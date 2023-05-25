НБУ аннулировал лицензию сервиса ZeCredit

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Причина аннулирования лицензии

Согласно сообщению, в ходе проверки было установлено нарушение компанией требований законов «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг», «О потребительском кредитовании», «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», а также ряда нормативно-правовых актов Национального банка

«После отзыва лицензии финансовое учреждение лишается права осуществлять деятельность по видам отозванных лицензий. Отзыв лицензий не освобождает финансовое учреждение от выполнения своих обязательств по договорам о предоставлении финансовых услуг», — отмечается в сообщении.

Напомним

ООО «ФК «Инвеструм» предоставляет краткосрочные кредиты под брендами ZeCredit и BananaCredit. Бенефициарами компании в госреестре указаны Витаутас Йонас Лапенис и Витаутас Олшаускас.