картовые каналы. Вносить украинский фиат через карты Visa/MasterCard стало обычной опцией.

  • ликвидность гривневых пар, спотовые и фьючерсные продукты.

Топ криптобирж в Украине с выводом в гривне

Чтобы составить подборку платформ, важно учитывать несколько факторов, которые реально влияют на трейдера. Это не только низкие комиссии или количество монет в листинге. В 2025 году пользователям нужны:

  • Репутация — надёжна ли площадка, были ли скандалы с выводом средств.

  • Ликвидность — насколько быстро можно купить или продать криптовалюту без просадки цены.

  • Комиссии — тарифы на внесение средств, торговлю и вывод в гривне.

  • Функции для украинцев — локальные пары с UAH, поддержка карт, украинская служба поддержки, бонусы для новичков.

Именно по этим критериям мы отобрали 7 лучших бирж для трейдинга в Украине, которые предлагают быстрый и удобный вывод в гривне. Далее — описание каждой платформы.

Bybit — вывод на карту, пары с гривной, верификация и бонусы

Bybit в 2025 году активно конкурирует на украинском рынке и делает это агрессивно: бонусы, локализация, украинские пары. Для многих новичков эта биржа — первая точка входа в мир цифровых активов.

  • Внесение средств: Bybit предоставляет UAH-торги через P2P и внутренние конвертеры; купить USDT/USDC за национальную валюту можно через P2P-ордера.

  • Вывод гривны: через P2P-партнёров или каналы, позволяющие получить средства на карту; обычно средства поступают мгновенно после завершения P2P-транзакции.

  • KYC: базовая проверка требуется для активации многих бонусов и повышения лимитов; промо-кампании привязаны к верифицированному аккаунту.

  • Биржа входит в список платформ, которые выплачивают пользователям кешбэки и промо.

  • Интерфейс локализован на украинский, поддержка работает круглосуточно.

Bybit выделяется простотой входа: даже новичок может пополнить счёт в гривне и купить криптовалюту без лишних барьеров. Для быстрого входа используйте P2P-фильтры по рейтингу контрагентов и проверяйте время подтверждения оплаты.

Binance — пары UAH, вывод на карту и KYC

Binance — крупнейшая площадка по объёмам торгов в мире и в Украине. Платформа интегрировала гривневые сервисы, поэтому пользователи могут быстро вносить и выводить на карту локальный фиат без лишних сложностей.

Для украинцев в 2025 году биржа предлагает:

  • пары с гривной (BTC/UAH, ETH/UAH, USDT/UAH);

  • интеграцию с картами Visa и Mastercard для пополнения и вывода;

  • украинский интерфейс и мобильное приложение.

Пополнение: поддержка гривневых депозитов через банковские карты Visa/MasterCard и локальные каналы; инструкции по внесению UAH доступны на сайте.

Снятие UAH на Visa/MasterCard: через Peer-to-Peer или банковские шлюзы; Binance документирует процедуру вывода на карту.

Верификация: обязательна при значительных объёмах; проверка включает подтверждение документов и селфи; для части каналов нужна подтверждённая карта и верифицированный аккаунт.

Гривневые каналы работают стабильно — деньги поступают на карту в течение часа. Лимиты гибкие: подходят и для мелких трейдеров, и для крупных объёмов.

Для тех, кто ищет стабильность и максимальную глубину рынка, Binance остаётся безальтернативным вариантом.

BingX — социальный трейдинг для украинцев#

BingX в 2025 году ориентирована на социальный трейдинг и копитрейдинг. Для украинской аудитории платформа предлагает внесение и вывод в гривне.

Пополнение: карты + P2P; поддержка гривневых депозитов без сложных процедур. Платформа делает акцент на удобстве интерфейса и соц-трейдинге.

Вывод на карту: опция работает через внутренние инструкции платформы.

KYC: для крупных сумм требуется верификация.

BingX популярна среди пользователей, которые интересуются копитрейдингом; у платформы есть сообщество локальное сообщество трейдеров.

Платформа входит в топ бирж криптовалют без верификации.

