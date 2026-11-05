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5 ноября 2026, 15:41 Читати українською

Более половины украинцев не покупают товары, если цену указывают «в личные»: что еще отталкивает покупателей в интернете

Более половины украинцев может отказаться от покупки товара в соцсетях, если продавец не указывает его стоимость публично, а предлагает узнать цену в личных сообщениях. Такой подход отталкивает 53% опрошенных. Об этом свидетельствуют результаты опроса Rakuten Viber Украина, в котором приняло участие более 18 тыс. пользователей.

Более половины украинцев может отказаться от покупки товара в соцсетях, если продавец не указывает его стоимость публично, а предлагает узнать цену в личных сообщениях.
Что отталкивает покупателей в интернете
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В то же время, 73% респондентов принципиально не заказывают товары, если для получения информации о цене нужно писать продавцу в директ.

Почему украинцы отказываются от покупок в интернете

Наибольшим раздражителем для потенциальных покупателей остается скрытая стоимость товара. Именно этот фактор назвали причиной отказа от покупки 53% респондентов.

На втором месте — требование полной предоплаты. Из-за нее от заказа откажутся 28% опрошенных. Еще 12% не готовы покупать, если продавец не предполагает возможности возврата товара.

Другие причины оказывают значительно меньшее влияние на решения покупателей:

  • 3% откажутся от заказа, если продавец просит перевести деньги на личную карточку, а не счет ФЛП;

  • 2% — из-за непонятных или неудобных условий доставки;

  • 2% — если магазин слишком долго отвечает на вопросы.

Следовательно, для большинства покупателей важны прежде всего прозрачность условий продаж и возможность оценить полную стоимость покупки еще до контакта с продавцом.

Читайте также: Продажи украинцев через онлайн-платформы будут считать вместе: когда придется платить налог

Готовы ли украинцы писать продавцам, чтобы узнать цену

Отдельно Rakuten Viber спросил пользователей, будут ли они заказывать товар, если его стоимость указана только в личных сообщениях.

Результаты показали, что 73% респондентов принципиально не готовы тратить время на уяснение цены и просто пересматривают следующие предложения.

В то же время, 18% не видят проблемы в том, чтобы написать продавцу, если товар их заинтересовал. Еще 9% согласятся на такой формат продаж только при наличии большого количества положительных отзывов.

Таким образом, утаивание стоимости может стоить интернет-магазинам значительной части потенциальных клиентов. Даже если товар заинтересовал покупателя, необходимость дополнительно обращаться к продавцу становится причиной перехода к конкурентам.

Опрос проводился анонимно в официальном канале Rakuten Viber Украина. Всего в нем приняло участие более 18 тыс. пользователей. Основную возрастную группу составляли респонденты 34−45 лет, более половины участников были младше 45 лет.

Как мы писали: Продажи через OLX и другие платформы: кому налоговая пришлет сообщение об уплате налога

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+15
Oleh 45
Oleh 45
5 ноября 2026, 16:41
#
Чудове питанння — яку реальну конверсію дає цей пункт «напиши в особисті, щоб дізнатися ціну»?
Ну тобто всі ці інстаграм-магазини до цього часу мають таку поширену практику.
Їх основна мантра, що залучивши потенційного клієнта в особисті повідомлення, його потім легше підвести до покупки.
Відповідно цікаво було б дізнатися чи дійсно це має такий ефект, замість того, щоб просто написати вартість товару на сторінці?
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0
TAN72
TAN72
5 ноября 2026, 17:31
#
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