Смогут ли банки и дальше получать рекордные доходы

2023−2024 годы стали для украинских банков своеобразным «пиком формы» — рекордные прибыли, рост кредитования, стабильность сервисов даже в самые тяжелые периоды войны. Но 2025-й внес коррективы. Как сейчас изменяются условия деятельности банков в колонке для ЭП, рассказала заместитель председателя правления Приватбанка по вопросам финансов Лариса Чернышева.

Изменение экономической ситуации

В этом году операционная среда для банков стала существенно сложнее. Во-первых, продолжение войны и усиление российских атак — это не только риски для производственных мощностей, инфраструктуры и логистики. Это также влияние на психологическое состояние людей, их способность работать, инвестировать, потреблять.

Война обусловливает высокие оценки рисков для экономики Украины и банковской системы в частности. А высокие риски означают большие резервы, большие операционные расходы и, соответственно, меньшие прибыли.

Даже без войны геополитика способна влиять на финансовую стабильность — через давление на валютный рынок, нарушение торговых цепочек, ухудшение ожиданий. В военных реалиях эти эффекты усиливаются зависимостью от международной поддержки, которая в условиях глобальной турбулентности может распределяться между большим количеством стран.

Второй ключевой вызов — замедление экономики. Национальный банк (НБУ) в июле снизил прогноз роста реального ВВП на 2025 год до 2,1% (с предыдущих 3,1%). В значительной степени это отражает худшие, чем ожидалось, урожаи из-за неблагоприятных погодных условий весной и других природных факторов.

В то же время НБУ ухудшил прогноз роста экономики и на последующие годы. Это свидетельствует о завершении периода так называемого восстановительного роста, когда экономика быстро восстанавливалась после шока полномасштабного вторжения благодаря адаптации бизнеса и населения к новым реалиям военного времени. Украина вошла в фазу медленного роста, который сдерживают как прямые последствия войны, так и структурные дисбалансы.

К структурным дисбалансам относятся острый дефицит персонала (из-за мобилизации и вынужденной миграции) и увеличение торгового дефицита, в частности из-за высоких потребностей в импорте товаров для поддержания обороноспособности. Неудивительно, что НБУ постоянно подчеркивает значительный структурный дефицит на валютном рынке: объемы его интервенций в первом полугодии составили 17,5 млрд долл., что почти на 24% или 3,3 млрд долл. больше, чем в соответствующем периоде 2024 года.

Инфляция на конец года ожидается около 9,7%, а возврат к целевым 5% прогнозируется не ранее 2027-го. НБУ проводит жесткую монетарную политику, удерживая учетную ставку на высоком уровне дольше, чем ожидалось. Это поддерживает доходность банков через инвестиции в депозитные сертификаты НБУ и ОВГЗ, но в то же время ограничивает спрос на кредиты и повышает стоимость фондирования.

Сколько зарабатывают банки

Новая макроэкономическая реальность — медленный рост экономики, высокий уровень инфляции и осторожная политика НБУ — создает для банков ряд вызовов, заставляя адаптировать стратегии к менее благоприятным условиям. Экономическое замедление повышает кредитные риски, уменьшает количество надежных заемщиков. Высокая инфляция требует удержания кредитных и депозитных ставок на более высоких уровнях. Это, с одной стороны, сдерживает спрос на кредиты, а с другой — увеличивает стоимость фондирования банков.

В то же время такая политика НБУ позволяет инвестировать в высокодоходные безрисковые активы, что и обеспечивало высокие прибыли в предыдущие годы. В 2025-м удержание высокой учетной ставки и в дальнейшем будет поддерживать доходность банковской системы, но в дальнейшем нормализация монетарной политики приведет к снижению доходности. Ожидается сокращение процентной маржи и рост операционных расходов — тенденция, которая уже прослеживается в данных за первое полугодие.

За январь-май 2025 года чистая прибыль банковского сектора составила 65,5 млрд грн, что немного меньше, чем за тот же период 2024-го (почти 68 млрд грн). Чистый процентный доход остается основой заработков, но прибыли сжимаются с двух сторон: доходность активов перестает расти, а операционные расходы увеличиваются.

Важным источником прибыли, независимым от процентных ставок, является чистый комиссионный доход — благодаря росту объемов платежей и транзакционных услуг. Однако его потенциал ограничивают теневая экономика и конкуренция с небанковскими технологическими сервисами.

Дополнительным вызовом является стремительный рост операционных расходов — из-за инфляции, инвестиций в безопасность и ИТ, а также повышение зарплат по дефицитным специальностям. По данным Госстата, средняя зарплата в экономике в первом квартале 2025 года выросла на 24,1% (год к году). Банки активнее развивают транзакционные услуги, кредитование, инвестируют в технологии и сервис. Это требует ресурсов и постепенно снижает доходность.

Украинские банки не являются исключением из глобальных тенденций. В ЕС доходность также снижается из-за падения маржи на фоне снижения ставок и роста расходов, в частности на персонал и кибербезопасность. Европейский опыт подтверждает: при переходе от высоких ставок к более низким, прибыли банков неизбежно сокращаются.

В Украине высокая доходность 2023−2024 годов вызвала общественную полемику. Критики упрекали банки в заработке на высоких ставках, но игнорировали, что ставка была инструментом стабилизации экономики, а вложения в ОВГЗ — способом сохранить ликвидность и финансировать оборону.

Государственные банки выполнили роль «тихой гавани» для вкладчиков, предотвратили панику, сохранили платежную инфраструктуру даже во время блэкаутов и обеспечили кредитование бизнеса. Эта роль не исчезнет даже в период снижения доходности: банки и в дальнейшем будут оставаться системными игроками, поддерживающими непрерывность экономических процессов и стабильность финансовой системы в условиях войны.

Банки будут продолжать быть значительными налогоплательщиками и источником внутреннего финансирования государства. Но чтобы сохранить эту роль в ближайшие годы, им придется повышать эффективность, работая в более сложной операционной среде, сокращать расходы, инвестировать в технологии и одновременно сохранять доверие клиентов.