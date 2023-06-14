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14 июня 2023, 8:10 Читати українською

НБУ снова оштрафовал «Швидко гроші». В этот раз сумма штрафа выросла до 2,3 миллиона

Нацбанк применил к ООО «Споживчий центр» (ЕГРПОУ 37356833), которое работает под брендом «Швидко гроші», меру влияния в виде направления письменной оговорки и оштрафовал на 2 291 600,00 грн. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Нацбанк применил к ООО «Споживчий центр» (ЕГРПОУ 37356833), которое работает под брендом «Швидко гроші», меру влияния в виде направления письменной оговорки и оштрафовал на 2 291 600,00 грн.

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Что известно

Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 12 июня 2023 года.

Письменное предупреждение

По результатам внеплановой инспекционной проверки ООО «Споживчий центр», осуществленной Департаментом инспектирования Нацбанка в марте — мае 2023 года, выявлены нарушения финансовой компанией требований законодательства, регулирующего деятельность участников рынков финансовых услуг, и законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг, в том числе требований по этическому поведению.

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Финансовая компания обязана устранить нарушения законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг и/или принять меры по недопущению таких нарушений в дальнейшей деятельности в срок до 14 июля 2023 года.

Миллионный штраф

За отдельные установленные факты нарушений требований закона «О потребительском кредитовании», закона «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг», Положения № 113, а также Положения об установлении дополнительных требований по взаимодействию с потребителями финансовых услуг и другими лицами при урегулировании просроченной задолженности (требований по этическому поведению), утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 4 августа 2022 года № 170, Национальным банком применен к «Швидко гроші» штраф в размере 2 291 600,00 грн.

Решение вступило в силу 13 июня 2023 года.

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Источник: Минфин
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