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8 сентября 2026, 14:37 Читати українською

Налоговая потеряет «отмычку» к банковской тайне компаний

ГНС больше не сможет использовать формальное назначение проверки как «отмычку» к банковской тайне бизнеса. Верховный Суд постановил: налоговики сначала должны доказать, что исчерпали все другие законные способы найти компанию.

ГНС больше не сможет использовать формальное назначение проверки как «отмычку» к банковской тайне бизнеса.

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Что известно

В августе 2026 года Верховный Суд поставил точку по показательному делу (№ 501 4276/25). Налоговая служба пыталась через суд обязать банк раскрыть информацию о счетах, движении средств и контрагентах предприятия. Единственным аргументом фискалов было то, что по этому плательщику назначена документальная внеплановая проверка.

Суды всех трех налоговых инстанций отказали. ВС зафиксировало жесткое правило: право на проверку не означает автоматического права на доступ к финансовой информации компании.

На чем провалилась налоговая

Верховный Суд детально разобрал механику действий ГНС и указал на три процессуальных провала, которые потребуют раскрыть счета незаконным:

  • Один визит вместо реального поиска. Налоговики раз пришли по юридическому адресу, не застали руководство и сразу пошли в суд за доступом к банковской тайне. ВС признал это недостаточным, ведь ГНС проигнорировала другие каналы связи — например, официальные почтовые запросы с уведомлением о вручении.

  • Игнорирование со стороны полиции как оправдание. Налоговая пыталась аргументировать свою беспомощность тем, что полиция не ответила на запрос о розыске плательщика. Суд постановил: молчание правоохранителей по одному запросу не доказывает невозможности провести проверку.
  • Отсутствие улик коммуникации. Контролирующий орган вообще не смог документально подтвердить суду, что плательщику должным образом отправляли копию приказа о проверке.

Верховный Суд резюмировал, что налоговая продемонстрировала «синдром формального обращения» — имея полномочия, орган не выполнил базовые процедуры и сразу попытался влезть в финансы бизнеса.

Последствия для бизнеса и банков

Решение существенно ограничивает возможности налоговой сбора банковских данных компаний и информации об их контрагентах «для профилактики».

Для бизнеса это означает приоритет принципа пропорциональности: вмешательство государства в финансовую конфиденциальность компании должно быть крайней мерой, а не рутиной.

В то же время, чтобы эта судебная практика сработала, компаниям критически важно фиксировать всю коммуникацию с ГНС (хранить почтовые квитанции, ответы на запросы). Это единственное оружие, если фискалы попытаются доказать в суде, что компания якобы «скрывалась».

Для банков постановление ВС дает железобетонный довод для комплаенса.

Финансовые учреждения обязаны жестко фильтровать запросы и отказывать ГНС, если они требуют информацию без четкого решения суда, или пытаются получить данные контрагентов, по которым проверка не предназначалась.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
EconomistPetya
EconomistPetya
8 сентября 2026, 14:41
#
Это плохие новости, не знаю кому пришло в голову это отменять. Тем кто работает чисто скрывать нечего, а те кто воруют у ЗСУ и у государства должны быть наказаны.
+
0
Danconia
Danconia
8 сентября 2026, 17:48
#
А вам не приходио в голову що в ДПС на керівних посадах сидять такі ж ідльці що й в ОП рищут з кого урвать тільки не на користь вашої так званої держави, а собі на карман.


+
0
EconomistPetya
EconomistPetya
8 сентября 2026, 18:28
#
Я не видел ни одного обвинения суда. Были подозрения, но ни одного действительно обвинения. Не забывайте что у нас демократическое государство и презумпция невиновности. К тому же, еще с прошлого года ходили слухи что в НАБУ/САП возможно есть рососийские агенты которые хотят подорвать работу нашего государства во время войны.
+
+15
IrishRepublican
IrishRepublican
8 сентября 2026, 15:59
#
Ой жах, що ж коїться, це ж фіскальній падалі тепер *** зі стільця підняти і щось робити прийдеться
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