Налоговая потеряет «отмычку» к банковской тайне компаний

ГНС больше не сможет использовать формальное назначение проверки как «отмычку» к банковской тайне бизнеса. Верховный Суд постановил: налоговики сначала должны доказать, что исчерпали все другие законные способы найти компанию.

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Что известно

В августе 2026 года Верховный Суд поставил точку по показательному делу (№ 501 4276/25). Налоговая служба пыталась через суд обязать банк раскрыть информацию о счетах, движении средств и контрагентах предприятия. Единственным аргументом фискалов было то, что по этому плательщику назначена документальная внеплановая проверка.

Суды всех трех налоговых инстанций отказали. ВС зафиксировало жесткое правило: право на проверку не означает автоматического права на доступ к финансовой информации компании.

На чем провалилась налоговая

Верховный Суд детально разобрал механику действий ГНС и указал на три процессуальных провала, которые потребуют раскрыть счета незаконным:

Один визит вместо реального поиска. Налоговики раз пришли по юридическому адресу, не застали руководство и сразу пошли в суд за доступом к банковской тайне. ВС признал это недостаточным, ведь ГНС проигнорировала другие каналы связи — например, официальные почтовые запросы с уведомлением о вручении.

Игнорирование со стороны полиции как оправдание. Налоговая пыталась аргументировать свою беспомощность тем, что полиция не ответила на запрос о розыске плательщика. Суд постановил: молчание правоохранителей по одному запросу не доказывает невозможности провести проверку.

Отсутствие улик коммуникации. Контролирующий орган вообще не смог документально подтвердить суду, что плательщику должным образом отправляли копию приказа о проверке.

Верховный Суд резюмировал, что налоговая продемонстрировала «синдром формального обращения» — имея полномочия, орган не выполнил базовые процедуры и сразу попытался влезть в финансы бизнеса.

Последствия для бизнеса и банков

Решение существенно ограничивает возможности налоговой сбора банковских данных компаний и информации об их контрагентах «для профилактики».

Для бизнеса это означает приоритет принципа пропорциональности: вмешательство государства в финансовую конфиденциальность компании должно быть крайней мерой, а не рутиной.

В то же время, чтобы эта судебная практика сработала, компаниям критически важно фиксировать всю коммуникацию с ГНС (хранить почтовые квитанции, ответы на запросы). Это единственное оружие, если фискалы попытаются доказать в суде, что компания якобы «скрывалась».

Для банков постановление ВС дает железобетонный довод для комплаенса.

Финансовые учреждения обязаны жестко фильтровать запросы и отказывать ГНС, если они требуют информацию без четкого решения суда, или пытаются получить данные контрагентов, по которым проверка не предназначалась.