Правила важнее шума. Интервью с Кириллом Хомяковым (Binance) о том, как взрослеет крипторынок

После 2025 года криптоиндустрия всё реже звучит как «рынок для трейдинга» и всё чаще как финансовая инфраструктура: с требованиями к контролю рисков, комплаенсу и защите клиента. Для Украины эта тема особенно практична: пока регуляторная рамка не заработала, это сдерживает интеграции с традиционными бизнесами, покупку криптовалюты через банковские счета, интеграции с платежными система и возможность легально использовать доходы от криптовалюты.

О том, что поменяло правила игры в 2025 году и что будет определять 2026‑й для финсектора, мы поговорили с Кириллом Хомяковым, региональным главой Binance в Центрально‑Восточной Европе, Центральной Азии и Африке.

Что в 2025 году сильнее всего изменило «правила игры» для крипторынка — регулирование, институциональные игроки или эволюция продуктов?

На мой взгляд, в 2025‑м эти три вещи не шли по отдельности, они потянули рынок в одну сторону. Регулирование стало не «темой для дискуссий» и стало языком, на котором всё чаще разговаривают с индустрией: ответственность, процедуры, требования к контролю рисков. Институциональные игроки добавили к этому давление практики: они не приходят «попробовать», они приходят с процессами и ожиданиями уровня традиционных финансов. А продуктовая эволюция подтянулась вслед: аудитория хочет не ограничения ради инноваций, а привычных сервисов, но в предсказуемом и регулируемом формате.

Если говорить проще, то главная перемена в том, что рынок начал ценить не «громкость роста», а устойчивость системы.



Это видно по тому, какие «планки» рынок сегодня ставит крупнейшим площадкам. В конце 2025 года глобаальная платформа Binance первой в мире получила полную авторизацию в рамках регуляторного режима ADGM и одновременно превысила 300 млн зарегистрированных пользователей. На этом фоне ликвидность остаётся базой: в 2025 спотовый объём торгов превысил $7,1 трлн, а среднедневной объём по всем продуктам вырос на 18%. Это про новую норму: масштаб и требования к контролю теперь развиваются одновременно, иначе доверие не держится.

И ещё один сдвиг 2025 года — пользователи всё чаще приходят в крипто не только ради торговли, но и ради прикладных сценариев, таких как внутренние и трансграничные переводы.

Институциональный спрос вырос. Как вы удерживаете баланс между потребностями крупных игроков и тем, чтобы розничный пользователь не чувствовал себя «вторым номером»?

Баланс здесь держится не словами, а тем, как построены процессы и продукт. Институциональным клиентам нужны понятные процедуры, прямые банковские каналы, быстрый доступ к ликвидности и прозрачность операций. Когда эти элементы выстроены, розничный пользователь выигрывает тоже — растёт устойчивость системы, скорость реакции и общий уровень защищённости.

В 2025 году стало заметно, что институциональный интерес смещается от «попробовать» к «интегрировать в рабочий контур». Это видно и по динамике: институциональные объёмы на Binance выросли на 21% год к году, а внебиржевые операции с фиатом — на 210%.

Это хорошо описывает общий сдвиг роли крупных платформ: от биржи к инфраструктурному партнёру. В отчёте отдельно отмечается и модульный подход — «крипто как услуга» (Crypto‑as‑a‑Service), когда лицензированные банки, брокеры и площадки могут запускать предложение цифровых активов под своим брендом на готовой инфраструктуре, без необходимости строить всё с нуля. Параллельно развиваются форматы счетов и сервисов, которые ближе к логике традиционных финансов и поддерживают работу с разными типами клиентов и структур капитала.

При этом у розницы другой приоритет: чтобы базовый путь оставался простым и предсказуемым — пополнить счёт, совершить операцию, вывести средства и получить поддержку. Задача платформы — встроить институциональные требования так, чтобы они поднимали планку качества для всех, но не усложняли опыт большинства.

Когда вы говорите, что «крипто становится инфраструктурой», какие критерии «инфраструктурности» вы считаете ключевыми для регулятора и финансового сектора?

Я смотрю на «инфраструктурность» через очень конкретные вопросы так же, как смотрю на любой финансовый сервис.

Кто несёт ответственность и как устроено управление: роли, процессы, контроль.

Как устроена система управления рисками: что считается риском, как его измеряют и как на него реагируют.

Как защищают клиента — не на уровне обещаний, а на уровне работающих механизмов: антифрод, реагирование на инциденты, простой и эффективный способ коммуникации.

Насколько система проверяема: прозрачность, возможность аудита, воспроизводимые процедуры.

Когда эти элементы есть, регулятору проще разговаривать с индустрией предметно, а финсектор понимает, где возможны интеграции и где рынок ещё «не дотягивает» до стандартов.

Безопасность и комплаенс: какие управленческие решения позволяют усиливать контроль и снижать риски, не перегружая клиента и операции?

Ошибка в том, что безопасность часто пытаются «добавить сверху» в виде новых шагов. Рабочая модель другая: безопасность должна быть встроена в продукт так, чтобы добросовестному пользователю было проще, а злоумышленнику заметно сложнее.

Управленчески это решается подходом «по уровню риска»: больше контроля там, где риск действительно выше, и минимум лишних шагов там, где пользователь действует предсказуемо. Плюс дисциплина в том, как принимаются решения: типовые сценарии закрываются автоматически, а сложные и спорные случаи остаются людям или AI, чтобы сервис не превращался в бюрократию.

