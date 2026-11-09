Владельцы платных подписок ChatGPT теряют доступ к аккаунтам: может ли VPN быть причиной

Пользователи ChatGPT сообщают о внезапной деактивации аккаунтов без уведомления. В некоторых случаях владельцы платных подписок теряют доступ не только к самому сервису, но и к истории переписки и хранимым материалам. Среди возможных причин пользователи называют использование VPN и частое изменение IP-адресов, однако OpenAI не подтверждала, что именно это повлекло за собой описанные блокировки.

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Жалобы начали появляться на официальном форуме OpenAI и других онлайн-сообществах. В частности, 7 ноября один из владельцев подписки ChatGPT Pro сообщил о внезапной деактивации аккаунта. При попытке входа он получал сообщение account_deactivated. По его словам, компания не направила предупреждение или объяснение причин блокировки.

Пользователь предположил, что ограничения могли быть связаны с подключениями через VPN-серверы в разных странах. В то же время, он утверждал, что не передавал доступ к аккаунту другим людям и использовал аппаратный ключ безопасности для авторизации.

Представитель службы поддержки OpenAI ответил, что такие случаи нуждаются в индивидуальном рассмотрении, и предложил воспользоваться процедурой обжалования или обратиться к поддержке. Конкретная причина деактивации в публичном ответе не названа.

Может ли VPN привести к блокированию ChatGPT

Использование VPN может вызывать проблемы с доступом к ChatGPT. В официальной справке OpenAI указано, что система защиты Cloudflare может блокировать IP-адреса, связанные с VPN. В таких случаях компания рекомендует временно отключить VPN или попытаться подключиться через другую сеть.

OpenAI также обращает внимание на подозрительную активность: входы с необычных мест или неизвестных устройств, необычные изменения в поведении аккаунта и большое количество одновременных сессий.

Однако блокировка IP-адреса и полная деактивация аккаунта — разные ситуации. Наличие VPN само по себе не означает, что пользователь нарушил правила или обязательно потеряет аккаунт.

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За что OpenAI может деактивировать аккаунт

В правилах компании предусмотрено несколько оснований для ограничения или прекращения доступа к ChatGPT. Среди них — нарушение условий использования, попытки обойти меры безопасности, подозрения в несанкционированном доступе, повторные нарушения правил и невыполнение требований по подтверждению личности.

Пользователи могут оспорить деактивацию из-за официальной процедуры. Однако OpenAI предупреждает, что подача апелляции не гарантирует восстановление аккаунта.

Пока нет подтверждений, что компания начала массовую кампанию блокировки аккаунтов. Речь идет об отдельных жалобах пользователей, в том числе владельцах платных подписок. Также не установлено, связаны ли эти случаи между собой и является ли использование VPN общей причиной деактивации.

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