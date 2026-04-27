Готівка на власні витрати та для рефінансування позик: який споживчий кредит обрати

Споживче кредитування в Україні набуває більшої популярності, а умови кредитів стають доступнішими. Ідея Банк пропонує клієнтам не просто кредит готівкою, але можливість рефінансування позик, отриманих в інших банках та фінансових компаніях. Далі детальніше.

В Україні банки зберігають оптимістичні настрої стосовно розвитку кредитування: у першому кварталі 2026 року попит населення на кредити зріс, причому, відповідно до оцінок банків, попит на споживчі позики підвищується з другого кварталу 2023 року. За даними банків, в січні — березні зріс рівень схвалення заявок на кредити домогосподарствам, також йдеться про збільшення сум і строків споживчих кредитів. Про це свідчать результати «Опитування про умови банківського кредитування за I квартал 2026 року», опубліковані НБУ.

Відповідно до опитування, банки очікують на зростання попиту як на іпотечні, так і на споживчі кредити та очікують, що в другому кварталі 2026 року відбудеться пом’якшення кредитних стандартів і для іпотеки, і для споживчих позик.

В умовах активного зростання обсягів кредитування та збільшення кредитних пропозицій від банків найважливіше для споживачів — мати можливість прозорого і доступного фінансування без прихованих комісій та з можливістю зручного й дострокового повернення позики, а також з можливістю рефінансувати свої позики. Саме такий зрозумілий і простий кредит пропонує один з провідних в споживчому кредитуванні банків країни — Ідея Банк.

Кредит на 5 років для рефінансування: детально про умови кредиту готівкою від Ідея Банк

Споживчі кредити сьогодні — це надійний спосіб вирішити важливі питання: від ремонту автівки чи купівлі нового холодильника до оплати чималих рахунків від клініки за лікування. Проте є багато випадків, коли позичальнику важливо отримати новий кредит саме з метою погашення позики (або кількох позик). Кредит, який дозволяє і отримати кошти для власних витрат, і рефінансувати існуючі позики, розробили в Ідея Банку — це продукт «Зустрічна пропозиція».

За умовами кредиту, його можна оформити на суму від 5ти до 500 тисяч гривень на термін від 12 до 60 місяців. При цьому, кошти можуть бути видані клієнту як перерахуванням на платіжну картку, так і в вигляді готівки у відділенні банку. Привабливою є і цінова пропозиція: для рефінансування кредитів ставка становить усього 39% річних (реальна ставка — 46,27−47,23% річних). Якщо ж позика використовується для закриття власних фінансових потреб, то ставка — 55% річних (від 46,27% — реальна ставка). Ніяких прихованих комісій та платежів — клієнту в банку нададуть одразу графік з планом погашення позики за ануїтетною схемою, тобто щомісяця рівними платежами.

Серед переваг кредиту «Зустрічна пропозиція» від Ідея Банк — можливість об'єднати всі свої ще не погашені позики в банках в один зрозумілий та зручний кредит. Адже, коли у позичальника вже є три-чотири кредити в різних банках, це означає додаткову плутанину і незручність їх адміністрування. Коли ж є лише один кредит та цілком прозора схема погашення — це дуже зручно та дозволяє розпланувати свої фінанси надовго, уникаючи зайвого боргового навантаження та оплати незрозумілих комісій. Загалом в «Зустрічну пропозицію» можна об'єднати до десяти різних кредитів, і потім погашати заборгованість за цим єдиним кредитом. Причому, клієнт може сам вибрати зручну дату щомісячного платежу.

Важливо і те, що кредит оформлюється дуже швидко, а з документів потрібен паспорт і реєстраційний номер облікової картки платника податків (раніше — ІПН). Причому, заявку на кредит можна оформити на сайті чи у застосунку O.Bank, після чого клієнт отримує повідомлення з рішенням банку у форматі SMS. Оформити кредит «Зустрічна пропозиція» та підписати кредитний договір клієнт може в одному з відділень банку, де менеджер детально проконсультує про всі умови та роздрукує графік погашення.

Визнання кредитного продукту банку: про перемогу Ідея Банк на премії FinAwards 2026

Те, що кредит «Зустрічна пропозиція», дійсно, розроблений для зручності та комфорту клієнтів, підтверджує і визнання цього продукту в рамках всеукраїнської премії FinAwards 2026. Ця премія заснована у 2016 році спільними зусиллями команд інформаційних порталів «Мінфін» та Finance.ua і щорічно відзначає найкращі банки, фінансові продукти, проєкти та послуги України у сорока номінаціях. За результатами премії FinAwards 2026, Ідея Банк переміг одразу у двох номінаціях — «Найкращий депозит» та «Найкращий кредит готівкою». «IdeaBank активно працює, щоб уся лінійка продуктів відповідала запитам клієнтів, а цифрові сервіси банку дозволяють спростити процес оформлення як депозитів, так і кредитів нашим клієнтам, які отримують економію часу та швидку і якісну реалізацію своїх фінансових запитів», — зазначив Голова Правління Ідея Банку Михайло Власенко, який впевнений, що перемога у FinAwards 2026 є безперечним визнанням надійності, стабільності та ефективної роботи усієї команди Ідея Банк.