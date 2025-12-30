Где взять деньги на подарки к новогодним праздникам, чтобы поздравить всех

Новогодние праздники — время радости, тепла и традиции обмениваться подарками. Несмотря на войну, украинцы стремятся поздравить близких, друзей, накрыть праздничный стол. Очевидно, что это все расходы. Иногда они не укладываются в семейный бюджет. Одним из вариантов решения этого вызова есть использование кредитных продуктов банков. На рынке достаточно предложений разного формата — от потребительских кредитов с фиксированной ставкой до кредитных карт и краткосрочных ссуд. Рассмотрим, как работает сезонный спрос на кредиты в Украине и как на него реагируют банки, а также конкретные предложения от àбанка и Ощадбанка, которые всегда могут помочь с деньгами на праздничные покупки.

Рост спроса на кредиты в конце года

К концу года украинские банки традиционно фиксируют активизацию спроса граждан на кредитные продукты. По результатам ежеквартального опроса об условиях банковского кредитования, проведенного Национальным банком Украины, отмечается устойчивый рост спроса на потребительские кредиты именно в четвертом квартале и в течение года в целом. Лучшие потребительские настроения и более высокие затраты на товары длительного пользования привели к этому тренду.

Данные НБУ также подтверждают, что кредитные стандарты в сегменте потребительских ссуд смягчались несколько кварталов подряд, а уровень одобрения заявок повысился. Это означает, что банки готовы более лояльно рассматривать заявки на кредиты физических лиц, в частности в период повышенного спроса в конце года.

Кроме того, общий кредитный портфель украинских банков в 2025 году демонстрирует рост, что свидетельствует о постепенном возобновлении доверия к рынку кредитования после периодов неопределенности. С начала года он вырос примерно на 11%, а по сравнению с довоенным периодом почти на 33,5%. Это создает дополнительное пространство для расширения потребительского кредитования, которое особенно актуально во время праздников.

Такие тренды свидетельствуют о том, что украинцы все чаще рассматривают кредиты не только как средство финансирования крупных покупок (например техники или ремонта), но и как инструмент для покрытия сезонных расходов и расходов на праздники.

Что предлагает àбанк

В период новогодних праздников àбанк делает ставку на универсальные продукты, которые позволяют клиентам гибко финансировать как мелкие ежедневные покупки, так и большие разовые расходы. Такой подход позволяет выбрать инструмент в зависимости от суммы, срока и сценария использования средств без необходимости адаптироваться к временным или сложным условиям.

Для краткосрочных расходов и регулярных покупок банк предлагает кредитные карты с лимитом до 200 тыс. грн. Льготный период пользования кредитными средствами — до 62 дней, что позволяет оплачивать подарки, бытовые расходы или онлайн-покупки без уплаты процентов при своевременном погашении. После завершения льготного периода применяется процентная ставка на уровне около 40−41% годовых, а погашение производится через ежемесячный минимальный платеж.

Если же требуется большая сумма средств на более длительный срок, клиентам доступен потребительский кредит «Швидка готівка». По этому продукту можно получить от 1000 до 500 000 грн сроком от 6 до 60 месяцев. Кредит зачисляется непосредственно на карту и может быть использован на любые нужды — от покупки техники до покрытия праздничных расходов или поездок. Погашение производится равными ежемесячными платежами, что облегчает планирование бюджета, а досрочное погашение разрешено без комиссий. Примерная реальная годовая ставка формируется в зависимости от индивидуальных условий кредитования.

Для целевых покупок в торговых сетях àбанк предлагает рассрочку «Плати частинами», действующую в магазинах-партнерах банка. По стандартным условиям сумма рассрочки составляет от 300 до 200 тыс. грн, а срок — до 24 месяцев. Во многих случаях ставка за пользование кредитом равна 0% при соблюдении графика платежей, что делает этот инструмент особенно удобным для новогодних покупок техники или подарков с фиксированным бюджетом.

Отдельно банк развивает мгновенную рассрочку через мобильное приложение àbank24. Она позволяет распределить любую покупку на несколько платежей без обращения в отделения и сложные процедуры. Условия — сумма, срок и график — определяются индивидуально перед подтверждением сделки, а погашение происходит автоматически по установленному графику.