BingX подходит тем, кто хочет одновременно учиться и зарабатывать, используя опыт других трейдеров.

OKX — пары UAH и безопасность

OKX в 2025 году позиционирует себя как биржу с акцентом на технологии и безопасность, при этом удобную для украинских пользователей. Платформа предлагает разные способы работы с гривной и ориентирована на быстрые и безопасные транзакции.

Пополнение аккаунта: OKX предлагает P2P-обмены и инструменты для конвертации UAH в стейблкоины с минимальными комиссиями; интеграция с локальными платёжными инструментами Visa/MasterCard доступна через встроенные сервисы.

Вывод гривны возможен через локальные каналы; время зачисления зависит от выбранного пути (карта/P2P).

Верификация: платформа предлагает гибкую политику KYC для разных регионов.

OKX позиционирует себя как топовый сервис с хорошим сочетанием защитных продуктов и быстрых каналов вывода.

Площадка активно обновляет протоколы безопасности и применяет многоуровневую защиту аккаунтов.

Bitget — ориентация на трейдинг и бонусы

Bitget в 2025 году выделяется удобными инструментами для трейдинга и бонусными программами.

Перевод на биржу: карты Visa/MasterCard и партнёрские сервисы; возможность использовать P2P для экономии на комиссиях; конвертация в стейблкоины.

Снятие: прямые гривневые каналы, гибкие опции вывода крипто; фиатные выплаты зависят от региональных партнёров.

KYC: рекомендуется; для полного функционала нужно подтверждение личности.

Платформа часто фигурирует в списках криптобирж без обязательной верификации.

Bitget предлагает регулярные бонусы и акции для новых пользователей из Украины.

Криптоброкер активно развивает инструменты для маржинальной и спотовой торговли и поддерживает локальные пары с UAH.

Bitget относится к украинским топ-площадкам для трейдинга, где можно быстро пополнить счёт, торговать и вывести фиат без лишних сложностей.

MEXC — площадка с минимальной верификацией и выводом в гривне

MEXC в 2025 году позиционируется как лучшая биржа криптовалют без верификации, где можно быстро начать торговлю. Удобна для тех, кто ценит простоту и эффективность.

Пополнение: карты и P2P-платежи с украинскими банками, что позволяет экономить на комиссиях; простые инструкции для депозита.

Снятие: для незарегистрированных базовых аккаунтов действуют ограничения, но часто вывести средства можно без тяжёлой процедуры KYC.

KYC: Primary/Advanced даёт более высокие лимиты; базовые функции доступны без полной проверки личности. Мекс популярна среди украинцев за простоту использования и быстрый вывод. Часто входит в списки бирж для украинцев с выводом в гривне.

MEXC подходит тем, кто хочет быстро купить или продать криптовалюту с минимальной бюрократией.

WhiteBIT — поддержка гривны, локальная биржа

WhiteBIT — официально зарегистрированная и легальная в Украине локальная криптобиржа. Платформа предлагает быстрый вывод национальной валюты при базовой верификации и нативный локальный интерфейс.

Пополнение: гривневые депозиты через Card Transfer и P2P-партнёров; инструкции доступны на сайте WhiteBIT.

Вывод: один из самых быстрых в сегменте; Card Transfer позволяет снимать гривну на банковские карты; процесс быстрый и документируется уникальным идентификатором.

KYC: быстрая базовая проверка для граждан Украины; платформа позиционирует себя как зарегистрированная и ориентированная на локальный рынок.

WhiteBIT — одна из крупнейших украинских бирж по объёмам торгов с нативной поддержкой гривны и прямыми банковскими каналами.

Легальная регистрация повышает доверие пользователей. Криптоплощадка активно развивает локальные сервисы, включая бонусы и промо для украинских трейдеров.

WhiteBIT сочетает надёжность и локальные возможности, что делает её одним из топ-выборов среди криптобирж в Украине с выводом в гривне.

