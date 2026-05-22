22 мая 2026, 10:00 Читати українською

Кредит под залог авто: как устроен рынок и где более выгодно оформлять

Несмотря на войну, в Украине растет спрос на потребительское кредитование. По данным НБУ, кредитный портфель населения в гривне растет второй год подряд: в 2024-м — на 40%, в 2025-м — на 34%. Спрос на заемные средства восстанавливается стремительно, и залоговое кредитование — один из самых активных сегментов этого тренда. В частности, кредиты под залог автомобиля. Здесь ключевой драйвер — онлайн-продукты: люди не хотят тратить недели на очереди и бумажную волокиту, и хотят получить деньги сегодня. Рынок адаптируется под этот запрос.

Механизм кредита под залог авто простой: автомобиль выступает обеспечением займа, но остается у владельца — он продолжает им пользоваться весь срок кредита. Гарантия для кредитора — не ваша зарплата, а реальный актив. Отсюда — минимум документов, быстрое решение и широкий доступ. Но условия существенно отличаются, в зависимости от того, к кому именно вы обращаетесь.

Три игрока рынка

На рынке кредитования под залог автомобиля конкурируют три категории кредиторов: банки, частные лица и небанковские финансовые компании. Из последних, в качестве наглядного примера, мы рассмотрели Royal Standard Group (RSG) — финансовую компанию ООО «ГЕЛЕКСИ ФИНАНС» с лицензией НБУ от 2024 года.

У каждого из вариантов своя логика, преимущества и риски. Вот сравнительная таблица, которая иллюстрирует их ключевые отличия.

Критерий Банки Физические лица RSG (лиценз. финкомп.)
Скорость оформления 5−15 рабочих дней От нескольких часов 59 минут
Документы Паспорт, ИНН, справка о доходах и пр. По договоренности Паспорт, ИНН, техпаспорт
Справка о доходах Обязательная Как правило, да Не нужна
Кредитная история Только положительная Зависит от кредитора Любая
Лицензия НБУ Да Нет Да
Стоимость оформления Нотариус + комиссии банка Договорная Бесплатно
Страхование (КАСКО) Обязательное Нет Необязательное
Онлайн-оформление Частично/нет Нет Полностью дистанционно
Максимальная сумма онлайн Отсутствует Отсутствует До 2 000 000 грн

Банки: надежно, но медленно

Банковских продуктов под залог автомобиля на рынке не так много — не каждый банк готов держать в штате специалиста по оценке транспортных средств. Например, среди тех, кто предлагает такой продукт, — АО «ЮНЕКС БАНК», АО «Райффайзен Банк» и несколько других учреждений. Условия похожие: финансирование до 80% от стоимости автомобиля, обязательное присутствие нотариуса — за счет клиента. Также банки, как правило, требуют положительную кредитную историю, справку о доходах и оформление КАСКО. Срок рассмотрения заявки — от 5 до 15 рабочих дней. Банковский вариант оправдан тогда, когда есть время ждать и безупречная финансовая репутация.

Физические лица: риск без гарантий

Займы между частными лицами под залог автомобиля менее распространены и юридически менее безопасны. У таких кредиторов нет лицензий, они не подпадают под регулирующий надзор и не обязаны использовать типовые договоры. Условия зависят от личных договоренностей, а не от закона. Непрозрачные условия досрочного погашения, штрафы за любое нарушение графика, возможность одностороннего пересмотра ставки — все это реальные риски для заемщика. Если возникнет спор, защитить права в суде будет гораздо сложнее, чем в случае с лицензированным учреждением.

Небанковские финансовые компании: скорость и защита потребителя

Небанковские финансовые учреждения с лицензией НБУ сочетают в себе преимущества двух предыдущих вариантов: скорость и доступность — без жертвы правовой защитой. И этот сегмент растет довольно активно. Один из лидеров — Royal Standard Group (ООО «ГЕЛЕКСИ ФИНАНС»): компания с лицензией НБУ, которая действует с 2024 года, и четыре года подряд — с 2022 по 2025-й — получает награду «Лидер отрасли». Ее кредитный портфель в течение 2025 года вырос на 35,7% и достиг 171,6 млн грн.

Главное отличие Royal Standard Group (RSG) от конкурентов — возможность полностью дистанционного оформления кредита. Компания одной из первых в Украине запустила кредит под залог авто онлайн и на данный момент является единственным игроком рынка, который выдает крупные суммы полностью без выезда в офис. Для оформления достаточно прислать фото или видеообзор автомобиля и три документа — паспорт, идентификационный код и техпаспорт. Решение — за 59 минут, деньги — на карте в день обращения. Впрочем, по желанию клиента, кредит можно оформить также и в офисе компании. Но стоит отметить, что сумма кредита зависит от выбранного варианта оформления.

Условия: от 10 000 до 2 000 000 гривен, срок от 61 дня до 36 месяцев, ставка от 3% в месяц без привязки к доллару — исключительно в гривне. Справки о доходах не требуются, кредитуют с любой кредитной историей, автомобиль остается у клиента. Оформление, закрытие и продление кредита — бесплатно, тогда как конкуренты берут за регистрацию договора от нескольких сотен долларов. Страхование КАСКО — необязательное. Компания присутствует во всех крупных городах Украины, кроме областей возле активных боевых действий.

На что обратить внимание при выборе кандидата

Прежде всего — наличие лицензии НБУ: проверьте кредитора в реестре финансовых учреждений на сайте регулятора. Лицензированная компания обязана соблюдать закон о потребительском кредитовании и не может менять условия договора в одностороннем порядке. Далее — реальная годовая процентная ставка: именно она, а не номинальная, отражает полную стоимость кредита со всеми комиссиями. Стоит также уточнить стоимость оформления договора и условия досрочного погашения или продления — у некоторых игроков это существенно удорожает кредит.

Итог

Рынок кредитов под залог автомобиля в Украине является зрелым и конкурентным. Банки надежные, но работают медленно и доступны не всем. Частные кредиторы гибкие, но юридически ненадежные. Небанковские финансовые компании с лицензией НБУ закрыли этот разрыв — они сочетают скорость, удобство и защиту прав потребителя. Для тех, кому деньги нужны сегодня без очередей, справок и обязательного страхования, формат «полностью онлайн» лицензированной финансовой компании стал новым стандартом отрасли.

