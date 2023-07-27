Рейтинг МФО: как изменились условия выдачи кредитов со льготным периодом «под 0 процентов»

Власти готовятся ограничить заработки компаний, которые предлагают населению «деньги до зарплаты». В ответ финансисты обещают ужесточить требования к получателям займов. Как рынок готовится к работе по новым правилам и какие МФО предлагают займы по самым низким ставкам сегодня, — в новом обзоре «Минфина».

Как отбирали участников

Так называемые кредиты «под ноль процентов» — маркетинговый ход МФО, который позволяет расширять круг клиентов. Правда, количество компаний, готовых выдавать займы под 0,01% суточных новым клиентам, уменьшается.

«Есть тренд к уменьшению количества компаний, которые готовы выдавать первые кредиты под 0,01% без учета профиля клиента. И это нормально, такие кредиты убыточны для бизнеса, а горизонт ожидания будущих доходов значительно сузился», — говорит директор по маркетингу CreditKasa Виталий Соловьев.

«Минфин» исследовал, какие МФО делали такое предложение во втором квартале 2023 года, и составил их рейтинг.

Отбор участников рейтинга проводился следующим образом: в него автоматически попали компании — партнеры «Минфина» с предложением 0,01% суточных.

Дополнили рейтинг популярные МФО, чьи сайты разместились на первых 10 страницах поисковой системы Google по запросу «онлайн-кредит на карту». Из них сразу отсеяли «штрафников», которые в период сбора данных получили предупреждение или санкции от регулятора, или были лишены соответствующей лицензии.

Оценка проходила по 6 ключевым критериям: доступность и актуальность информации на сайте, наличие BankID, качество поддержки, количество каналов уплаты кредита. Но больше всего на итоговую оценку повлияли сумма и срок кредита, который компании готовы выдавать на льготных условиях.

Подробно ознакомиться с критериями отбора МФО можно в методике рейтинга.

Как изменился рейтинг

Во втором квартале 2023 года рейтинг МФО покинули сразу три участника. ZeCredit и BananaCredit выбыли из рейтинга в связи с аннулированием лицензий ФК «Инвеструм». Также пришлось убрать Швидко Гроши. НБУ оштрафовал компанию на 2,3 млн грн за нарушения, связанные с кредитованием и клиентским сервисом.

Таким образом, наш рейтинг «похудел» до 19 участников, что повлекло за собой большие перестановки.

Первых четырех позиций изменения не коснулись, они остались за CreditKasa, CreditPlus, Credit7 и SelfieCredit. Массовые рокировки произошли ниже:

МФО «Додам» сделала самый существенный рывок, преодолела сразу 6 позиций вверх и переместилась с 19-го на 13-е место;

на 4 позиции вверх перепрыгнули CreditBox и ClickCredit и заняли 11 и 18 места соответственно;

SlonCredit, Loany, Money4You, Finsfera, EasyCash добавили по две позиции. Теперь они на 5, 12, 15, 16 и 19 позиции соответственно;

один балл в актив позволил Miloan подняться на 7 место, а Tengo — закрепиться на 8-м.

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На каких условиях выдают дешевые кредиты

«Нулевые» займы компании по-прежнему выдают только новым клиентам и далеко не всем. Решения МФО принимают по каждой заявке индивидуально, в зависимости от результатов проверки информации о потенциальном заемщике и условий скоринговой модели.

0,01% — это суточная ставка, которая действует исключительно в течение льготного периода. Самый большой срок действия льготного периода составляет 30 дней. На столько готовы предоставить займ почти половина участников нашего рейтинга:

Еще две компании — moneyveo и CreditBox — занимают под 0,01% на 20 дней. Остальные ограничивают льготный период 15 днями, кроме Качай Гроши, у которой он заканчивается через 10 дней.

При сопоставлении текущего и предыдущего рейтингов оказалось, что некоторые компании пролонгировали льготный период. Так, CreditKasa накинула еще 12 дней, а CreditBox — 5 дней.