Сравнительная таблица 7 лучших криптобирж для Украины

Биржа

Пополнение в гривнах

Вывод в гривнах

Верификация

Интересные факты

Bybit

Карты, партнёрские сервисы

Экспресс — переводы на Visa/MasterCard

Базовая KYC, криптовалюта за регистрацию

Криптобиржа раздаёт украинцам бесплатную криптовалюту за регистрацию

Binance

Карты Visa/MasterCard, P2P

Гривневые каналы, стабильно

Обязательна для больших сумм

Лидер по ликвидности, поддерживает локальные карты

OKX

P2P, банковские карты

Мгновенное зачисление в гривне

Частично гибкая

Лучший вывод в гривне, криптовалюта за регистрацию, технологическая безопасность

BingX

Карты, P2P

Прямые гривневые каналы

Не всегда требуется

Социальный трейдинг, интеграция копитрейдинга

Bitget

Партнёры, гривневые депозиты

Прямые гривневые каналы

Опциональна

Часто в топе бирж без обязательной верификации, бесплатная криптовалюта за регистрацию

MEXC

Карты, P2P

Простой вывод на украинские карты

Необязательна для небольших сумм

Гибкие условия торговли, бонусы при регистрации, промо-коды

WhiteBIT

Прямой депозит через банки

Один из самых быстрых в сегменте

Базовая, быстрая для украинцев

Крупнейшая украинская биржа, официально зарегистрирована

Как выбрать криптобиржу для Украины в 2025 году

Критерии и чек-лист:

  • Безопасность и репутация: проверяйте Proof-of-Reserves, результаты аудитов, историю инцидентов.

  • Локальные каналы: есть ли Card Transfer или проверенный P2P для UAH.

  • Ликвидность локальных пар: для крупных ордеров нужна глубина книги.

  • Комиссии: сравнивайте fee за внесение средств в гривне и за снятие на карту.

  • Политика KYC: если вы торгуете активно — выбирайте криптоброкера с прозрачными лимитами после верификации.

  • UX и поддержка: локализованный саппорт и украинский интерфейс — плюс.

  • Привилегии для новых пользователей и промо: могут снизить стартовый порог, но читайте условия.

Практический порядок действий:

  1. Оцените сумму входа: до $1−2k подойдут MEXC, BingX; больше — Binance/Bybit/WhiteBIT.

  2. Проверьте методы внесения и снятия: карта или P2P.

  3. Пройдите KYC — это сэкономит время при выводе.

  4. Сделайте тестовый депозит и тест-вывод на минимальную сумму.

  5. Установите стоп-лосс, не держите крупные средства на спотовом кошельке без резервов.

Выбор платформы влияет на скорость торговли, безопасность средств и удобство пользователя. Для украинцев в 2025 году критерии остаются стабильными, с учётом локальных возможностей.

Риски и что учитывать

  • Регуляция: закон о виртуальных активах и налоговые правила меняются — ведите учёт операций.

  • Комиссии и курсовые потери: P2P-каналы иногда дают большую маржу.

  • Кибербезопасность: включайте двухфакторную аутентификацию (2FA), храните крупные суммы в холодных кошельках.

  • Памп/дамп и манипуляции в низколиквидных парах — используйте стоп-лоссы.

Используя эти критерии, можно составить собственный рейтинг, ориентируясь на площадки для трейдинга, которые отвечают потребностям пользователя.

Выводы

В 2025 году рынок криптовалют в Украине значительно вырос и стал доступнее для пользователей. Легальные сервисы, локализованные интерфейсы и поддержка гривневых пар делают торговлю удобнее и быстрее.

Ключевые моменты:

  • Криптобиржи с гривной позволяют мгновенно вносить средства и выводить на украинские карты.

  • Топовые криптобиржи в Украине — Bybit, Binance, OKX, BingX, Bitget, MEXC и WhiteBIT предлагают разные уровни KYC, бонусы и поддержку локальных платежей.

  • Выбор биржи криптовалют с выводом на карту в Украине зависит от приоритетов: скорость вывода, бонусы, социальный трейдинг или максимальная ликвидность.

Сравнительная таблица и критерии выбора помогают принимать обоснованное решение. Топовые криптобиржи в Украине с выводом на карту в 2025 году — способ интегрироваться в глобальный рынок с доступом к прямому выводу в гривне.

