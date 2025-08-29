Как защитить права заемщиков микрокредитов

Защита прав заемщиков микрокредитов — вопрос, который становится все острее на фоне полномасштабной войны и экономической нестабильности. Какие эффективные методы для этого работают за границей и можно ли их ввести в Украине, в колонке для the page рассказал владелец небанковской финансовой группы «ВСК Груп» Сергей Великданов. «Минфин» выбрал главное.

Почему рынок микрокредитов требует изменений

Закредитованность украинцев существенно выросла за последние пять лет. Более 40% должников имеют несколько активных ссуд, что часто ведет к долговой ловушке. Как показывает практика, большинство из них без официального трудоустройства или постоянного источника дохода, поэтому обычно из таких ситуаций люди не могут выбраться самостоятельно и вынуждены брать новый микрокредит, чтобы погасить проценты за предыдущий.

Чтобы улучшить ситуацию на рынке микрозаймов, в прошлом году в Украине вступил в силу закон № 3498, установивший максимальную процентную ставку по микрокредитам. Согласно документу, ее показатель не может превышать 1% в день (или 365% годовых). Для сравнения, ранее ставка в микрокредитных организациях могла достигать 1500−1800% годовых.

Однако тенденция роста общей задолженности продолжилась. По информации компании «Опендатабот», на январь 2024 года долг украинцев был на уровне 12 млрд грн. А по последним подсчетам, к концу первого квартала 2025-го — достиг около 24 млрд грн.

Такая ситуация объясняется тем, что указанное ограничение процентной ставки до 1% в день можно обойти, поскольку нормами закона не ограничена общая стоимость кредита. Это позволяет финансовым учреждениям начислять дополнительные комиссии (например, обслуживание кредита, страхование, пролонгацию и т. п. ), пеню и штрафы за несвоевременное погашение долга. В итоге это существенно увеличивает сумму, которую должен уплатить заемщик.

По подсчетам компании «Опендатабот», в этом году фиксируется уменьшение средней суммы кредита — до 5800 грн. В свою очередь, в 2024-м средний микрозаем был на уровне 6200 грн. Из-за начисления штрафов и пени обязательства в редких случаях могли превышать 30 тыс. грн.

В 2025 году миллионы граждан продолжают пользоваться услугами микрофинансовых организаций (МФО). Как сообщается, за первый квартал 2025-го украинцы заключили более 2,17 млн. договоров с целью получения микрозайма, общая сумма которых достигает почти 13 млрд грн. Этот показатель стал на 8% больше, если сравнивать данные с аналогичным периодом в прошлом году.

Поэтому если не внедрить эффективный способ, который поможет малоимущим и финансово уязвимым людям избегать кредитной зависимости, есть все предпосылки для продолжения роста закредитованности.

Защита заемщиков в Великобритании

Отдельные страны уже решили проблему долговых ловушек, взяв под пристальное наблюдение рынок микрокредитования. Так, особого внимания заслуживает пример Великой Британии, где в 2009 году была внедрена единственная в своем роде социальная программа Debt Relief Order (DRO, с англ. — Распоряжение о списании долгов). Она стала альтернативой дорогостоящей процедуре банкротства. Одним из стимулов для реализации DRO оказался мировой финансовый кризис, в результате которого доля населения, имевшая незначительную задолженность и относительно небольшое количество активов, потеряла источники дохода.

Для того чтобы принять участие в программе DRO, физлица подают соответствующую заявку на участие. При этом финансовый статус человека должен подпадать под установленные государством критерии, согласно которым участника оценивает специальный консультант. В частности, сумма его долга не может превышать 50 тыс. фунтов стерлингов (2,8 млн. грн.), стоимость активов потенциального участника должна быть до 2 тыс. фунтов стерлингов (около 100 тыс. грн.). Также принимают во внимание сумму свободного ежемесячного дохода после уплаты бытовых расходов (речь идет об оплате коммунальных услуг, аренде и т. п. ) — у человека должно оставаться не более 75 фунтов (или 4 тыс. грн), иначе получить DRO он не сможет.

Одним из ключевых моментов политики регулирования финансового сектора стало установление лимита на общую переплату по кредиту, ограничение дневной процентной ставки и размер штрафов за просрочку платежей. То есть общая сумма переплаты по кредиту не может превышать 100% от основной суммы долга, процентная ставка установлена на уровне 0,8% в день, а штрафы за несвоевременные внесения оплаты ограничены до 15 фунтов стерлингов (около 840 грн).

Другая важная особенность — участники программы DRO могут получить своеобразный мораторий на взыскание задолженности. Обычно период действия программы длится до 12 месяцев. За это время кредиторам запрещается требовать выплаты по микрозаймам, начислять проценты и штрафы. Также запрещено подавать иски о взыскании долга в судебном порядке. Если за оговоренный период финансовая ситуация у человека не меняется, долги, включенные в DRO, будут аннулированы.

По подсчетам портала Statista, в 2023 году в программе DRO приняло участие около 30 тыс. человек, в 2024-м — более 40 тыс. человек.

Также стоит отметить наличие службы финансового омбудсмена, которая играет важную роль в защите прав потребителей Великой Битании. Это бесплатный сервис, предназначенный для беспристрастного решения жалоб между потребителями микрозаймов и компаниями, предоставляющими финансовые услуги. В его компетенциях устанавливать компенсации, удалять негативную информацию по кредитной истории физлиц, возместить причиненный моральный ущерб заемщику, если окажется, что финансовая компания допустила ошибку или нарушила правила.

Что сделать в Украине

Учитывая, что миллионы граждан продолжают пользоваться услугами МФО, важно реализовать механизмы, защищающие права потребителей микрозаймов, в том числе и от финансовых ловушек.

Чтобы минимизировать ситуации кредитной зависимости, перед выдачей микрокредита нужно оценивать способность человека выполнять те финансовые обязательства, которые он хочет на себя взять. В частности, на законодательном уровне ввести обязательную проверку кредитных историй. К примеру, если у заемщика есть просрочка по выплатам более 30 дней и на обслуживании у него уже несколько кредитов — ограничить выдачу новых.

В то же время, нужно обязать банки, МФО, ломбарды и кредитные союзы передавать данные в бюро кредитных историй.

В Украине информация в бюро кредитных историй передается добровольно согласно Закону Украины «Об организации формирования и обращения кредитных историй» (с 2005 года). Как результат, такая модель не обеспечивает полноту базы данных и позволяет заемщикам скрывать часть своей кредитной истории. Также это создает условия, при которых десятки кредитов, выданных одному лицу, могут не пересекаться в учете разных кредиторов.

Кроме того, важно на законодательном уровне установить ограничения на дополнительные начисления по кредиту. Зарубежный опыт, особенно пример Великобритании показывает, что эффективно регулировать микрокредитование можно через ограничение всей суммы переплаты, включающей не только процентную ставку, но и комиссию и штрафы.

Другим важным шагом для изменения ситуации является внедрение инструментов для досудебной защиты. В частности, речь идет о разработке и внедрении на законодательном уровне механизма «финансовой передышки», который по аналогии с британским DRO обеспечит временную защиту заемщика от кредиторов с возможностью списания или реструктуризации его долга.

Ключевая особенность механизма, способствующего улучшению ситуации с закредитованностью — реализация временного моратория на выплаты по долгу физическим лицам с низким доходом, отсутствием ценных активов и совокупный долг которых не превышает определенный предел (например, 100 тыс. грн).

Прежде нужны изменения на законодательном уровне, разработка критериев для принятия потенциальных участников в программу, организация механизма подачи заявок, их верификации и принятия решений.