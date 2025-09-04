Смогут ли банки и дальше получать рекордные доходы

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 сентября 2025, 18:10 Читати українською

Смогут ли банки и дальше получать рекордные доходы

2023−2024 годы стали для украинских банков своеобразным «пиком формы» — рекордные прибыли, рост кредитования, стабильность сервисов даже в самые тяжелые периоды войны. Но 2025-й внес коррективы. Как сейчас изменяются условия деятельности банков в колонке для ЭП, рассказала заместитель председателя правления Приватбанка по вопросам финансов Лариса Чернышева.

2023−2024 годы стали для украинских банков своеобразным «пиком формы» — рекордные прибыли, рост кредитования, стабильность сервисов даже в самые тяжелые периоды войны.

Изменение экономической ситуации

В этом году операционная среда для банков стала существенно сложнее. Во-первых, продолжение войны и усиление российских атак — это не только риски для производственных мощностей, инфраструктуры и логистики. Это также влияние на психологическое состояние людей, их способность работать, инвестировать, потреблять.

Война обусловливает высокие оценки рисков для экономики Украины и банковской системы в частности. А высокие риски означают большие резервы, большие операционные расходы и, соответственно, меньшие прибыли.
Даже без войны геополитика способна влиять на финансовую стабильность — через давление на валютный рынок, нарушение торговых цепочек, ухудшение ожиданий. В военных реалиях эти эффекты усиливаются зависимостью от международной поддержки, которая в условиях глобальной турбулентности может распределяться между большим количеством стран.

Второй ключевой вызов — замедление экономики. Национальный банк (НБУ) в июле снизил прогноз роста реального ВВП на 2025 год до 2,1% (с предыдущих 3,1%). В значительной степени это отражает худшие, чем ожидалось, урожаи из-за неблагоприятных погодных условий весной и других природных факторов.

В то же время НБУ ухудшил прогноз роста экономики и на последующие годы. Это свидетельствует о завершении периода так называемого восстановительного роста, когда экономика быстро восстанавливалась после шока полномасштабного вторжения благодаря адаптации бизнеса и населения к новым реалиям военного времени. Украина вошла в фазу медленного роста, который сдерживают как прямые последствия войны, так и структурные дисбалансы.

К структурным дисбалансам относятся острый дефицит персонала (из-за мобилизации и вынужденной миграции) и увеличение торгового дефицита, в частности из-за высоких потребностей в импорте товаров для поддержания обороноспособности. Неудивительно, что НБУ постоянно подчеркивает значительный структурный дефицит на валютном рынке: объемы его интервенций в первом полугодии составили 17,5 млрд долл., что почти на 24% или 3,3 млрд долл. больше, чем в соответствующем периоде 2024 года.

Инфляция на конец года ожидается около 9,7%, а возврат к целевым 5% прогнозируется не ранее 2027-го. НБУ проводит жесткую монетарную политику, удерживая учетную ставку на высоком уровне дольше, чем ожидалось. Это поддерживает доходность банков через инвестиции в депозитные сертификаты НБУ и ОВГЗ, но в то же время ограничивает спрос на кредиты и повышает стоимость фондирования.

Сколько зарабатывают банки

Новая макроэкономическая реальность — медленный рост экономики, высокий уровень инфляции и осторожная политика НБУ — создает для банков ряд вызовов, заставляя адаптировать стратегии к менее благоприятным условиям. Экономическое замедление повышает кредитные риски, уменьшает количество надежных заемщиков. Высокая инфляция требует удержания кредитных и депозитных ставок на более высоких уровнях. Это, с одной стороны, сдерживает спрос на кредиты, а с другой — увеличивает стоимость фондирования банков.

В то же время такая политика НБУ позволяет инвестировать в высокодоходные безрисковые активы, что и обеспечивало высокие прибыли в предыдущие годы. В 2025-м удержание высокой учетной ставки и в дальнейшем будет поддерживать доходность банковской системы, но в дальнейшем нормализация монетарной политики приведет к снижению доходности. Ожидается сокращение процентной маржи и рост операционных расходов — тенденция, которая уже прослеживается в данных за первое полугодие.

За январь-май 2025 года чистая прибыль банковского сектора составила 65,5 млрд грн, что немного меньше, чем за тот же период 2024-го (почти 68 млрд грн). Чистый процентный доход остается основой заработков, но прибыли сжимаются с двух сторон: доходность активов перестает расти, а операционные расходы увеличиваются.

Важным источником прибыли, независимым от процентных ставок, является чистый комиссионный доход — благодаря росту объемов платежей и транзакционных услуг. Однако его потенциал ограничивают теневая экономика и конкуренция с небанковскими технологическими сервисами.

Дополнительным вызовом является стремительный рост операционных расходов — из-за инфляции, инвестиций в безопасность и ИТ, а также повышение зарплат по дефицитным специальностям. По данным Госстата, средняя зарплата в экономике в первом квартале 2025 года выросла на 24,1% (год к году). Банки активнее развивают транзакционные услуги, кредитование, инвестируют в технологии и сервис. Это требует ресурсов и постепенно снижает доходность.

Украинские банки не являются исключением из глобальных тенденций. В ЕС доходность также снижается из-за падения маржи на фоне снижения ставок и роста расходов, в частности на персонал и кибербезопасность. Европейский опыт подтверждает: при переходе от высоких ставок к более низким, прибыли банков неизбежно сокращаются.

В Украине высокая доходность 2023−2024 годов вызвала общественную полемику. Критики упрекали банки в заработке на высоких ставках, но игнорировали, что ставка была инструментом стабилизации экономики, а вложения в ОВГЗ — способом сохранить ликвидность и финансировать оборону.

Государственные банки выполнили роль «тихой гавани» для вкладчиков, предотвратили панику, сохранили платежную инфраструктуру даже во время блэкаутов и обеспечили кредитование бизнеса. Эта роль не исчезнет даже в период снижения доходности: банки и в дальнейшем будут оставаться системными игроками, поддерживающими непрерывность экономических процессов и стабильность финансовой системы в условиях войны.

Читайте также: Как отличается внедрение ИИ в банках в Украине и мире

Банки будут продолжать быть значительными налогоплательщиками и источником внутреннего финансирования государства. Но чтобы сохранить эту роль в ближайшие годы, им придется повышать эффективность, работая в более сложной операционной среде, сокращать расходы, инвестировать в технологии и одновременно сохранять доверие клиентов.

Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами