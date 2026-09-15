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15 сентября 2026, 15:03 Читати українською

FinRetail 2026 переносится: когда пройдет ивент и что готовят спикеры

Конференция FinRetail, объединяющая банки, финтех, МФО и ритейл, переносится из-за ситуации в Киеве. Новая дата — 9 октября.

Конференция FinRetail, объединяющая банки, финтех, МФО и ритейл, переносится из-за ситуации в Киеве.

Такое решение организаторы приняли после того, как в столице были введены временные ограничения на проведение массовых мероприятий на открытых территориях и в помещениях без сертифицированных укрытий.

FinRetail состоится в офлайн-формате в полностью обустроенном зале-укрытии на -1 этаже. Никаких перерывов или задержек из-за тревог не будет, а локация будет безопасной для всех участников. Адрес участники получат в письме с билетом.

Для тех, кто не сможет приехать на мероприятие, впервые будет проводиться онлайн-трансляция FinRetail. Чтобы присоединиться к ивенту, позаботьтесь о своем билете прямо сейчас.

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Чего ждать от FinRetail 2026

В программе мероприятия — выступления более 25 спикеров, которые будут говорить о развитии украинской экономики, инвестициях, рынке труда, масштабировании компаний, будущем финансового сектора и развитии retail.

Среди тем будут следующие:

  • Open Banking в Украине: новые правила для банков, финтеха и ритейла Спикер: Ольга Василева, заместитель директора Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ.

  • Карточка, счет или смартфон: как украинцы хотят платить за покупки Спикер: Ирина Максимюк, Директор по развитию продуктов и методологий в 4Service.

  • Закупки, документы, кредитование в одном кабинете: как «Эпицентр» создает цифровую платформу для бизнес-клиентов. Спикер: Богдан Погорелый, Product Owner «Эпицентр Бизнес».

Кроме того, эксперты рынка присоединятся к обсуждению самых актуальных тем в рамках дискуссий. Так, темой одной из дискуссий будет «Карточка или Pay by Bank: станет ли оплата дешевле для ритейла». Модерировать разговор будет Александр Карпов, директор Ассоциации ЕМА и основателя Open API Group. К обсуждениям присоединятся CBDO PSP Platon Гела Слюсарчук, CEO VARUS.UA Олег Спирин и Руководитель по стратегическому развитию UPC Игорь Горин.

Еще одна дискуссия будет касаться пересечения бизнеса, платежных систем и искусственного интеллекта — «Конец лояльности? Кому принадлежит клиент и как его вернуть, если выбор за него делает ИИ». Модератором разговора станет Co-owner Арсенал Страхование, Founder Easy Peasy Insurtech Марина Авдеева, а участие в ней примут директор по маркетингу UPG Алексей Бабич, Chief Product Officer PROM.UA Кирилл Тепляков и директор по маркетингу Ощадбанка Сергей Грабчак.

По завершению выступлений спикеров участников инвента ждет возможность почти два часа пообщаться с гостями и экспертами FinRetail 2026 в зоне нетворкинга за бокалами вкусных напитков.

Присоединяйтесь к FinRetail и узнайте первыми о том, как работают деньги внутри покупки.

Партнеры FinRetail 2026

С проведением ивента помогают в этом году надежные партнеры:

  • Advance Finance Alliance — компания по управлению семейным капиталом и финансовым консалтингом. Ключевая цель AFA — помочь надежно и выгодно получать доход от активов.

  • PSP Platon — платежный провайдер, помогающий клиентам обеспечивать рост дохода благодаря удобным технологиям, адаптируясь под уникальные потребности каждого бизнеса.

  • Твоя Позика — сервис онлайн-кредитования, предоставляющий микрокредиты наличными или на банковскую карту физическим лицам и ФЛП.

Кроме того, информационными партнерами выступили ua.news, injobe, All Retail, mind.ua, Marketer, Club BANKIR, Национальная ассоциация банков Украины, Ассоциация украинских банков, PaySpace Magazine, Мое Дело.

Организаторы FinRetail — финансовые порталы Минфин и Finance.ua — искренне благодарны партнерам за помощь и поддержку.

Источник: Минфин
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