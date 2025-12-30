Как женщины и мужчины пользуются онлайн-кредитами — коротко в цифрах

Moneyveo — сервис онлайн-кредитования, который работает в Украине более 12 лет и обслуживает более 1,5 млн клиентов — проанализировал собственные данные, чтобы выяснить, как женщины и мужчины пользуются онлайн-кредитами. В основе материала — реальные заявки за период с 17.12.2024 по 16.12.2025.

Цель исследования — выяснить, существуют ли гендерные различия в целях кредитования, средних суммах и возрастном профиле клиентов.

Основные показатели

Сравнение женской и мужской аудиторий в сегменте онлайн-кредитования побуждает к следующим ключевым выводам:

средний доход женщин и мужчин практически одинаковый — порядка 30 000 грн

средний возраст женщин — 32 года, мужчин — 30 лет

базовые цели кредитования преимущественно совпадают

отличия проявляются в частоте возникновения отдельных финансовых потребностей

Частые цели кредитования в обеих группах связаны с повседневными и непредвиденными расходами. При этом средние суммы кредитов отличаются в зависимости от целей, но не влияют на платежную дисциплину.

Важно подчеркнуть, что для Moneyveo пол клиента не является параметром для принятия решения. Заявки одобряются автоматически на основании финансовых показателей и кредитной истории, в соответствии с требованиями НБУ и действующим законодательством Украины.

На какие нужды женщины и мужчины берут онлайн-кредиты

Наибольшая часть заявок приходится на ежедневные и непредвиденные расходы. Онлайн-кредиты используются как инструмент быстрого пополнения бюджета в стандартных жизненных ситуациях без обращения в банковские отделения.

Среди наиболее распространенных целей — оплата за:

лечение,

подарки,

коммунальные услуги,

ремонт (дома, авто),

бытовую и цифровую технику,

мобильные телефоны,

одежду,

отдых,

образование,

свадьбу,

перекредитование.

Кто чаще обращается за онлайн-кредитами

Среди женщин наиболее активная возрастная группа — 28−39 лет. Среди мужчин в Moneyveo чаще обращаются клиенты 18−27 лет. В обоих случаях основную аудиторию составляют трудоспособные люди со стабильным доходом.

Доля замужних и незамужних женщин среди клиентов Moneyveo примерно одинаковая. Среди мужчин больше холостых. Также женщины чаще имеют иждивенцев, что влияет на структуру расходов и финансовое планирование.

Таблица. Сравнительные данные по ключевым параметрам

Параметр Женщины Мужчины Средний возраст 32 года 30 лет Самая активная возрастная группа 28−39 лет 18−27 лет Самые большие суммы кредитов Перекредитование — 14 000+ грн Перекредитование — 10 000+ грн Средний чек в просрочк ~4 300 грн ~4 300 грн

Формирование затрат — ключевые отличия

Самые большие суммы кредитов мужчины берут на перекредитование — более 10 тыс. грн. Существенные средства также направляются на путешествия и отдых — более 9 тыс. грн. Ремонт жилья и авто, мебель и техника обычно требуют от 7,5 тыс. грн и более. Ежедневные расходы, как правило, покрываются меньшими суммами.

У женщин средние суммы по отдельным целям выше. В частности, в перекредитовании — более 14 тыс. грн. Расходы на отпуск составляют порядка 10 тыс. грн. Ремонт, мебель и техника — в пределах 7−8,6 тыс. грн. При этом повседневные потребности обычно финансируются за счет меньших кредитов.

Какие кредиты чаще попадают в просрочку

Средний чек кредитов в просрочке почти одинаковый у женщин и мужчин — около 4,3 тыс. грн. Чаще всего эти средства используются для покрытия повседневных затрат.

По статистике Moneyveo, просрочки обусловлены прежде всего жизненными обстоятельствами, а не гендерными отличиями. Платежная дисциплина у женщин и мужчин обычно не отличается.

Как Moneyveo принимает решения о кредитах

Moneyveo работает в соответствии с требованиями Национального банка Украины и украинским законодательством. Решения о предоставлении кредитов принимаются в сервисе автоматизированной системой на основе финансовых показателей, данных кредитной истории и платежеспособности клиентов.

Сервис работает 24/7, а оформление заявок проходит в течение 2−10 минут: время зависит от того, кто обращается в Moneyveo — новый или повторный клиент. Пол, возраст, семейное положение или другие социально-демографические признаки не влияют на результат рассмотрения.

Важно знать о безопасности в Moneyveo

Клиенты доверяют Moneyveo свою персональную информацию для того, чтобы система сервиса могла на ее основании принять решение о выдаче кредита. При этом компания гарантирует надежную защиту персональной информации каждого пользователя:

Ежегодно Moneyveo подтверждает соответствие международному стандарту безопасности PCI DSS. В частности, имеет сертификат Service Provider версии 3.2.1. Это означает, что Moneyveo работает согласно жестким требованиям защиты данных — применяет сертифицированные механизмы шифрования, использует защищенную инфраструктуру, системно проходит проверки безопасности и обеспечивает надежную защиту транзакций и хранения информации. По киберзащите компания сотрудничает с Правительственной командой реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA. В сервисе Moneyveo внедрена идентификация клиентов через систему BankID НБУ, что существенно сокращает риски мошеннических действий с данными.

Ответы на частые вопросы

Правда ли, что женщины чаще берут кредиты на быт?

Да. Бытовые расходы чаще указываются в заявках женщин.

На какие нужды берут кредиты мужчины?

Самые большие суммы — на перекредитование и путешествия. Часто — на ежедневные расходы, подарки и ремонт авто.

Связаны ли гендерные отличия в кредитовании с уровнем дохода?

Нет. Средний доход у женщин и мужчин, которые оформляют онлайн-кредиты, одинаковый.

Отличается ли платежная дисциплина у женщин и мужчин?

Нет. По статистике, к просрочке приводят обстоятельства, а не половая принадлежность.

Итоги

Аналитические данные Moneyveo свидетельствуют о том, что гендерные отличия в онлайн-кредитовании проявляются в возрастной структуре клиентов, частоте отдельных финансовых потребностей и средних суммах по определенным целям. В то же время они не влияют на доступ к кредитам и решение о предоставлении средств.

Онлайн-кредитование в Moneyveo функционирует как зрелый цифровой финансовый сервис, для которого ключевую роль играют платежеспособность, скорость обслуживания, прозрачные условия и безопасная обработка данных, а не гендер или другие социальные характеристики клиентов.