Важно, что безопасность измеряется не заявлениями, а результатом. В годовом обзоре Binance за 2025 год отмечается: меры контроля помогли предотвратить $6,69 млрд потенциальных потерь для 5,4 млн пользователей, а команды поддержки и расследований помогли более чем 50 000 пострадавших вернуть $11,7 млн утраченных средств. Это показывает практический подход: снижать риск в момент, когда пользователь совершает действие, и помогать, если человек уже стал жертвой мошенников.

И второй слой — это поддержка и «страховка» на случай, если человек всё же оказался под давлением мошенников. В отдельных случаях мы можем оперативно ограничивать вывод средств по отмеченным как риск аккаунтам, чтобы дать время на проверку и возможное восстановление. Мы постоянно напоминаем пользователям: если система показывает предупреждение, лучше остановиться и перепроверить детали. Это часто решает исход.



И еще один момент: обучение. Очень часто деньги теряют не из‑за взлома, а потому что пользователя ввели в заблуждение эмоцией и срочностью.

В 2025 году мы усилили нашу поддержку персонала, оказывающего помощь в случаях высокого риска.

Web3‑дискавери и механики участия: как вы масштабируете доступ к новым проектам, не масштабируя манипуляции, и что здесь принципиально важно с точки зрения доверия?

Масштабировать доступ к новым проектам «на миллионы» можно только вместе с правилами, которые защищают честное участие. Как только участие становится массовым, массовыми становятся и попытки обойти правила: боты, накрутки, подмена условий. Поэтому рост такого формата всегда должен идти параллельно с контролем и понятной коммуникацией о рисках.

Хороший практический пример мы приводим в годовом отчете за 2025 год — Binance Alpha 2.0, слой Web3‑дискавери, встроенный прямо в приложение. Пользователь может изучать новые запуски токенов, участвовать в программах начисления баллов и получать эйрдропы (раздачи токенов), не уходя во внешние сервисы. За 2025 год Alpha 2.0 обработала более $1 трлн объёма, привлекла более 17 млн пользователей и распределила $782 млн вознаграждений в рамках 254 эйрдропов.

Чем больше масштаб, тем выше требования к «целостности» правил. В отчёте отдельно отмечено, что инструменты контроля помогли заблокировать 270 000 попыток нечестного участия, чтобы вознаграждения и кампании доходили до реальных пользователей. Для доверия это и есть ключ: не обещания, а правила, которые встроены в механику и реально соблюдаются.

Регулирование в Украине: какие три решения критически важны, чтобы запустить прозрачный и конкурентоспособный рынок цифровых активов, не затормозив инновации?

Если говорить о шагах, которые переводят рынок в устойчивую, рабочую модель и одновременно сохраняют пространство для инноваций, я бы выделил три приоритета.

Первый приоритет — практическая регуляторная рамка: регулятор, правила, процедуры, лицензирование. Ключевой момент — не только принять закон, а довести его до исполнимых процедур: подзаконных актов, понятной модели лицензирования и наглядного надзора. Для Украины логично ориентироваться на MiCA или ADGM, адаптируя лучшие практики, которые уже показали свою эффективность… Но избегать избыточной сложности, чтобы требования были реалистичны по срокам, стоимости и операционной нагрузке, а локальные проекты сохраняли конкурентоспособность.

Следующий момент — низкий уровень налога и понятная налоговая механика, которая работает в повседневности, а не «на бумаге». Рынок становится предсказуемым, когда ясно, как именно считается налоговая база, что считается прибылью, как фиксируются операции, как выглядит учёт и декларирование. Важно, чтобы правила были прозрачны для пользователя и бизнеса — тогда появляется естественная мотивация действовать в легальном поле, а криптодоходы и криптосбережения могут стать приемлемым подтверждением при корректно прописанной налоговой механике и практиках комплаенса.

И третье — интеграция с финансовой системой: прозрачные фиатные каналы и единая практическая логика комплаенса. На практике «включение» рынка происходит тогда, когда появляются устойчивые каналы ввода/вывода гривны, в том числе с участием банков, и понятные правила взаимодействия участников рынка с финансовой системой. Это включает единый подход к AML-процедурам и операционным стандартам так, чтобы пользователи получали качественные продукты, банки понятные правила работы, а рынок снижение операционных рисков.

Чтобы правовая рамка стала рабочей, важна последовательность: закон → назначение/наделение полномочиями регулятора → пакет подзаконных актов и процедур → запуск лицензирования → стабильная правоприменительная практика. А также единый подоход и согласованность всех регуляторов в процессе. Именно эта практика применения делает регулирование прикладным, когда правила начинают работать в ежедневных процессах у бизнеса, банков, пользователей и государства.

Какие тренды 2025 года станут системными в 2026‑м, и что это меняет для украинского финтеха и бизнеса?

В 2026‑м усилится то, что в 2025‑м стало нормой, а не экспериментом.

Один из ключевых трендов — это стандартизация. Сервисы будут оценивать по управлению рисками и способности работать в рамках требований. Это уже влияет на продукт, на юридическую структуру, на партнёрства.

Дальше — институциональная инфраструктура: больше интеграций, больше «процессной» крипто, меньше хаотичных историй. И, конечно, платежные сценарии и стейблкоины как утилитарный слой — там, где ценится скорость и предсказуемость.

Для украинского финтеха вывод прагматичный: начинать нужно не с витрины, а с фундамента — комплаенс, безопасность, партнёрские рельсы, поддержка. Рынок будет вознаграждать тех, кто строит систему, а не разовую активность.

О Binance

Binance — ведущая глобальная блокчейн-экосистема, стоящая за крупнейшей в мире криптовалютной биржей по объему торгов и количеству зарегистрированных пользователей. Экосистема Binance включает широкий набор продуктов и сервисов в сфере цифровых активов — от торговли и финансовых решений до образования, исследований, социальных инициатив, платежей, институциональных сервисов и Web3-инструментов