Иммиграция в Германию в 2025 году значительно сократилась: в чем причина

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

1 июня 2026, 16:10 Читати українською

Иммиграция в Германию в 2025 году значительно сократилась: в чем причина

В 2025 году в Германию переехало около 1,48 миллиона человек — на 13 процентов меньше, чем в предыдущем году, следует из данных Федерального статистического ведомства Германии в Висбадене, опубликованных в понедельник, 1 июня. При этом выехало из страны 1,25 миллиона — на 2% меньше, чем годом ранее, пишет DW.

В 2025 году в Германию переехало около 1,48 миллиона человек — на 13 процентов меньше, чем в предыдущем году, следует из данных Федерального статистического ведомства Германии в Висбадене, опубликованных в понедельник, 1 июня.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Чистая миграция

Таким образом, чистая миграция — разница между приехавшими и уехавшими — составила примерно 230 тысяч человек, что на 45% меньше показателя 2024 года. Пик по этому показателю — 1,462 миллиона — был зафиксирован в 2022 году, он был вызван полномасштабной войной рф против Украины.

По мнению ведомства, одна из причин в том, что из основных стран происхождения просителей убежища в прошлом году в Германию прибыло меньше людей. Так, число прибывших из Сирии было на 67 процентов меньше, чем в 2024 году, а из Турции и Афганистана — меньше на 41 процент.

Число мигрантов из Украины сократилось на 21% (до 96 тысяч человек) по сравнению с 2024 годом, при том, что украинские беженцы не обязаны подавать в Германии заявление о предоставлении убежища, получая разрешение на пребывание в качестве временной защиты.

В ЕС из ФРГ выезжают чаще, чем в обратном направлении

Еще одной причиной снижения чистой миграции стало дальнейшее сокращение притока мигрантов из стран Евросоюза. Согласно данным статистического ведомства, в 2025 году в другие страны ЕС переехало примерно на 54 000 человек больше, чем прибыло оттуда в Германию. Особенно заметным было сокращение притока мигрантов из Польши и Болгарии.

Немцы в 2025 году в основном эмигрировали в Швейцарию, Австрию и Испанию — в 2025 году суммарное число таковых составило 97 000 человек.

Внутри Германии в 2025 году был зарегистрирован почти миллион переездов через границы федеральных земель, что всего на 1% меньше, чем в предыдущем году. При этом наибольший прирост миграции зафиксирован в федеральной земле Бранденбург (9000 человек), а наибольший отъезд — из Берлина (12 000).

Каждый пятый житель Германии думает об эмиграции

В ходе опроса, проведенного 10 января Немецким центром исследований интеграции и миграции (DEZIM) 21 процент респондентов в ФРГ заявили, что подумывают об эмиграции. Среди опрошенных без миграционного прошлого этот показатель составил 17 процентов.

Среди людей, переехавших в Германию из других стран, более трети — 34% — размышляют о том, чтобы ее покинуть. Среди их детей и внуков иммигрантов доля таких людей еще выше — 37 процентов. При этом лишь 2 процента опрошенных имеют конкретные планы, связанные с эмиграцией.

Чаще всего рассматривают возможность отъезда из Германии люди, имеющие семейные связи с Турцией, странами Ближнего Востока и Северной Африки, их доля составляет 39 процентов. Кроме того, об эмиграции думает 31% выходцев из стран бывшего СССР и 28% жителей Германии, приехавших из других стран ЕС.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами