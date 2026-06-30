Китай установил мировой рекорд скорости интернета без усилителя сигнала

Китайская компания YOFC совместно с China Telecom продемонстрировала новую технологию передачи данных через полое оптоволокно и установила новый мировой рекорд. На дистанции 206,5 км без усиления сигнала удалось достичь совокупной пропускной способности 51,3 Тбит/с. Для понимания масштаба: на такой скорости в секунду можно скачать 64 000 видео в формате Full HD. Об этом сообщает издание Join Tom's Hardware today

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Что такое полое оптоволокно и как это работает

Обычный оптоволоконный кабель передает свет через сплошное стеклянное ядро. Полое оптоволокно (hollow-core fiber, HCF) пропускает свет через канал, заполненный воздухом.

Это дает несколько преимуществ:

сигнал движется воздухом примерно в 1,5 раза быстрее, чем стеклом, так как имеет меньшую задержку;

воздушное ядро не приводит к искажениям и рассеянию, свойственным обычному стеклу;

технология обеспечивает на 31% более низкую задержку и на 47% более высокую скорость передачи по сравнению с обычным кабелем

Главная проблема HCF до сих пор заключалась в потерях сигнала: воздушное ядро хуже удерживает сигнал на больших расстояниях, чем стеклянное. Именно поэтому достижение дистанции более 200 км без усиления сигнала — настоящий прорыв.

Для сравнения China Telecom ранее демонстрировала скорость 1,2 Тбит/с на одну длину волны, но только на дистанции 20 км.

Как этого удалось добиться

Команда использовала два новшества.

Первое — система оптимизации, которая адаптирует скорость передачи и мощность отдельно для каждого канала длины волны, вместо того чтобы «гнать» все каналы с одинаковой скоростью и мощностью.

Второе — усилители сигнала на основе эрбия (erbium-doped fiber amplifiers), поддерживающие стабильность сигнала без дополнительных удаленных бустеров, обычно нужных для подобных дистанций.

Исследование проводилось в рамках Национальной ключевой лаборатории передовых технологий производства оптоволокна. Если технология масштабируется, она станет основой нового поколения сетей дата-центров и глобальных каналов передачи данных.

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