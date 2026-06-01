Иммиграция в Германию в 2025 году значительно сократилась: в чем причина

В 2025 году в Германию переехало около 1,48 миллиона человек — на 13 процентов меньше, чем в предыдущем году, следует из данных Федерального статистического ведомства Германии в Висбадене, опубликованных в понедельник, 1 июня. При этом выехало из страны 1,25 миллиона — на 2% меньше, чем годом ранее, пишет DW.

Чистая миграция

Таким образом, чистая миграция — разница между приехавшими и уехавшими — составила примерно 230 тысяч человек, что на 45% меньше показателя 2024 года. Пик по этому показателю — 1,462 миллиона — был зафиксирован в 2022 году, он был вызван полномасштабной войной рф против Украины.

По мнению ведомства, одна из причин в том, что из основных стран происхождения просителей убежища в прошлом году в Германию прибыло меньше людей. Так, число прибывших из Сирии было на 67 процентов меньше, чем в 2024 году, а из Турции и Афганистана — меньше на 41 процент.

Число мигрантов из Украины сократилось на 21% (до 96 тысяч человек) по сравнению с 2024 годом, при том, что украинские беженцы не обязаны подавать в Германии заявление о предоставлении убежища, получая разрешение на пребывание в качестве временной защиты.

В ЕС из ФРГ выезжают чаще, чем в обратном направлении

Еще одной причиной снижения чистой миграции стало дальнейшее сокращение притока мигрантов из стран Евросоюза. Согласно данным статистического ведомства, в 2025 году в другие страны ЕС переехало примерно на 54 000 человек больше, чем прибыло оттуда в Германию. Особенно заметным было сокращение притока мигрантов из Польши и Болгарии.

Немцы в 2025 году в основном эмигрировали в Швейцарию, Австрию и Испанию — в 2025 году суммарное число таковых составило 97 000 человек.

Внутри Германии в 2025 году был зарегистрирован почти миллион переездов через границы федеральных земель, что всего на 1% меньше, чем в предыдущем году. При этом наибольший прирост миграции зафиксирован в федеральной земле Бранденбург (9000 человек), а наибольший отъезд — из Берлина (12 000).

Каждый пятый житель Германии думает об эмиграции

В ходе опроса, проведенного 10 января Немецким центром исследований интеграции и миграции (DEZIM) 21 процент респондентов в ФРГ заявили, что подумывают об эмиграции. Среди опрошенных без миграционного прошлого этот показатель составил 17 процентов.

Среди людей, переехавших в Германию из других стран, более трети — 34% — размышляют о том, чтобы ее покинуть. Среди их детей и внуков иммигрантов доля таких людей еще выше — 37 процентов. При этом лишь 2 процента опрошенных имеют конкретные планы, связанные с эмиграцией.

Чаще всего рассматривают возможность отъезда из Германии люди, имеющие семейные связи с Турцией, странами Ближнего Востока и Северной Африки, их доля составляет 39 процентов. Кроме того, об эмиграции думает 31% выходцев из стран бывшего СССР и 28% жителей Германии, приехавших из других стран ЕС.