Среди ключевых особенностей кредитных продуктов àbankа — оперативное принятие решений, которое для действующих клиентов часто занимает всего несколько минут, а также минимальные бюрократические требования. В большинстве стандартных сценариев справки о доходах необязательны, поскольку банк использует собственные данные и информацию из кредитных бюро. Это делает кредитование доступным даже в период повышенного сезонного спроса.

Что предлагает Ощадбанк

В период новогодних праздников Ощадбанк делает акцент на сочетании классических кредитных продуктов и партнёрских программ, которые дают клиентам возможность финансировать как повседневные расходы, так и более масштабные праздничные покупки. Линейка кредитных решений охватывает различные сценарии — от краткосрочных расходов до планового распределения платежей на несколько лет.

Одним из базовых продуктов для сезонных расходов является кредитная карта «Моя кредитка». Она предусматривает кредитный лимит до 400 тыс. грн со сроком пользования до 5 лет с возможностью автопролонгации. Процентная ставка за пользование кредитными средствами составляет 3,9% в месяц, а обязательный минимальный платёж — 5% от использованной суммы плюс начисленные проценты. Карта позволяет пользоваться кредитом без скрытых комиссий, а досрочное погашение — без штрафов и переплат.

Тем, кому необходима конкретная сумма средств на более крупные покупки, Ощадбанк предлагает кеш-кредит. Его максимальная сумма достигает 500 тыс. грн, а срок — до 5 лет. Процентная ставка варьируется от 1,75% до 4,67% в месяц в зависимости от условий и профиля клиента. Погашение может осуществляться по аннуитетной или классической схеме, что позволяет выбрать удобный формат нагрузки на бюджет. Как и в других продуктах банка, досрочное погашение разрешено без комиссий.

Ключевым инструментом именно для новогодних покупок в Ощадбанке остаётся сервис «Оплата частями» (Instalments). По этой программе клиенты могут профинансировать покупки на сумму до 400 тыс. грн сроком от 3 месяцев до 2 лет по символической ставке 0,001% годовых. Платежи осуществляются ежемесячно через приложение «Мобильный Ощад», терминалы самообслуживания, кассы отделений или онлайн-переводом на карту. Программа действует в широкой сети партнёров, среди которых ROZETKA, COMFY, АЛЛО, Эпицентр и другие крупные ритейлеры, что делает её удобной именно для покупки подарков и техники к праздникам.

Дополнительную выгоду клиентам в праздничный период даёт программа лояльности «Мои бонусы» от Visa, которая предусматривает, в частности, до 5% скидки на более чем 700 акционных товаров в сети АТБ. Таким образом, кредитные продукты сочетаются с прямыми скидками, снижая фактическую стоимость покупок.

Ощадбанк выдвигает стандартные требования к заёмщикам: гражданство Украины, возраст от 21 до 65 лет, наличие постоянного дохода и отсутствие просроченной задолженности в других банках. В случае получения доходов через другой банк может потребоваться справка о доходах за последние 6 месяцев. В то же время для действующих клиентов условия часто являются более лояльными, в частности в части стажа на текущем месте работы и максимальной суммы кредита.

Скорость получения средств зависит от типа продукта: для действующих клиентов решение может быть принято от 15 минут, а зачисление кредитных средств происходит в максимально сжатые сроки. Отдельным конкурентным преимуществом Ощадбанка является отсутствие комиссий за снятие наличных и P2P-переводы.

Вывод

Финансирование праздничных подарков может оказаться легче, если подойти к вопросу с планированием. Сезонный спрос на кредиты в Украине традиционно растет в конце года и банки активно предлагают свои продукты именно для таких случаев. Потребительские кредиты, кредитные карты и другие банковские решения могут стать инструментом покрытия непредвиденных расходов, связанных с новогодними праздниками.

Предложения àбанка и Ощадбанка охватывают разные потребности клиентов — от конкретной суммы наличных денег до удобных карточных решений со льготным периодом. Главное — сориентироваться в условиях, сравнить варианты и выбрать тот, который лучше всего соответствует вашему бюджету и планам.