Этой осенью 36% опрошенных украинцев приобрели товары на случай отключений электроэнергии, тепла или связи, а 28% произвели запасы продуктов, воды и лекарств. Обстрелы и перебои с энергоснабжением повлияли на покупательное поведение семи из десяти респондентов. Об этом свидетельствуют результаты пятой волны социологического омнибуса «Достоверно об украинцах», проведенного Лабораторией социального дизайна совместно с Институтом социологии НАН Украины.

Обстрелы и перебои с энергоснабжением повлияли на покупательное поведение семи из десяти респондентов

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Как украинцы изменили свои расходы

Результаты опроса свидетельствуют, что из-за рисков безопасности и отключения украинцы пересматривают свои потребительские приоритеты. Часть тратит средства на подготовку к перебоям с коммунальными услугами, другие стараются больше экономить.

Как обстрелы и отключения повлияли на покупки

Почти каждый пятый респондент — 18% — отказался от некоторых покупок, чтобы сохранить деньги. В то же время, 8% опрошенных чаще покупали небольшие товары или вкусности для улучшения настроения.

У 29% респондентов покупательное поведение осталось неизменным.

Кто больше всего готовится к блекаутам

Поведение покупателей различается в зависимости от возраста и положения.

Активнее всего запасы продуктов, питьевой воды и лекарств формируют люди постарше. Среди опрошенных от 60 лет такую подготовку осуществили 38% против 28% в среднем среди всех респондентов.

Приобретение же товаров на случай отключений чаще характерно для людей в возрасте 35−59 лет. В этой группе соответствующие покупки совершили 45% опрошенных.

Среди украинцев со средним материальным положением доля таких покупателей составила 44%.

Это может свидетельствовать об отличиях в финансовых возможностях и способах подготовки домохозяйств. Часть населения вкладывает средства в оборудование для автономности, в то время как другие в первую очередь обеспечивают запас самого необходимого.

«Люди уже умеют готовиться заранее и не забывают порадовать себя пустяками. Это ежедневные решения, которые помогают держаться», — отметила эксперт по GR, член правления ОО «Лаборатория социального дизайна» Лариса Рудницкая.

Покупки помогают справиться со стрессом

Исследователи также обратили внимание на эмоциональную составляющую потребления.

43% опрошенных согласились, что приобретение чего-то для себя помогает хотя бы ненадолго отвлечься и успокоиться, когда тревожно вокруг.

В то же время, это не означает, что все эти респонденты увеличили расходы. Речь идет об их отношении к покупкам как одному из способов эмоционального обновления.

Для розничной торговли результаты опроса могут свидетельствовать об одновременном существовании двух потребительских тенденций: спрос на товары для обеспечения базовых потребностей и стремление части покупателей ограничивать необязательные затраты.

Сколько стоит автономность

Как ранее писал «Минфин», спрос на оборудование для резервного электропитания в Украине резко возрос. По данным Google Ads, в августе 2026 года количество поисковых запросов по зарядным станциям увеличилось на 1015% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, инверторов — на 814%, а источников бесперебойного питания для роутеров — на 1380%.

При этом затраты на автономное электроснабжение существенно зависят от выбранного оборудования. По расчетам, приведенным Минфином, в долгосрочной перспективе стоимость часа резервного питания может колебаться от 3,4 грн для систем с LiFePO4-аккумуляторами до 50,5 грн для бензиновых генераторов.

Проблема актуальна и для работающих дистанционно. По результатам опроса Freelancehunt, проведенного в конце октября — ноябре 2026 года, 85% опрошенных фрилансеров продолжают работать во время блекаутов.

В то же время 60% назвали нехватку средств на оборудование препятствием для более стабильной работы.

Рост затрат на подготовку к отключениям может ограничивать средства, направляемые на домохозяйства на другие покупки. При этом потребность в автономности поддерживает спрос на зарядные станции, аккумуляторы, генераторы и сопутствующие товары.