Об изменениях в льготном периоде сообщили также в MyCredit.

«Как и в прошлом году, кредит для новых клиентов выдается на срок до 15 дней по ставке 0,01% в день. А постоянные клиенты в этом году могут занять деньги на 30 дней (в прошлом году было 15, потом 20), а затем без доплат продлить срок действия договора на более длительный срок», — проинформировал СЕО компании Владислав Билан.

Возвращать средства после того, как закончился льготный период, не обязательно. Кредит можно пролонгировать, но ставки по нему уже будут выше. Например, в Credit7 на кредит до 30 дней устанавливается ставка 0,01% в день — это 0,3% в месяц. С 31 дня процент повышается уже до 2% в день, что в пересчете на месяц дает уже 60% или 730% годовых. То есть, если взять ссуду 1 тыс. грн на 360 дней, то придется уже возвращать 8,2 тыс. грн.

Конечные суммы могут быть и больше, если кредитор устанавливает комиссии и дополнительные платежи за обслуживание кредита. Поэтому на это тоже нужно обращать внимание.

Сумма займа, которую можно взять по условиям акций, колеблется в разных МФО от 1 тыс. до 20 тыс. грн. Самые большие суммы готовы занимать CreditKasa — 20 тыс. грн, и moneyveo — 17 тыс. грн.

Кстати, кредитный лимит moneyveo снизили, в прошлом рейтинге он составлял 22 тыс. грн. Таким же путем пошли и ряд других компаний. Так, EasyCash урезала максимальную сумму займа с 5 тыс. грн до 3 тыс. грн, ClickCredit — с 1 тыс. грн до 500 грн. Лишь один участник рейтинга — SelfieCredit — увеличил кредитный лимит (на 5 тыс. грн).

МФО, которые предлагают кредиты под 0,01% на период действия льготного периода

№ МФО Сумма при первом кредите, грн Срок кредитования при первом займе 1 CreditKasa до 20 000 до 30 дней 2 CreditPlus до 15 000 до 30 дней 3 Credit7 до 15 000 до 30 дней 4 SelfieCredit до 15 000 до 30 дней 5 SlonCredit ↑2 до 15 000 до 30 дней 6 moneyveo до 17 000 до 20 дней 7 Miloan ↑1 до 15 000 до 30 дней 8 Tengo ↑1 до 15 000 до 30 дней 9 SOS Credit ↑3 до 15 000 до 15 дней 10 MyCredit до 12 000 до 15 дней 11 CreditBox ↑4 до 10 000 до 20 дней 12 Loany ↑2 до 15 000 до 15 дней 13 Додам ↑6 до 15 000 до 15 дней 14 AlexCredit ↑3 до 6 000 до 30 дней 15 Money4You ↑2 до 15 000 до 15 дней 16 Finsfera ↑2 до 4 000 до 30 дней 17 Качай Гроши ↑3 до 5 000 до 10 дней 18 ClickCredit ↑4 до 500 до 15 дней 19 EasyCash ↑2 до 3 000 до 15 дней

Рейтинг самых дешевых кредитов от МФО

Почему растет просроченная задолженность

В довоенном 2021 году МФО выдавали в среднем по 3,5 млн займов каждый квартал, сейчас — почти в два раза меньше. По данным Всеукраинской ассоциации финансовых компаний, по итогам 1 квартала 2023 года заключено почти 1,9 млн кредитных договоров. Впрочем, постепенно объемы микрокредитования растут.

«Количество новых клиентов за полугодие увеличилось на 10%, но количество повторных клиентов почти не изменилось», — говорит СЕО MyCredit Владислав Билан.

По его словам, заемщики не проявляют особой активности по получению кредитов по стандартной процентной ставке. Причины ясны — базовые ставки у компаний высокие. Средняя рыночная ставка оценивается в 2,5% в день, то есть у кого-то она не превышает 1%, а у кого-то доходит до 5%.

