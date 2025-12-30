Как женщины и мужчины пользуются онлайн-кредитами — коротко в цифрах

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

30 декабря 2025, 16:00 Читати українською

Как женщины и мужчины пользуются онлайн-кредитами — коротко в цифрах

Moneyveo — сервис онлайн-кредитования, который работает в Украине более 12 лет и обслуживает более 1,5 млн клиентов — проанализировал собственные данные, чтобы выяснить, как женщины и мужчины пользуются онлайн-кредитами. В основе материала — реальные заявки за период с 17.12.2024 по 16.12.2025.

Moneyveo — сервис онлайн-кредитования, который работает в Украине более 12 лет и обслуживает более 1,5 млн клиентов — проанализировал собственные данные, чтобы выяснить, как женщины и мужчины пользуются онлайн-кредитами.

Цель исследования — выяснить, существуют ли гендерные различия в целях кредитования, средних суммах и возрастном профиле клиентов.

Основные показатели

Сравнение женской и мужской аудиторий в сегменте онлайн-кредитования побуждает к следующим ключевым выводам:

  • средний доход женщин и мужчин практически одинаковый — порядка 30 000 грн
  • средний возраст женщин — 32 года, мужчин — 30 лет
  • базовые цели кредитования преимущественно совпадают
  • отличия проявляются в частоте возникновения отдельных финансовых потребностей

Частые цели кредитования в обеих группах связаны с повседневными и непредвиденными расходами. При этом средние суммы кредитов отличаются в зависимости от целей, но не влияют на платежную дисциплину.

Важно подчеркнуть, что для Moneyveo пол клиента не является параметром для принятия решения. Заявки одобряются автоматически на основании финансовых показателей и кредитной истории, в соответствии с требованиями НБУ и действующим законодательством Украины.

На какие нужды женщины и мужчины берут онлайн-кредиты

Наибольшая часть заявок приходится на ежедневные и непредвиденные расходы. Онлайн-кредиты используются как инструмент быстрого пополнения бюджета в стандартных жизненных ситуациях без обращения в банковские отделения.

Среди наиболее распространенных целей — оплата за:

  • лечение,
  • подарки,
  • коммунальные услуги,
  • ремонт (дома, авто),
  • бытовую и цифровую технику,
  • мобильные телефоны,
  • одежду,
  • отдых,
  • образование,
  • свадьбу,
  • перекредитование.

Сравнительная аналитика кредитования мужчин и женщин от компании Манивео

Кто чаще обращается за онлайн-кредитами

Среди женщин наиболее активная возрастная группа — 28−39 лет. Среди мужчин в Moneyveo чаще обращаются клиенты 18−27 лет. В обоих случаях основную аудиторию составляют трудоспособные люди со стабильным доходом.

Доля замужних и незамужних женщин среди клиентов Moneyveo примерно одинаковая. Среди мужчин больше холостых. Также женщины чаще имеют иждивенцев, что влияет на структуру расходов и финансовое планирование.

Таблица. Сравнительные данные по ключевым параметрам

Параметр Женщины Мужчины
Средний возраст 32 года 30 лет
Самая активная возрастная группа 28−39 лет 18−27 лет
Самые большие суммы кредитов Перекредитование — 14 000+ грн Перекредитование — 10 000+ грн
Средний чек в просрочк ~4 300 грн ~4 300 грн

Формирование затрат — ключевые отличия

Самые большие суммы кредитов мужчины берут на перекредитование — более 10 тыс. грн. Существенные средства также направляются на путешествия и отдых — более 9 тыс. грн. Ремонт жилья и авто, мебель и техника обычно требуют от 7,5 тыс. грн и более. Ежедневные расходы, как правило, покрываются меньшими суммами.

У женщин средние суммы по отдельным целям выше. В частности, в перекредитовании — более 14 тыс. грн. Расходы на отпуск составляют порядка 10 тыс. грн. Ремонт, мебель и техника — в пределах 7−8,6 тыс. грн. При этом повседневные потребности обычно финансируются за счет меньших кредитов.

Какие кредиты чаще попадают в просрочку

Средний чек кредитов в просрочке почти одинаковый у женщин и мужчин — около 4,3 тыс. грн. Чаще всего эти средства используются для покрытия повседневных затрат.

По статистике Moneyveo, просрочки обусловлены прежде всего жизненными обстоятельствами, а не гендерными отличиями. Платежная дисциплина у женщин и мужчин обычно не отличается.

Как Moneyveo принимает решения о кредитах

Moneyveo работает в соответствии с требованиями Национального банка Украины и украинским законодательством. Решения о предоставлении кредитов принимаются в сервисе автоматизированной системой на основе финансовых показателей, данных кредитной истории и платежеспособности клиентов.

Сервис работает 24/7, а оформление заявок проходит в течение 2−10 минут: время зависит от того, кто обращается в Moneyveo — новый или повторный клиент. Пол, возраст, семейное положение или другие социально-демографические признаки не влияют на результат рассмотрения.

Важно знать о безопасности в Moneyveo

Клиенты доверяют Moneyveo свою персональную информацию для того, чтобы система сервиса могла на ее основании принять решение о выдаче кредита. При этом компания гарантирует надежную защиту персональной информации каждого пользователя:

  1. Ежегодно Moneyveo подтверждает соответствие международному стандарту безопасности PCI DSS. В частности, имеет сертификат Service Provider версии 3.2.1. Это означает, что Moneyveo работает согласно жестким требованиям защиты данных — применяет сертифицированные механизмы шифрования, использует защищенную инфраструктуру, системно проходит проверки безопасности и обеспечивает надежную защиту транзакций и хранения информации.
  2. По киберзащите компания сотрудничает с Правительственной командой реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA.
  3. В сервисе Moneyveo внедрена идентификация клиентов через систему BankID НБУ, что существенно сокращает риски мошеннических действий с данными.

Ответы на частые вопросы

Правда ли, что женщины чаще берут кредиты на быт?

Да. Бытовые расходы чаще указываются в заявках женщин.

На какие нужды берут кредиты мужчины?

Самые большие суммы — на перекредитование и путешествия. Часто — на ежедневные расходы, подарки и ремонт авто.

Связаны ли гендерные отличия в кредитовании с уровнем дохода?

Нет. Средний доход у женщин и мужчин, которые оформляют онлайн-кредиты, одинаковый.

Отличается ли платежная дисциплина у женщин и мужчин?

Нет. По статистике, к просрочке приводят обстоятельства, а не половая принадлежность.

Итоги

Аналитические данные Moneyveo свидетельствуют о том, что гендерные отличия в онлайн-кредитовании проявляются в возрастной структуре клиентов, частоте отдельных финансовых потребностей и средних суммах по определенным целям. В то же время они не влияют на доступ к кредитам и решение о предоставлении средств.

Онлайн-кредитование в Moneyveo функционирует как зрелый цифровой финансовый сервис, для которого ключевую роль играют платежеспособность, скорость обслуживания, прозрачные условия и безопасная обработка данных, а не гендер или другие социальные характеристики клиентов.

Читать статью полностью — на сайте Moneyveo.ua.

Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами