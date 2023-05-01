Мгновенные кредиты под 1500% годовых могут запретить. В Раду внесли законопроект

В Верховной Раде зарегистрировали проект изменений в закон о потребительском кредитовании, который ограничит максимальный размер реальной дневной процентной ставки на уровне 0,8%. Это втрое меньше нынешнего среднего уровня в 2,5%. Об этом написал глава Нацбанка Андрей Пышный в Facebook .

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Кредитное иго

По его словам, сегодня финансовые компании, занимающиеся микрокредитованием, готовы мгновенно выдавать деньги под 1500% годовых, не подробно объясняя условиями кредитования.

«К сожалению, потом полученные кредиты часто вынуждены возвращать близкие люди заемщиков. Абсолютно нездоровая практика, формирующая на годы восприятия кредитования как некое иго, а не действенного финансового инструмента», — заявил Пышный.

Ограничение процентной ставки должно изменить эту ситуацию.

Законопроект также предлагает уменьшить чрезмерную долговую нагрузку на одного потребителя.

В случае принятия законопроекта, НБУ получит полномочия по установлению требований к проверке кредитоспособности заемщика со стороны финансовых компаний.

«Такая проверка сегодня фактически не осуществляется», — заявил Пышный.

Нарушение установленных ограничений грозит компаниями штрафными санкциями.

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