«Диапазон ставок в нашей компании очень широкий — от реальной ставки 0,01% в день до 2,5% в день. Ставка может быть рассчитана системой для клиента, а может быть предложена заведомо компанией клиентам, у которых идеальная кредитная история», — объясняет Виталий Соловьев.

В CreditKasa утверждают, что, по их наблюдению, ставки на рынке продолжают расти. Удорожание быстрых займов связывают, в частности, со снижением доходности бизнеса из-за увеличения просроченной задолженности. По сравнению с первым кварталом, по оценкам микрофинансовых компаний, просроченные платежи выросли на 0,5%.

«Многие игроки рынка хотят получить прибыль „здесь и сейчас“, поэтому „закредитовывают“ клиентов. То есть клиенту, у которого уже есть активный кредит, предоставляют кучу предложений от других компаний. Если клиент набирает несколько кредитов одновременно, он может не справиться с такими обязательствами, что приводит к просрочке платежей и росту задолженности», — объясняет СЕО MyCredit Владислав Билан.

Однако, самой большой проблемой для рынка микрокредитования остается «довоенный» портфель.

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Что изменится для МФО и их клиентов

Вскоре МФО могут потерять возможность перекрывать свои потери из-за «плохих» кредитов дальнейшим повышением ставок. В парламенте уже зарегистрировано несколько законопроектов по ограничению максимальной дневной ставки: предложения варьируются от 0,8% (вариант НБУ) до 1−2% (предложения депутатов).

Результатом законодательных изменений может стать не только усиление защиты потенциальных заемщиков, но и сокращение количества микрофинансовых компаний, — уверяют в МФО.

«Предложенная ставка в 1% в день может быть доступна только для крупных игроков, благодаря их большой клиентской базе и способности уменьшить расходы. Это приведет к ликвидации многих меньших участников рынка», — не исключает СЕО MyCredit Владислав Билан.

Однако, многое будет зависеть от того, какая предельная ставка будет законодательно определена и достаточно ли время на адаптацию будет предоставлено участникам рынка.

«Компаниям для реализации нововведений нужно доработать кредитные продукты, информационные системы, настроить скоринг и т. д. Соответственно, такие кардинальные изменения требуют времени и привлечения значительных ресурсов», — объясняет президент ВАФК Алла Савьюк.

МФО говорят, что нужно найти баланс между защитой потребителей и сохранением функционирующего рынка микрозаймов.

«Для достижения этого можно рассматривать альтернативные пути, такие как: установление прозрачных правил и стандартов для всех участников рынка, содействие конкуренции и обеспечение ответственного кредитования», — предлагает Владислав Билан.

В любом случае, МФО будут пересматривать условия выдачи кредитов.

«Для потребителей вырастет ценность хорошей кредитной истории. Поскольку ограничение процентной ставки приведет к автоматическому пересмотру компаниями своих скоринговых моделей, получить кредит станет труднее», — уверена Алла Савьюк.

При этом большинство компаний планируют оставить для новых клиентов возможность получить первый кредит со льготным периодом и ставкой 0,01% в день. Для постоянных клиентов процентная ставка может снизиться. Однако, исчезнут скидки, которые ранее предоставлялись клиентам.

«Дело в том, что сейчас в нашей компании реальная процентная ставка и так составляет около 1,3−1,5% в день, потому что у нас есть программа лояльности и постоянные акционные скидки. Клиенты подписывают договор со скидкой, как минимум, 50% от базовой процентной ставки. А иногда скидка достигает даже 90%… В будущем таких скидок не будет, стандартная процентная ставка станет единственной возможностью клиентов получить кредит в МФО», — уверен СЕО MyCredit.

Во всяком случае, компании говорят, что спрос на беззалоговые краткосрочные кредиты будет расти. Ведь война усугубляет финансовое состояние украинцев, которым доживать до зарплаты становится все сложнее.