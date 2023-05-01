В Верховной Раде зарегистрировали проект изменений в закон о потребительском кредитовании, который ограничит максимальный размер реальной дневной процентной ставки на уровне 0,8%. Это втрое меньше нынешнего среднего уровня в 2,5%. Об этом написал глава Нацбанка Андрей Пышный в Facebook.
Мгновенные кредиты под 1500% годовых могут запретить. В Раду внесли законопроект
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Кредитное иго
По его словам, сегодня финансовые компании, занимающиеся микрокредитованием, готовы мгновенно выдавать деньги под 1500% годовых, не подробно объясняя условиями кредитования.
«К сожалению, потом полученные кредиты часто вынуждены возвращать близкие люди заемщиков. Абсолютно нездоровая практика, формирующая на годы восприятия кредитования как некое иго, а не действенного финансового инструмента», — заявил Пышный.
Ограничение процентной ставки должно изменить эту ситуацию.
Законопроект также предлагает уменьшить чрезмерную долговую нагрузку на одного потребителя.
В случае принятия законопроекта, НБУ получит полномочия по установлению требований к проверке кредитоспособности заемщика со стороны финансовых компаний.
«Такая проверка сегодня фактически не осуществляется», — заявил Пышный.
Нарушение установленных ограничений грозит компаниями штрафными санкциями.
Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте.
Промокод на 10% скидку: minfin10.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .
Комментарии - 1